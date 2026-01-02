La burla de Felipe Melo a River Plate con un guiño a Boca Juniors

El brasileño usó sus redes sociales para cargar al Millonario

El inicio de 2026 trajo consigo una nueva muestra del folclore futbolístico sudamericano, con el ex jugador Felipe Melo como protagonista. El ex mediocampista brasileño, reconocido por su vínculo afectivo con Boca Juniors, utilizó sus redes sociales para lanzar una burla a River Plate a raíz de la ausencia del club de Núñez en la próxima edición de la Copa Libertadores, mientras que el conjunto xeneize sí estará presente en el máximo certamen continental.

Desde la playa, Felipe Melo interactuó con sus seguidores mediante una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram. Aprovechando una consulta sobre el club de La Ribera, el brasileño detalló un itinerario que planea realizar: “Lo que yo quiero este año… Tengo que hacerlo. Tomarme un vuelo de Río a Argentina, Buenos Aires. Salgo del aeropuerto, tomo un taxi a La Boca, Bombonera“.

La provocación cobró fuerza en el tramo final de su mensaje, cuando se refirió al cuadro de participantes de los torneos continentales para el nuevo año. Felipe Melo declaró: “El más grande va a jugar la Libertadores. El más pequeño, no“. Este comentario de inmediato se viralizó entre los simpatizantes de Boca, reforzando la histórica rivalidad con River y generando repercusiones en las plataformas digitales. Vale recordar que el Millonario jugará la próxima edición de la Copa Sudamericana.

El vínculo de Melo con Boca ha sido tema de conversación en diversas ocasiones. Aunque nunca llegó a vestir la camiseta azul y oro de manera profesional, su simpatía por el club porteño quedó reflejada en entrevistas y gestos públicos. Hace pocos meses, en diálogo con TyC Sports, Felipe Melo expresó su deseo de dirigir al conjunto de la Ribera al afirmar: “Claro que quisiera dirigir a Boca. Yo soy de La 12“.

Riquelme con Marcelo, Germán Cano, Felipe Melo y Ganso, figuras del Fluminense

En septiembre del año pasado, el exvolante sorprendió nuevamente al mostrarse en redes sociales con la camiseta que utilizó Diego Maradona en el Torneo Metropolitano de 1981, durante la primera etapa del ídolo en Boca Juniors.

Sobre su recorrido inmediato, agregó: “A futuro, falta mucho todavía. Tengo mi staff y todos los días tengo reuniones, pero tengo que empezar tranquilo. Es imposible pensar en empezar en un equipo como Boca”. Durante la conversación, el brasileño, que fue campeón de América en tres ocasiones –incluido el título logrado con Fluminense en 2023, precisamente frente al elenco azul y oro en la final de la Copa Libertadores–, no ocultó una cuota de frustración. “Me faltó jugar en Boca Juniors. Me quedaron muchas ganas de jugar en Boca. No se dio porque nunca me llamaron”, lamentó ante TyC Sports.

El respaldo a la actual gestión de Juan Román Riquelme como presidente xeneize fue otro de los puntos destacados por el ex jugador, quien afirmó: “Boca tiene al más grande de todos como presidente y estoy seguro que lo va a hacer mejorar al club”. Así, Melo puso en valor la etapa institucional del equipo de La Ribera en el fútbol argentino.

La interacción de Felipe Melo con el público refuerza su identificación con el club de la Ribera, pese a que su admiración siempre se desarrolló a la distancia y nunca como futbolista oficial de la institución.