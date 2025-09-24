Deportes

Una estrella del fútbol brasileño explicó por qué no trabajaría en su país y reveló: “Mi sueño es dirigir a Boca Juniors”

El ex futbolista de 42 años se retiró recientemente y confesó que comenzará su carrera como entrenador

Felipe Melo confesó que su
Felipe Melo confesó que su sueño es dirigir a Boca Juniors (FOTOBAIRES)

El futuro de Felipe Melo parece estar cada vez más vinculado al mundo de los banquillos, y su mayor anhelo es ocupar el puesto de entrenador en Boca Juniors. El ex futbolista brasileño, que anunció su retiro profesional a comienzos de 2025, manifestó en reiteradas ocasiones su deseo de dirigir al club argentino, motivado por una pasión que, según sus propias palabras, nació de su admiración por la hinchada xeneize. “Claro, es mi sueño. Yo soy de La 12, ¿cómo no?”, afirmó Felipe Melo en una entrevista con TyC Sports, dejando en claro que su vínculo emocional con Boca trasciende lo meramente deportivo.

A lo largo de su carrera, Felipe Melo se consolidó como una figura relevante en el fútbol sudamericano y europeo, con pasos por equipos como Inter de Milan, Juventus, Fiorentina y varios grandes del fútbol brasileño. Su palmarés incluye tres títulos de la Copa Libertadores, el último de ellos obtenido con Fluminense en 2023, precisamente en una final disputada ante Boca Juniors. Pese a su éxito en el campo, el ex mediocampista confesó que le quedó una cuenta pendiente: “Me faltó jugar en Boca Juniors. Me quedaron muchas ganas de jugar en Boca. No se dio porque nunca me llamaron”, lamentó Felipe Melo.

El brasileño reiteró su admiración por la institución de La Ribera y, en particular, por la gestión de Juan Román Riquelme al frente de la presidencia. Durante el Mundial de Clubes, había expresado: “Boca tiene al más grande de todos como presidente y estoy seguro que lo va a hacer mejorar al club”.

En cuanto a su futuro como entrenador, Felipe Melo ya definió el horizonte temporal para iniciar su carrera en los banquillos. “Después de la Copa del Mundo seré entrenador”, aseguró el ex jugador de 42 años. No obstante, sorprendió al revelar que su intención es comenzar su trayectoria fuera de Brasil: “No tengo paciencia para arrancar en mi país, con la hinchada insultándome todo el partido. Así que voy a empezar afuera y después si hago un buen trabajo regresaré a Brasil. Presión hay que tener siempre, yo voy a ser entrenador bajo presión pero la verdad no quiero que me insulten en mi país”, explicó el ex defensor.

A pesar de su entusiasmo, Felipe Melo reconoció que el camino hacia el banco de Boca Juniors no será inmediato. “A futuro, falta mucho todavía. Tengo mi staff y todos los días tengo reuniones, pero tengo que empezar tranquilo. Es imposible pensar en empezar en un equipo como Boca”, señaló en la entrevista con TyC Sports. Sin embargo, no oculta su confianza en que podrá cumplir sus objetivos: “Tengo sueños y seguro voy a cumplirlos…”, concluyó el brasileño, dejando abierta la posibilidad de que, tras adquirir experiencia como técnico, pueda finalmente concretar su sueño de dirigir al club de sus amores.

En otro orden, en la previa del juego entre River Plate y Palmeiras por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el ex defensor del Verdao cuestionó el planteo táctico de Marcelo Gallardo en el partido de ida disputado la semana pasada en el estadio Monumental: “Creo que se equivocó”.

Felipe Melo destacó que el primer tiempo fue dominado por Palmeiras debido a los cambios en la formación de ambos equipos. Para el ex defensor el conjunto brasileño sumó un centrocampista y quitó un delantero, mientras que Gallardo modificó su habitual línea de cuatro en el mediocampo para reforzar la defensa, lo que permitió la superioridad visitante en esa etapa.

En la segunda mitad, River Plate recuperó su esquema tradicional y mostró una mejor versión, lo que, para Melo, mantiene la serie abierta. “El segundo tiempo le da esperanza a River y Palmeiras tiene que tener en cuenta que está jugando contra River Plate”, remarcó el ex futbolista, quien advirtió que el equipo brasileño “no puede tener un minuto sin concentración”.

El futbolista que fue campeón de América en tres ocasiones también opinó sobre el nivel del fútbol sudamericano y la actitud de los equipos brasileños. “Brasil está un nivel arriba, pero en el fútbol no hay lógica. Lo que tienen que tener los brasileños es mucha humildad y respeto a los equipos argentinos, porque saben jugar al fútbol y son coperos”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, el ex jugador defendió al entrenador Abel Ferreira ante las críticas recibidas en Brasil, señalando que “Ferreira es el más grande entrenador de Palmeiras, quizás entre los dos o tres primeros, y todos los años gana”. Además, criticó la influencia de las redes sociales en la opinión pública sobre el fútbol.

