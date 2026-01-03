Deportes

Qué necesita Argentina para clasificar a los cuartos de final de la United Cup por primera vez

Pese a la derrota ante Estados Unidos, el equipo argentino mantiene vivas sus chances en el torneo mixto: puede avanzar como líder del grupo o como uno de los mejores segundos

Guido Andreozzi y Lourdes Carlé,
Guido Andreozzi y Lourdes Carlé, protagonistas del dobles mixto argentino en la United Cup (Fuente: COLIN MURTY / AFP)

Argentina cerró su segunda presentación en la United Cup con un sabor agridulce: Sebastián Báez obtuvo el mejor triunfo de su carrera, aunque luego Estados Unidos reaccionó y se llevó la serie por 2-1 en Perth, Australia.

El equipo nacional mantiene intactas sus chances de clasificarse a los cuartos de final. Todavía tiene dos vías posibles de clasificación.

La primera es ganar el grupo. Para que eso ocurra, Argentina necesita que Estados Unidos pierda su serie ante España, que se jugará este domingo desde las 23 (hora argentina).

En ese escenario se produciría una paridad entre los tres equipos, y la definición se realizaría a través de los criterios oficiales de desempate del torneo: porcentaje de partidos ganados, luego sets y, finalmente, games.

El triunfo de Báez ante Fritz y la victoria argentina frente a España por 3-0 en la serie inaugural aparecen como puntos clave a favor del equipo nacional en ese hipotético desenlace.

La segunda opción es clasificar como uno de los dos mejores segundos de los grupos (son seis en total, con tres equipos cada uno). Si Estados Unidos vence a España se asegurará el primer puesto, pero Argentina aún podría avanzar a través de la comparación entre sus números con los segundos de los otros grupos de Perth. En ese caso, el análisis pasa por los porcentajes: cantidad de partidos ganados, sets obtenidos y games acumulados.

En ese contexto, el punto logrado por Báez adquiere un valor doble. No solo fue un golpe deportivo y anímico frente a uno de los mejores jugadores del mundo, como lo es Taylor Fritz, sino porque además mejoró el balance estadístico del equipo argentino en el Grupo A.

La victoria de Báez podría
La victoria de Báez podría ser clave para Argentina (Foto: EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT)

En contrapartida, la dura derrota de Solana Sierra ante Coco Gauff y la caída de Guido Andreozzi y María Lourdes Carlé en el dobles mixto ante Christian Harrison y la propia Gauff impactan negativamente en el porcentaje de sets y games, aunque no eliminan las posibilidades.

Ahora, Argentina deberá mirar de reojo lo que ocurra en Estados Unidos-España y en el resto de los grupos de Perth. Necesita que haya series más equilibradas o resultados que dejen a otros segundos con peores números.

La definición llegará en las próximas horas, con la calculadora en la mano y la esperanza intacta de meterse por primera vez entre los ocho mejores del certamen mixto que levanta el telón de la temporada y sirve de antesala para el Abierto de Australia.

United Cup: formato, cruces y todo lo que hay que saber

En cada serie se juegan tres partidos: un single masculino, un single femenino y un dobles mixto, todos sobre canchas rápidas de cemento bajo techo.

Los ganadores de cada zona y el mejor segundo de cada sede accederán a los cuartos de final. Las semifinales y la final del certamen están programadas para los días 10 y 11 de enero, cuando se definirá al campeón de esta edición inaugural del calendario.

La edición 2026 de la United Cup repartirá un total de 11.806.190 dólares en concepto de premios y honorarios por participación. De ese monto, 5.903.345 dólares estarán destinados a los jugadores de la ATP y la misma cifra a las competidoras de la WTA. La bolsa se estructura en tres ítems: un fee fijo por participación, incentivos por victorias obtenidas en cada serie y premios económicos según la instancia alcanzada.

El torneo tuvo su estreno en la temporada 2023, edición en la que Estados Unidos se quedó con el título inaugural. En 2024, el trofeo quedó en manos de Alemania, mientras que en 2025 el conjunto estadounidense volvió a subirse a lo más alto y recuperó la corona.

