Logan Sargeant, el piloto que reemplazó Colapinto en Williams, volverá a competir de manera oficial: “Estoy súper emocionado”

Logan Sargeant volverá a competir en el automovilismo tras su salida de la F1 (Era Motorsport/Jamey Price)

Tras su caótico paso por la Fórmula 1 de la mano de Williams, en las que registró 36 Grandes Premios, el piloto estadounidense Logan Sargeant fue confirmado para tener una sola aparición con Era Motorsport en la tradicional 24 horas de Daytona durante la temporada 2026 del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar, en la categoría LMP2. Este anuncio representa un giro en la trayectoria del ex F1, tras un año convulso en el que sus planes profesionales pasaron de prometer un calendario repleto de carreras a concentrarse únicamente en esta emblemática prueba.

En las etapas finales de 2024, Sargeant había sorprendido al equipo francés IDEC Sport al notificar su alejamiento del deporte poco después de realizar pruebas con el Oreca 07 en el circuito Paul Ricard, según comunicó la propia escudería en sus redes sociales. La marca francesa contaba con él para la European Le Mans Series junto a pilotos como Jamie Chadwick y Mathys Jaubert, en una estructura apoyada por Hyundai bajo el nombre Genesis Magma Racing. Esta alianza era observada como una posible vía de acceso para el estadounidense hacia el Campeonato Mundial de Resistencia con Genesis, equipo que proyecta dar el salto a la categoría Hypercar en 2026.

Desde IMSA, la confirmación de Sargeant en Era Motorsport para la apertura de temporada rompe la expectativa previa de programas completos en múltiples certámenes, una posibilidad que incluso el propio piloto había dejado entrever al medio Sportscar365. Finalmente, la elección recayó en las 24 Horas de Daytona, donde el estadounidense afrontará su tercer desafío en LMP2 y compartirá filas inicialmente con Naveen Rao, confirmado para toda la temporada de Era Motorsport.

Logan Sargeant fue eyectado de su butaca en Williams después de protagonizar múltiples accidentes en menos de dos temporadas completas (AP Photo/Peter Dejong)

“Era Motorsport se enorgullece de anunciar que su alineación para la Rolex 24 en Daytona 2026 incluirá a la estrella de la F1 Logan Sargeant, al campeón del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA (WEC), la Asian Le Mans Series (AsLMS) y la European Le Mans Series (ELMS) Ferdinand Habsburg, y al pionero tecnológico Naveen”, detalló el equipo en un comunicado oficial.

Este mismo incluyó declaraciones de Logan Sargeant, quien se mostró expectante por participar por primera vez en su vida de una de las pruebas con más historia en el automovilismo. “Estoy súper emocionado de participar en mi primera Daytona 24 con Era para dar inicio a 2026. Es una carrera en la que siempre he querido participar, por lo cerca que está de casa. Será genial conocer a mis compañeros de equipo en el ROAR y esforzarme al máximo para conseguir un Rolex al final de la carrera”, describió el expiloto de la Fórmula 1.

La inscripción principal del equipo para la mítica competencia fue anunciada junto con la llegada de Ferdinand Habsburg, piloto de FIA WEC Alpine, quien asumirá el volante durante las cinco pruebas de la Copa de Resistencia Michelin. Está pendiente de designación el piloto de clasificación Plata que compartirá con Rao y Habsburg los turnos en las pruebas de resistencia.

A mediados de 2025, Logan Sargeant insinuó abandonar el automovilismo y, desde su salida de la F1, únicamente participó de dos carreras oficiales (Reuters/Christian Bruna/File Photo)

El pasado de Logan Sargeant en la Fórmula 1 estuvo marcado por discretos resultados: en 36 carreras con Williams, sumó únicamente un punto en el Gran Premio de Estados Unidos de 2023, quedando rezagado frente a su compañero Alex Albon. El estadounidense protagonizó múltiples choques que le generaron grandes problemas monetarios a la escudería británica, la cual estaba pasando por un momento delicado. De hecho, debió darle su monoplaza al tailandés en el GP de Australia 2024 por falta de repuestos para competir.

Los elevados gastos por accidentes y una serie de actuaciones poco convincentes llevaron a que su contrato fuese rescindido a mitad de la temporada 2024, dando paso al piloto argentino Franco Colapinto en las últimas nueve citas del año. A mediados de 2025 se relacionó a Sargeant con el equipo Prema de la IndyCar Series, pero su llegada nunca se concretó. Tras su salida de la Fórmula 1, únicamente participó de dos carreras oficiales.