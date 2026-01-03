El mensaje de un ex jugador de la selección de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Gabriel Cichero, ex futbolista de la selección de Venezuela, se expresó tras la detención de Nicolás Maduro

El ex futbolista Gabriel Cichero celebró la captura de Nicolás Maduro tras la intervención militar de Estados Unidos en Caracas, un hecho que ocurrió este sábado y conmovió al mundo. El ex defensor, reconocido por su paso en Newell’s Old Boys en Argentina y su trayectoria con la selección de Venezuela, expresó su postura en redes sociales con el mensaje: “Inicia el cambio en Venezuela. Vamos todos unidos en abrazar a un país necesitado de unión y mentalidad winner”.

Con 41 años y 68 partidos disputados en la Vinotinto —además de cuatro goles anotados—, Cichero acompañó su mensaje digital con una fotografía suya celebrando un tanto y mirando al cielo, evocando su etapa en la selección nacional.

La carrera del defensor incluyó 26 partidos y un gol en 1.104 minutos jugados para Newell’s, donde llegó a préstamo desde Caracas FC en julio de 2010, permaneciendo solo una temporada. También militó en clubes europeos, entre ellos Lecce (Italia), Nantes y Lens (Francia), antes de concluir su actividad profesional en España.

El posteo de Cichero en Instagram

Ganó tres títulos con el Caracas entre 2008 y 2010, al mismo tiempo que formó parte del seleccionado vinotinto que registró un importante cuarto puesto en la Copa América 2011 que se llevó a cabo en Argentina (eliminación por penales ante Paraguay en semifinales y derrota 4-1 ante Perú por el tercer lugar). Disputó los 7 duelos de ese certamen y le convirtió el tanto de la clasificación a Chile en cuartos de final.

Cichero ostenta más de 280 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde figura como CEO de la agencia Winner y formador de alto rendimiento. Además, en sus redes también muestra las camisetas de Lionel Messi (selección argentina) y Neymar (Brasil) que intercambió después de enfrentarlos con su combinado nacional.

El venezolano jugó un año en el fútbol argentino

LA PRIMERA IMAGEN DE NICOLÁS MADURO CAPTURADO

Una fotografía que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta de Truth Social muestra lo que él describe como el presidente venezolano "Nicolás Maduro a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima", actualmente en el Mar Caribe, 3 de enero, 2026 (@realDonaldTrump/Handout via REUTERS)

Nicolás Maduro, líder venezolano, fue capturado y trasladado fuera de su país en una operación de fuerzas estadounidenses, según informó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien difundió la primera imagen de Maduro esposado a través de su red social Truth Social.

Pam Bondi, fiscal general estadounidense, notificó que Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentarán juicio en un tribunal federal de Nueva York, con base en la acusación formal emitida en 2020 por el Distrito Sur de Nueva York, que comprende cuatro cargos, entre ellos conspiración para el narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína. Las penas asociadas a estos delitos podrían ir de 20 años a cadena perpetua en territorio estadounidense.

La imagen divulgada por Trump muestra a Maduro de pie, vestido con un mono gris, esposado, con gafas y audífonos protectores y sujetando una botella de agua, custodiado por un funcionario de la DEA a bordo del USS Iwo Jima. Junto al anuncio sobre el traslado de Maduro y su esposa por vía aérea, el mandatario realizó una conferencia de prensa en Mar-a-Lago para proporcionar detalles adicionales sobre la operación. “Fue una operación extraordinaria en Venezuela. Fue la fuerza que se utilizó para traer al dictador Maduro. Este fue un ataque en suelo muy parecido a lo que fue la eliminación de las fuerzas iraníes el año pasado. Maduro fue exitosamente capturado en la mitad de la noche”, señaló allí.

El Gobierno estadounidense, que desde 2020 no reconoce a Maduro como presidente legítimo, había aumentado la recompensa por información que favoreciera su arresto de 15 a 50 millones de dólares.