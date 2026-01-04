Deportes

Dwyane Wade confiesa cómo superó una cirugía y el dolor más grande de su vida

El exbasquetbolista abrió su corazón sobre la operación de riñón que lo enfrentó a momentos de debilidad, mostrando el lado más íntimo de su recuperación junto a su familia durante las últimas fiestas

Dwyane Wade revela detalles sobre la cirugía de riñón que cambió su vida y su visión personal en diciembre de 2023 (AP)

Dwyane Wade, exjugador del Miami Heat y actual miembro del Salón de la Fama de la NBA, compartió por primera vez detalles sobre la cirugía de riñón que atravesó en diciembre de 2023, intervención que transformó su vida y redefinió sus prioridades.

En su pódcast The Why with Dwyane Wade, el exbasquetbolista relató cómo el dolor físico extremo y la recuperación lo llevaron a priorizar la cercanía familiar y el coraje emocional.

Un proceso quirúrgico devastador

La operación, recomendada para frenar el avance de un tumor cancerígeno, implicó la extirpación del cuarenta por ciento de su riñón, según explicó Wade en su programa y fue citado por Complex.

Tras la intervención, experimentó una debilidad que nunca había sentido: apenas podía sostenerse en pie y cada intento de caminar significaba un desafío. Wade describió ese periodo como de “dolor insoportable” y con una sensación de pérdida de control sobre su propio cuerpo. “Me era imposible dominarlo”, recordó.

El exjugador de Miami Heat enfrentó un dolor físico extremo y debilidad tras la extirpación del 40% de su riñón para combatir un tumor (Reuters)

El impacto físico de la cirugía se tradujo en días de agotamiento y vulnerabilidad absoluta. El exjugador confesó que la recuperación los llevó al límite tanto a él como a su familia, ya que su presencia activa en la vida cotidiana se redujo a mínimos históricos.

A pesar de ello, Wade intentó mantener una apariencia de fortaleza frente a sus seres queridos, esforzándose por no alterar la rutina familiar en plenas fiestas.

Navidad bajo el signo de la resiliencia

El ambiente navideño en el hogar de los Wade fue distinto aquel año. El exbasquetbolista relató a Complex que su principal objetivo era permitir que la familia disfrutara la Navidad, aunque su capacidad física fuera limitada.

En ese sentido, solo lograba permanecer de pie unos minutos, pero se aseguró de estar presente, aunque fuera desde la fragilidad. La celebración se desarrolló en medio de una atmósfera de preocupación, pero también de unión y coraje compartido.

Durante una Navidad marcada por la vulnerabilidad, Wade priorizó la unión familiar y el coraje emocional pese a su delicada salud (Photo by Ray Tamarra/GC Images)

Wade subrayó que, en esos días, sus hijos y su padre lo vieron realmente debilitado por primera vez. Aquella vulnerabilidad supuso un antes y un después en la dinámica familiar, ya que el exjugador debió reinventar la manera de crear recuerdos durante unas fiestas marcadas por la incertidumbre.

Es que el desafío de mostrarse frágil ante los suyos lo llevó a valorar la importancia de la presencia y el acompañamiento, incluso en circunstancias adversas.

Reinventar la fortaleza y la rutina familiar

La experiencia de la cirugía y la recuperación forzó a Wade a replantear su rol dentro del hogar. Más allá del dolor físico, enfrentó el reto de redefinir la manera de participar en la vida familiar.

Wade reconoció que la falta de energía le impidió involucrarse como antes, pero también señaló que ese periodo le permitió apreciar el valor de los pequeños gestos cotidianos. La proximidad emocional cobró aún más relevancia, convirtiéndose en el motor para superar el trance.

La lucha contra el cáncer llevó a Wade a mostrarse frágil ante su familia, generando un cambio profundo en la dinámica familiar REUTERS/Caitlin Ochs

Las reflexiones que surgieron a raíz de la enfermedad marcaron un cambio en su mentalidad. Wade admitió que la adversidad lo llevó a ser más consciente de sus propias emociones y a ejercer un liderazgo más empático en el entorno familiar. La experiencia lo forzó a abandonar la imagen de invulnerabilidad, permitiendo que sus hijos lo vieran humano y capaz de sobreponerse a las dificultades.

Recuperación, nuevas perspectivas y futuro

Al recordar aquel diciembre mientras se preparaba para las fiestas de 2025, Wade expresó sentirse más fuerte, tanto física como mentalmente. En su pódcast, destacó la diferencia entre su estado actual y el momento más débil de su vida. “La distancia entre quien fui y quien soy ahora es enorme”, señaló. Ese contraste le permitió valorar el camino recorrido y la transformación personal que experimentó tras superar el límite impuesto por la cirugía.

La experiencia de la cirugía impulsó a Wade a replantear sus prioridades y a observar el futuro con fortaleza y gratitud renovadas Mandatory Credit: Steve Mitchell-USA TODAY Sports

El episodio significó un punto de inflexión en su vida, un desafío que puso a prueba su resistencia y dejó una huella profunda. Wade concluyó que la experiencia, aunque dolorosa, le brindó la oportunidad de replantear sus prioridades y fortalecer los lazos con su familia.

