Perdió su lugar en la F1 cuando fue reemplazado por Colapinto y está cerca de regresar a la élite: “Es alguien interesante”

Logan Sargeant perdió su lugar en la F1 cuando fue reemplazado por Colapinto y podría desembarcar en la IndyCar con el equipo Prema (AP Foto/Peter Dejong)

Durante las 37 carreras que disputó con Williams en la Fórmula 1, Logant Sargeant logró apenas un punto en el Gran Premio de Estados Unidos de 2023, siendo ampliamente superado por su compañero Alex Albon. En 2024, su rendimiento lo relegó, los gastos que ocasionó por accidentes no lo ayudaron, y finalmente, su contrato con la escudería fue rescindido a mediados de la temporada, dando paso al joven argentino Franco Colapinto en las últimas competencias del año.

Después de su salida de la Máxima, Sargeant había firmado un contrato con IDEC Sport y Genesis Magma Racing, una entidad respaldada por Hyundai, para participar junto a otros pilotos destacados como Jamie Chadwick y Mathys Jaubert en la European Le Mans Series con un Oreca 07. Esta oportunidad había sido vista como un trampolín hacia un posible debut en el Campeonato Mundial de Resistencia con Genesis, que planea ingresar a la categoría Hypercar en 2026.

En noviembre de 2024, Sargeant incluso probó el Oreca 07 en el circuito Paul Ricard como preparación para su nueva etapa. Sin embargo, apenas dos meses después, todo cambió. Sargeant sorprendió al equipo francés al comunicar su decisión de “alejarse del deporte para perseguir otros intereses”, según rezó el comunicado de IDEC Sport publicado en las redes sociales.

Pues bien, el estadounidense puede regresar al alto nivel del automovilismo en el corto plazo. Logan Sargeant y Prema mantienen conversaciones para una posible colaboración en 2025, con el objetivo de que el piloto estadounidense se una al equipo italiano en su debut en la IndyCar.

El jefe de equipo, René Rosin, subrayó que el principal objetivo de Prema es lograr un alto nivel de competitividad. “Queremos ser competitivos desde el principio”, afirmó, aunque quien aclaró que las negociaciones con los pilotos no son la prioridad en esta etapa.

Sargeant ya compitió con Prema en la Fórmula 3 en 2020, donde finalizó tercero en el Campeonato, solo por detrás de Oscar Piastri y Théo Pourchaire, y obtuvo más Poles que ningún otro piloto ese año. Ante la falta de opciones para continuar en la Fórmula 1, la IndyCar surge como una alternativa para el estadounidense, aunque tiene competencia.

Para el puesto de piloto experimentado, el británico Callum Ilott aparece como una opción, tras disputar dos temporadas de IndyCar en 2022 y 2023 con Juncos Racing y regresar este año a Europa para competir en el WEC. No obstante, Rosin indicó que las conversaciones con Ilott no han avanzado: “No está aún en nuestra lista, pero es alguien interesante, eso está claro”.

A los 24 años, y luego del tropiezo que significó su paso por Williams, Sargeant tal vez tenga una nueva oportunidad en la emocionante categoría con base en su país.