Roberto Carlos habló tras ser operado por un problema cardíaco: “No hay motivos para alarmarse”

Roberto Carlos se encuentra internado en una clínica de Brasil (Instagram)

El ex futbolista brasileño Roberto Carlos envió un mensaje a sus seguidores desde la clínica donde se encuentra internado tras ser intervenido por un problema cardíaco, el cual él mismo se encargo de comunicar con un posteo en el cual se aclaran algunas informaciones preliminares.

El campeón del mundo con la selección de Brasil en el Mundial de Corea-Japón 2002 y estrella del Real Madrid, con el que consiguió ganar 13 títulos, realizó un posteo en su cuenta de Instagram, con una foto en la que se lo ve recostado sobre una camilla en una sala de cuidados intensivos. “Me gustaría aclarar algunas informaciones recientes”, comenzó el ex lateral zurdo.

“Me sometí a un procedimiento médico preventivo, previamente planificado con mi equipo médico. El procedimiento fue un éxito y me encuentro bien. No he sufrido ningún ataque al corazón”, indicó el brasileño, de 52 años, poniendo fin a especulaciones sobre un posible infarto de miocardio.

Luego, el ex futbolista contó cómo continúa el post operatorio y agradeció a los médicos que intervinieron en su cuadro: “Estoy tranquilo, recuperándome bien y deseando volver pronto a mi plena forma física y retomar mis compromisos profesionales y personales. Agradezco de corazón todos los mensajes de apoyo, cariño y preocupación. Quiero tranquilizar a todos y decirles que no hay motivo para alarmarse. Muchas gracias a todo el equipo médico que me ha atendido".

Roberto Carlos en uno de los eventos con el Real Madrid. El brasileño debió ser operado por un problema cardíaco y se recupera en San Pablo

Entre los cientos de comentarios que recibió Roberto Carlos tras su publicación se destacan los mensajes de aliento de Toni Kroos, Carlos Sainz, Clarence Seedorf, Gilberto Silva, Falcao, Julio César, David Beckham, Carles Puyol, Eder Militao, Frank Ribery, Patrick Kluivert, Denilson y Fernano Morientes, entre otras figuras y ex compañeros.

Según la publicación del diario brasileño Globo Esporte el ex jugador ingresó en un hospital San Pablo para una revisión. Tras una serie de pruebas, se detectó una obstrucción coronaria y se recomendó una angioplastia. De acuerdo a la información médica, la intervención se realizó ese mismo día sin incidentes.

El Hospital Vila Nova Star, en tanto, informó que Roberto Carlos “evoluciona satisfactoriamente, se encuentra clínicamente estable, asintomático, en postoperatorio, en observación en una cama de UCI, según el protocolo de atención de la institución”.

Roberto Carlos estuvo presente en el sorteo de los grupos del Mundial 2026, en Washington, Estados Unidos (REUTERS/Brian Snyder)

En abril de 2025, recuerda el medio brasileño, Roberto Carlos tuvo que posponer un viaje a Nepal tras sufrir una “enfermedad repentina”, según informaron los organizadores del evento en el que iba a participar el ícono del fútbol sudamericano.

El comunicado del hospital

El ex futbolista Roberto Carlos fue internado en el Hospital Vila Nova Star el 29 de diciembre de 2025, luego de una consulta de rutina con el Dr. Walter Ayres Jr., durante la cual se solicitaron exámenes para un chequeo.

Durante la evaluación, la angiografía por tomografía computarizada coronaria (ATC) identificó una obstrucción coronaria, por lo que se indicó una angioplastia coronaria. Este procedimiento se realizó el mismo día, con éxito total y sin complicaciones.

El paciente evoluciona satisfactoriamente, se encuentra clínicamente estable, asintomático, en postoperatorio y en observación en una cama de UCI, según protocolo de atención de la institución.