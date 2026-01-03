Sufrió un gol desde mitad de cancha en una práctica y respondió con un planchazo a la espalda de su compañero

Todo sucedió en medio de un entrenamiento del Porto

Porto vive un gran presente en la actual temporada, que lo lleva a ser el líder de la Primeira Liga con 46 puntos y con presencia continental en la Europa League, pero este jueves dio la nota por una situación puntual, que hubiera pasado de largo de no ser por la reacción del arquero Diogo Costa en medio de una práctica que fue transmitida por el canal oficial de la institución.

El plantel que comanda Francesco Farioli, quien suena como uno de los posibles reemplazantes de Enzo Maresca en Chelsea, brindó un entrenamiento abierto al público este 1 de enero antes de visitar el domingo a partir de las 15 (hora argentina) al Santa Clara por la jornada 17 (son 34 fechas) del torneo local. En medio de un ensayo en espacios reducidos para deleitar al público, Rodrigo Mora, juvenil de 18 años, quiso sorprender a Costa desde atrás de mitad de cancha y le encajó un gran remate que se metió en el arco.

Inmediatamente, el mediocampista ofensivo surgido del club lo miró y, con una sonrisa en el rostro, le dibujó un corazón con las manos en señal de disculpas. “Pidió perdón enseguida”, indicaron desde la transmisión del evento. Sin embargo, el guardameta de 26 años, quien ataja regularmente en la selección de Portugal, se quedó con la “sangre en el ojo” después de haber sufrido ese tanto.

Luego de algunos instantes, los jugadores se reunieron en la mitad de la cancha y Mora tuvo un breve intercambio con su propio compañero. Cuando el volante ofensivo le dio la espalda al arquero, Diogo Costa le dio un planchazo en la espalda y el joven solo atinó a sonreír en una reacción que pasó inadvertida dentro de la cancha, aunque los usuarios en las redes sociales criticaron la patada y la catalogaron como “injustificable”.

La patada de Diogo Costa a Rodrigo Mora que generó debate

Uno de los principales medios en referirse a este asunto fue O Jogo, y eligió hacerlo de una manera escueta. “Diogo Costa respondió a la maldad de Rodrigo Mora con otra maldad”, tituló la nota periodística y la acompañó de un solo párrafo: “Después de que Rodrigo Mora marcara un golazo en el entrenamiento, aprovechando una salida de Diogo Costa de la portería para sacar una pelota, el arquero ‘respondió’ con una patada en la espalda del joven”.

En este sentido, Diogo Costa habló con el canal oficial del Porto sobre este asunto y vinculó su reacción a que él no estaba atento al remate y Mora aprovechó que estaba desprevenido para ejecutar el derechazo a distancia. “No sé si lo vieron, pero saqué una pelota del campo y fue solo esa la que tuve que despejar”, declaró el capitán del equipo.

La ascendencia de Costa en el vestuario se demuestra con el brazalete y la voz de mando entre sus compañeros. En lo que va de la temporada, disputó 22 partidos con 13 vallas invictas en su haber. Además, es el dueño del arco luso con vistas al Mundial 2026, donde Portugal compartirá el Grupo K con Uzbekistán, Colombia y uno de los países provenientes del Repechaje Internacional (Congo, Jamaica o Nueva Caledonia).

Por otro lado, Rodrigo Mora ya tiene 57 partidos en la Primera del Porto, disputó el último Mundial de Clubes en Estados Unidos y anotó tres goles y dos asistencias en 22 juegos del presente curso.