El doblete que abrió la temporada de goles de 2026 en el fútbol mundial

El delantero Lachlan Rose, aportó dos tantos para el triunfo de Newcastle Jets por 3-1 sobre Auckland FC

El fútbol inauguró el año 2026 con un episodio destacado en Oceanía. El primer gol oficial del fútbol mundial en 2026 tuvo como protagonista a Lachlan Rose, delantero de Newcastle Jets, quien abrió el marcador en el triunfo de su equipo 3-1 ante Auckland FC, líder de la A-League australiana. El encuentro, que se disputó en Nueva Zelanda, registró además el primer doblete del año en las competiciones internacionales.

El partido comenzó con un ritmo intenso y el cero se quebró rápidamente. A los siete minutos, Clayton Taylor desbordó por la banda izquierda y envió un centro bajo al área. Allí, Rose anticipó la marca en el primer palo y definió para concretar el 1-0, inscribiendo así su nombre como autor del primer tanto del año a nivel global.

El equipo dirigido por Mark Milligan no perdió el control tras la temprana ventaja. Sin embargo, el local reaccionó con rapidez. Trece minutos después, Jesse Randall sorprendió a James Delianov, arquero de Newcastle Jets, con un tiro libre directo al primer palo que igualó el marcador 1-1. El empate reanimó a Auckland FC, que buscó tomar la iniciativa en el desarrollo del juego.

El Momento En El Que Rose Convirtió El 3-1

La respuesta de los Jets no tardó en llegar. En una jugada que incluyó un remate de Taylor desviado por la defensa, Will Dobson recogió el rebote y definió para el 2-1 parcial. El conjunto visitante tuvo que afrontar una baja importante cuando Max Cooper vio la segunda tarjeta amarilla a los 21 minutos y dejó a su equipo con diez jugadores durante más de una hora de partido.

Durante la segunda parte, Newcastle Jets implementó modificaciones tácticas: Joe Shaughnessy y Xavieer Bertoncello ingresaron por Taylor y Eli Adams. A pesar de la inferioridad numérica y una nueva complicación por la lesión de Christian Bracco, la defensa visitante mantuvo la solidez con Shaughnessy y Mark Natta como líderes en la última línea. Auckland FC insistió con envíos al área y presión ofensiva, aunque los Jets resistieron hasta el final.

En los minutos de descuento y con el local volcado al ataque, un contragolpe decisivo definió la historia. Tras un córner a favor de Auckland, Rose recorrió toda la cancha para recibir un pase de Natta y sentenciar el 3-1 con el arco vacío, convirtiéndose así en el autor del primer doblete internacional de 2026.

Con este resultado, Newcastle Jets alcanzó las 15 unidades y escaló al sexto puesto de la tabla de posiciones de la A-League. El equipo quedó a cinco puntos de Auckland FC, que lidera el torneo con 20 y tiene un partido menos disputado. La próxima jornada presentará otro desafío para los Jets, que enfrentarán a Melbourne City el 11 de enero en el AAMI Park. Por su parte, el líder visitará a Macarthur Football Club, uno de sus inmediatos perseguidores en la clasificación.

