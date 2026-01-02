Tras quedar libre de Racing, Gabriel Arias se incorporó a un nuevo equipo de la Liga Profesional

Gabriel Arias es el primer refuerzo de Newell's (@Newells)

Newell’s Old Boys confirmó la llegada de su primer refuerzo para afrontar el 2026. Se trata del arquero Gabriel Arias, quien viene de quedar libre de Racing. “Bienvenido al corazón de la ciudad”, publicó en sus redes sociales la entidad de Rosario. De esta manera, el guardameta nacido en Neuquén se convirtió en la primera incorporación de la Lepra que tendrá como entrenadores a Favio Orsi y Sergio Gómez.

La contratación de Arias hasta finales de 2026 se relaciona tras las recientes salidas de Keylor Navas (se marchó a Pumas UNAM de México a mediados de 2025) y Lucas Hoyos (se fue al Atlanta United de la MLS), con el objetivo reforzar el puesto tras los desempeños irregulares de Williams Barlasina y Juan Espínola. Este último también podría salir del cuadro rojinegro.

“La institución informa que durante la tarde de este viernes el futbolista Gabriel Arias se presentó en el Centro de Entrenamiento Jorge B. Griffa para sellar el vínculo que lo unirá a Newell’s por la próxima temporada, más precisamente hasta diciembre del 2026”, informó el club leproso en el comunicado de la presentación del arquero. Además, en sus redes sociales oficiales, confirmaron que “ya está entrenando a las órdenes de la dupla en la vuelta a las prácticas”.

El posteo en las redes sociales de Newell's para anunciar la contratación de Arias

Con 38 años y tras despedirse de Racing después de siete años y medio, Arias aterrizó en Rosario con el objetivo de volver a ser el dueño del arco en un equipo de la Liga Profesional. Su arribo representa una apuesta clave al arco tras haberse convertido en uno de los últimos referentes de la Academia de Avellaneda y perder la titularidad ante Facundo Cambeses durante el segundo semestre de 2025.

El neuquino, que suma experiencia internacional como arquero de la selección chilena con 19 partidos disputados, inició su carrera profesional en Olimpo de Bahía Blanca en 2007, luego brilló en Defensa y Justicia y estuvo a préstamo en Unión La Calera antes de incorporarse a Racing en 2018, donde consiguió seis títulos y llegó a portar la cinta de capitán durante varios años. Su último partido oficial como titular fue el 11 de octubre de 2025 ante Banfield. Antes de que Gustavo Costas optara por darle la confianza a Facundo Cambeses, Arias disputó 31 encuentros en la temporada pasada, donde únicamente le convirtieron 27 goles.

“Nunca es fácil el adiós y menos cuando toca irse de un lugar en el que fuimos muy felices. Si alguien me hubiera dicho de chiquito que iba a ser arquero de Racing durante siete años y medio, no le hubiera creído. Pero cuentan por ahí que los sueños están para cumplirse y a mí me tocó el privilegio de volverlo realidad: fui capitán y fui campeón en un club que me marcó como profesional y como ser humano. ¿Qué otra cosa puedo hacer entonces que darles las gracias a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta acá?”, comentó Gabriel Arias cuando se despidió de Racing.

La dupla Favio Orsi-Sergio Gómez fue anunciada para entrenar a Newell's en el inicio de la gestión de Ignacio Boero como presidente (@Newellls)

Cabe resaltar que la contratación de Gabriel Arias es el primer fichaje de la dupla Orsi-Gómez en Newell’s, que tomaron el mando de la Lepra tras la asunción de Ignacio Boero como presidente a fines de 2025. Los entrenadores que se consagraron campeones del Torneo Apertura con Platense planean reforzar todas las líneas del plante, con la zona ofensiva y la zaga central como los lugares más importantes.

“Desde el primer día tuvimos un convencimiento pleno y solemos escuchar nuestro deseo a la hora de decidir trabajar en una institución tan grande como lo es Newell’s. Después de la primera reunión hemos coincidido en nuestra búsqueda y lo que queremos para Newell’s. Nos parece fundamental acertar en el armado y entender que el jugador que se sume a este hermoso desafío represente a Newell’s de la mejor manera. Más allá de la elección y características de los jugadores que uno scoutea, conoce o elige, hay una cuestión de deseo de querer estar”, manifestó Orsi.

Vale destacar que Newell’s sufrió la baja de una figura clave en el equipo del 2025, ya que Éver Banega se fue en condición de libertad. “Con Éver estuvimos reunidos ayer y él no va a seguir en el club. Es una decisión entre los dos, jugador y club. Tomamos esa decisión y la quería informar”, aseguró Roberto Sensini, flamante director deportivo elegido por el presidente electo, Ignacio Boero. Hay que recordar que Newell’s terminó en los últimos puestos de la Tabla Anual del 2025 y comenzará el 2026 con la obligación de sumar puntos para no complicarse en los promedios.