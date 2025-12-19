Newell’s confirmó la llegada de la dupla Orsi-Gómez: el referente del plantel que no seguirá en el club

Newell’s Old Boys confirmó la llegada de la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez al club y los presentó oficialmente en una conferencia de prensa en la que también se informó la salida de la institución del capitán y referente Éver Banega. Así lo aclaró Roberto Sensini, flamante director deportivo elegido por el presidente electo, Ignacio Boero.

“Con Éver estuvimos reunidos ayer y él no va a seguir en el club. Es una decisión entre los dos, jugador y club. Tomamos esa decisión y la quería informar”, fue la acotación de Sensini, quien adjuntó esa aclaración luego de que le preguntaran específicamente por el ex capitán a Orsi. En paralelo, Boquita también confirmó que Lucas Bernardi continuará a cargo de la Reserva luego de su interinato en los últimos tres partidos del campeonato pasado.

Sobre la contratación de la dupla, que firmó vínculo hasta diciembre de 2026, Sensini valoró: “Venimos hablando desde octubre, fue el primer cuerpo técnico con el que hablamos. Hubo un convencimiento desde ese momento, se fueron dando las cosas, hubo elecciones y tuvimos que esperar hasta el 15 de diciembre. Acá estamos. Son gente trabajadora y con mucha trayectoria”.

Orsi y Gómez tuvieron un semestre de parate laboral luego de ser campeones con Platense

Los entrenadores también contaron sus sensaciones tras la asunción. “Desde el primer día tuvimos un convencimiento pleno y solemos escuchar nuestro deseo a la hora de decidir trabajar en una institución tan grande como lo es Newell’s. Después de la primera reunión hemos coincidido en nuestra búsqueda y lo que queremos para Newell’s. Nos parece fundamental acertar en el armado y entender que el jugador que se sume a este hermoso desafío represente a Newell’s de la mejor manera. Más allá de la elección y características de los jugadores que uno scoutea, conoce o elige, hay una cuestión de deseo de querer estar”, manifestó Orsi.

En la misma sintonía, Gómez declaró: “Hicimos muchos análisis sobre el plantel, pero la información la va a dar el día a día y cuando nos encontremos con los jugadores. Hay que estar tranquilos, con el compromiso que tenemos que tener y tratando de jugar con un equipo intenso y con personalidad. El título con Platense nos da la posibilidad de traernos acá. Hubo muchas propuestas que analizamos en este tiempo, pero cuando apareció esta posibilidad, anulamos todo para venir. Eso es muy importante para nosotros, estar donde queremos estar”.

Orsi también remarcó cuál es la metodología laboral con Gómez al conformar una dupla técnica: “Trabajamos juntos hace 15 años y entendemos el trabajo de forma integral. Nos complementamos, lo mismo que pretendemos del equipo en las mini sociedades para potenciar virtudes y tapar defectos. En esa complementación, respeto, sentimiento y profesionalismo entre ambos, intentamos generar una entrega máxima y es en lo que trabajamos día a día para que el equipo lo exprese en el campo de esa manera”.

A Gómez le consultaron por Valentino Acuña, una de las promesas, y respondió: “No solo él, sino todos los chicos que están en el club, que son nuestros, hay que cuidarlos. Hay procesos y urgencias. Cuando los chicos debutan en un proceso en el que están contenidos, funcionarán de la mejor manera. Intentaremos eso, que se desarrollen y puedan representar al club de la mejor manera”.

Newell’s tendrá un duro arranque en el Torneo Apertura: visitará a Talleres en Córdoba, recibirá a Independiente y luego viajará a Buenos Aires para medirse con Boca en la Bombonera. Vale mencionar que la Lepra arrancará comprometido en la tabla de promedios y que, en la temporada pasada, recién aseguró su permanencia en la penúltima fecha vía Tabla Anual.