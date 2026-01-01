El doblete que abrió la temporada de goles de 2026 en el fútbol mundial

Así Fue El Primer Gol Del 2026

El fútbol inauguró el año 2026 con un episodio destacado en Oceanía. El primer gol oficial del fútbol mundial en 2026 tuvo como protagonista a Lachlan Rose, delantero de Newcastle Jets, quien abrió el marcador en el triunfo de su equipo 3-1 ante Auckland FC, líder de la A-League australiana. El encuentro, que se disputó en Nueva Zelanda, registró además el primer doblete del año en las competiciones internacionales.

El partido comenzó con un ritmo intenso y el cero se quebró rápidamente. A los siete minutos, Clayton Taylor desbordó por la banda izquierda y envió un centro bajo al área. Allí, Rose anticipó la marca en el primer palo y definió para concretar el 1-0, inscribiendo así su nombre como autor del primer tanto del año a nivel global.

El equipo dirigido por Mark Milligan no perdió el control tras la temprana ventaja. Sin embargo, el local reaccionó con rapidez. Trece minutos después, Jesse Randall sorprendió a James Delianov, arquero de Newcastle Jets, con un tiro libre directo al primer palo que igualó el marcador 1-1. El empate reanimó a Auckland FC, que buscó tomar la iniciativa en el desarrollo del juego.

El Momento En El Que Rose Convirtió El 3-1

La respuesta de los Jets no tardó en llegar. En una jugada que incluyó un remate de Taylor desviado por la defensa, Will Dobson recogió el rebote y definió para el 2-1 parcial. El conjunto visitante tuvo que afrontar una baja importante cuando Max Cooper vio la segunda tarjeta amarilla a los 21 minutos y dejó a su equipo con diez jugadores durante más de una hora de partido.

Durante la segunda parte, Newcastle Jets implementó modificaciones tácticas: Joe Shaughnessy y Xavieer Bertoncello ingresaron por Taylor y Eli Adams. A pesar de la inferioridad numérica y una nueva complicación por la lesión de Christian Bracco, la defensa visitante mantuvo la solidez con Shaughnessy y Mark Natta como líderes en la última línea. Auckland FC insistió con envíos al área y presión ofensiva, aunque los Jets resistieron hasta el final.

En los minutos de descuento y con el local volcado al ataque, un contragolpe decisivo definió la historia. Tras un córner a favor de Auckland, Rose recorrió toda la cancha para recibir un pase de Natta y sentenciar el 3-1 con el arco vacío, convirtiéndose así en el autor del primer doblete internacional de 2026.

Con este resultado, Newcastle Jets alcanzó las 15 unidades y escaló al sexto puesto de la tabla de posiciones de la A-League. El equipo quedó a cinco puntos de Auckland FC, que lidera el torneo con 20 y tiene un partido menos disputado. La próxima jornada presentará otro desafío para los Jets, que enfrentarán a Melbourne City el 11 de enero en el AAMI Park. Por su parte, el líder visitará a Macarthur Football Club, uno de sus inmediatos perseguidores en la clasificación.