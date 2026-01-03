Deportes

Sufrió un gol desde mitad de cancha en una práctica y respondió con un planchazo a la espalda de su compañero

Diogo Costa y Rodrigo Mora fueron protagonistas en un entrenamiento abierto del Porto debido a una situación que generó debate en redes sociales

Guardar
Todo sucedió en medio de un entrenamiento del Porto

Porto vive un gran presente en la actual temporada, que lo lleva a ser el líder de la Primeira Liga con 46 puntos y con presencia continental en la Europa League, pero este jueves dio la nota por una situación puntual, que hubiera pasado de largo de no ser por la reacción del arquero Diogo Costa en medio de una práctica que fue transmitida por el canal oficial de la institución.

El plantel que comanda Francesco Farioli, quien suena como uno de los posibles reemplazantes de Enzo Maresca en Chelsea, brindó un entrenamiento abierto al público este 1 de enero antes de visitar el domingo a partir de las 15 (hora argentina) al Santa Clara por la jornada 17 (son 34 fechas) del torneo local. En medio de un ensayo en espacios reducidos para deleitar al público, Rodrigo Mora, juvenil de 18 años, quiso sorprender a Costa desde atrás de mitad de cancha y le encajó un gran remate que se metió en el arco.

Inmediatamente, el mediocampista ofensivo surgido del club lo miró y, con una sonrisa en el rostro, le dibujó un corazón con las manos en señal de disculpas. “Pidió perdón enseguida”, indicaron desde la transmisión del evento. Sin embargo, el guardameta de 26 años, quien ataja regularmente en la selección de Portugal, se quedó con la “sangre en el ojo” después de haber sufrido ese tanto.

Luego de algunos instantes, los jugadores se reunieron en la mitad de la cancha y Mora tuvo un breve intercambio con su propio compañero. Cuando el volante ofensivo le dio la espalda al arquero, Diogo Costa le dio un planchazo en la espalda y el joven solo atinó a sonreír en una reacción que pasó inadvertida dentro de la cancha, aunque los usuarios en las redes sociales criticaron la patada y la catalogaron como “injustificable”.

La patada de Diogo Costa
La patada de Diogo Costa a Rodrigo Mora que generó debate

Uno de los principales medios en referirse a este asunto fue O Jogo, y eligió hacerlo de una manera escueta. “Diogo Costa respondió a la maldad de Rodrigo Mora con otra maldad”, tituló la nota periodística y la acompañó de un solo párrafo: “Después de que Rodrigo Mora marcara un golazo en el entrenamiento, aprovechando una salida de Diogo Costa de la portería para sacar una pelota, el arquero ‘respondió’ con una patada en la espalda del joven”.

En este sentido, Diogo Costa habló con el canal oficial del Porto sobre este asunto y vinculó su reacción a que él no estaba atento al remate y Mora aprovechó que estaba desprevenido para ejecutar el derechazo a distancia. “No sé si lo vieron, pero saqué una pelota del campo y fue solo esa la que tuve que despejar”, declaró el capitán del equipo.

La ascendencia de Costa en el vestuario se demuestra con el brazalete y la voz de mando entre sus compañeros. En lo que va de la temporada, disputó 22 partidos con 13 vallas invictas en su haber. Además, es el dueño del arco luso con vistas al Mundial 2026, donde Portugal compartirá el Grupo K con Uzbekistán, Colombia y uno de los países provenientes del Repechaje Internacional (Congo, Jamaica o Nueva Caledonia).

Por otro lado, Rodrigo Mora ya tiene 57 partidos en la Primera del Porto, disputó el último Mundial de Clubes en Estados Unidos y anotó tres goles y dos asistencias en 22 juegos del presente curso.

Temas Relacionados

deportes-internacionalPortoRodrigo MoraDiogo CostaPortugaldeportes-argentina

Últimas Noticias

El plan especial que tiene el Real Madrid con Franco Mastantuono: la estrategia para darle protagonismo

El Merengue quiere enfocarse en el desarrollo y la proyección del juvenil argentino que llegó desde River Plate

El plan especial que tiene

La sentencia de una figura del fútbol argentino que es buscada por Racing e Inter Miami: “Sería un paso muy lindo”

Matko Miljevic se inclinó por la Academia, a la espera de que las Garzas hagan su ofrecimiento por el volante que pertenece a Huracán

La sentencia de una figura

“Le gustaban las bromas pesadas”: la confesión de un ex compañero de Scaloni sobre su comportamiento en el vestuario

El uruguayo Álvaro Tata González, ex futbolista de Boca Juniors, habló sobre su amistad con el entrenador de la selección argentina, con quien jugó en Lazio de Italia

“Le gustaban las bromas pesadas”:

El álbum de fotos de la celebración de fin de año del futbolista Nico González y su flamante novia en Madrid

Ludmila Isabella realizó un posteo con varias fotografías junto al delantero de la Selección y Atlético de Madrid

El álbum de fotos de

Entre hobbies, familia y golf: así vive Gareth Bale su retiro de la élite del fútbol mundial

Lejos de los estadios y la exposición mediática, el exjugador galés abraza una vida marcada por nuevas pasiones, presencia familiar y una serenidad que había buscado durante su carrera deportiva

Entre hobbies, familia y golf:
DEPORTES
El plan especial que tiene

El plan especial que tiene el Real Madrid con Franco Mastantuono: la estrategia para darle protagonismo

La sentencia de una figura del fútbol argentino que es buscada por Racing e Inter Miami: “Sería un paso muy lindo”

“Le gustaban las bromas pesadas”: la confesión de un ex compañero de Scaloni sobre su comportamiento en el vestuario

El álbum de fotos de la celebración de fin de año del futbolista Nico González y su flamante novia en Madrid

Entre hobbies, familia y golf: así vive Gareth Bale su retiro de la élite del fútbol mundial

TELESHOW
El polémico video de Noelia

El polémico video de Noelia Marzol con su marido: los cuestionamientos que recibió por la presencia de su hija

La furia de Ana María Picchio al aire en el programa de Moria Casán: “Para ustedes, cinco minutos y nada más”

El reencuentro de Zaira Nara y Bauleti en Punta del Este: “Vamos a ver si funcionaría algo entre nosotros”

Jorge Rial contó como vivió el terremoto en México: “Tembló el edificio”

Yanina Latorre aseguró que Chechu Bonelli y Facundo Pieres habrían iniciado un romance

INFOBAE AMÉRICA

El petrolero que huye de

El petrolero que huye de la Guardia Costera de Estados Unidos reveló su ubicación: se encuentra en el Atlántico Norte

El ejército ruso consolida avances en el este y sur de Ucrania mientras Kiev ordenó evacuaciones en Zaporizhzhia, Chernigiv y Dnipropetrovsk

Así logran los carpinteros resistir miles de golpes por segundo sin lesionarse

En medio de las tensiones con Estados Unidos, Nicolás Maduro se reunió en Caracas con el enviado especial de China

De casi invisible a imprescindible: la transformación de Penny en The Big Bang Theory