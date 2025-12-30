Deportes

Otra estupenda actuación de Enzo Fernández en Chelsea: marcó un golazo y tuvo un “gesto de campeón del mundo” con un niño

El mediocampista argentino fue protagonista en el empate 2-2 ante el Bournemouth por la jornada de Premier League

Enzo Fernández fue una de las figuras del Chelsea en el empate 2-2 ante el Bournemouth de Marcos Senesi en Stamford Bridge y, a pesar de su golazo, el conjunto de Londres no pudo sumar de a tres ante su público por la fecha 19 de la Premier League.

El mediocampista argentino fue titular y capitán del equipo que conduce tácticamente Enzo Maresca. En su primera aparición en el campo de juego, al salir con el resto de sus compañeros, el campeón del mundo tuvo un gesto para destacar y encabezó la fila junto a un niño con discapacidad. El ex futbolista de River Plate lo ayudó a trasladarse hasta su sector empujando suavemente el andador que tenía el chico para moverse. “Gesto de campeón del mundo para Enzo Fernández. Momento conmovedor que vivió el argentino con un niño a la salida al campo de juego en Stamford Bridge", tuiteó la cuenta de SportsCenter en X.

Una vez comenzado el partido, Chelsea sufrió el primer impacto a los 6 minutos, luego que David Brooks marcara el gol para el Bournemouth, que dejaba enmudecido el estadio. Sin embargo, a los 15′ llegó el empate por intermedio de un penal convertido por el inglés Cole Palmer, quien definió suave a la derecha de Djordje Petrovic.

En la jugada previa, el brasileño Estevao fue derribado en el área por Antoine Semenyo. En primera instancia, el árbitro Samuel Barrott no advirtió la infracción del defensor, pero luego del reclamo de Enzo Fernández, el VAR decidió llamarlo a revisar la jugada. Tras observar el monitor, el referí terminó sancionando la pena máxima.

Antes del partido, el mediocampista argentino del Chelsea ayudó a un chico con discapacidad

Corrían 23 minutos cuando Alejandro Garnacho, quien fue titular, hizo un recorte en la zona izquierda del ataque local y cedió para Enzo. El ex Benfica se sacó de encima a un defensor, acomodó la pelota y, con su pie derecho remató con fuerza y precisión para meter el balón en el ángulo superior izquierdo de Petrovic. Chelsea pasaba a ganar 2-1 y se ubicaba en la parte alta de la tabla de posiciones.

Sin embargo, la visita otra vez consiguió emparejar el partido a los 27 minutos del primer tiempo, cortesía de Justin Kluivert, el hijo Patrick, aquel legendario goleador de la selección de Holanda y Barcelona, entre otros. El atacante de 26 años apareció solo en el segundo palo para empujar la pelota al fondo de la red tras un pase de Adam Smith.

En la etapa complementaria, ambos equipos tuvieron sus chances para quedarse con los tres puntos, pero no pudieron llevar la capacidad anotadora a los segundos 45 minutos. Enzo Fernández, quien fue víctima de una dura patada en la mitad de cancha, tuvo un remate en el borde del área que se fue apenas desviado y, en la última acción del partido casi lo gana el Bournemouth, pero no pudo anotar debajo del arco.

Con este resultado, Chelsea quedó quinto en las posiciones de la Premier League, con 30 puntos, en zona de clasificación a Europa League. El Bournemouth, por su parte, permanece 15°, con 23 unidades. En la próxima jornada, los Blues visitarán al Manchester City el domingo 4 de enero.

*El resumen del empate entre Chelsea y Bournemouth

Tras el caso Scarlato en

"Espectaculares" maniobras y una peculiar

Revelaron nuevos detalles del trágico

La sorprendente decisión que tomó

Independiente renovó el contrato de
