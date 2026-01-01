Golpe en el mercado de pases: Racing está cerca de fichar a una de las joyas de la selección argentina

Valentín Carboni, cerca de cortar su vínculo en Genoa y pasar a Racing (@afaseleccion)

La directiva de Racing Club inició negociaciones formales para concretar la llegada de Valentín Carboni tras una decisión del Inter de Milán, que evalúa interrumpir la cesión del mediocampista argentino al Genoa debido a su escasa participación. El objetivo sería incorporar al joven campeón de América con la Selección Argentina mediante un préstamo durante la temporada 2026, una gestión encabezada por Diego Milito.

Los directivos de Avellaneda apuestan a aprovechar la falta de continuidad de Carboni en Italia para otorgarle mayor protagonismo en uno de los clubes más destacados del fútbol argentino, con la expectativa de que su arribo pueda confirmarse este jueves, una información obtenida según el medio citado. El periodista italiano especializado en mercado de pases, Fabrizio Romano, informó que el acuerdo está cerca: “El presidente de Racing, Diego Milito, en conversaciones directas para concretarlo con la participación de Carboni y el vicepresidente del Inter, Javier Zanetti”.

Desde el seno académico predomina una sensación de confianza respecto al cierre de la operación. Esta expectativa se sostiene en parte gracias al prestigio y la labor diplomática de Milito, cuya relación con la dirigencia del Inter de Milán resulta clave para las gestiones. En ese marco, la suma de millones de dólares recaudada por Racing durante los últimos días del año fortalecería la capacidad negociadora del club al momento de afrontar los términos económicos del préstamo.

Milito, ex compañero de Javier Zanetti en Inter, encabeza la negociación por Valentín Carboni

Valentín Carboni, de 20 años, ya manifestó su firme interés en incorporarse al plantel dirigido por Gustavo Costas con el propósito de relanzar su carrera y sumar minutos de juego. El atractivo de competir en el fútbol argentino y recuperar el nivel que lo llevó a la selección nacional es uno de los motivos centrales de su entusiasmo. Sin embargo, Racing enfrenta competencia, ya que el futbolista también dispone de dos ofrecimientos provenientes de clubes de la Serie A del fútbol italiano. Su gran objetivo será tener continuidad, exhibir buen nivel y ser convocado por Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

De hecho, hace un tiempo, el entrenador de la Albiceleste lo había ponderado: “Son dos chicos (junto a Alejandro Garnacho) que nos ilusionan un montón. Tenemos muchísimas esperanzas puestas en el futuro de ellos. No los podemos cargar con tantas expectativas ahora mismo, pero en un futuro nos darán un montón”. En la misma sintonía, el capitán de la selección nacional, Lionel Messi, lo elogió: “Me parece que tiene un presente y futuro bárbaro. Hay que aprovecharlo. Desde que llegué a Estados Unidos, está entrenando con nosotros. Lo había visto en el Sub 20, pero creció muchísimo. Es un jugador diferente, mucho más formado y con una calidad bárbara“.

Durante la última campaña, el mediocampista formado en las inferiores de Lanús disputó 15 encuentros oficiales entre Serie A y Copa Italia, con una anotación registrada. Su presencia como titular fue limitada a seis partidos, lo que evidencia la falta de regularidad que impulsó tanto su interés como el del Inter de Milán por encontrarle un nuevo destino competitivo.

Racing afrontará triple competencia en 2026: los campeonatos locales (Apertura y Clausura), la Copa Argentina y la Sudamericana. Gustavo Costas, su entrenador, acaba de extender su vínculo hasta fines de 2028, en otra jugada de la directiva presidida por Diego Milito.