Operaron de urgencia a Roberto Carlos en Brasil por un problema cardíaco

Roberto Carlos fue operado en Brasil (Reuters)

El ex futbolista brasileño Roberto Carlos da Silva Rocha permanece bajo observación médica en un hospital de San Pablo, después de que los médicos detectaran un problema cardíaco severo durante una revisión de rutina. La noticia fue confirmada por AS, que recogió las primeras declaraciones del ex jugador tras la intervención: “Ahora ya estoy bien”, aseguró el ex lateral izquierdo del Real Madrid, disipando las primeras preocupaciones sobre su estado de salud.

Según informó el medio en cuestión, Roberto Carlos visitó el hospital para someterse a estudios relacionados con un trombo en la pierna. Durante los exámenes, los facultativos decidieron realizarle una resonancia de cuerpo completo. Fue en ese procedimiento donde localizaron que un porcentaje muy alto de su corazón no funcionaba correctamente, situación que requirió internación inmediata y una cirugía de urgencia.

De acuerdo con la información, la operación para colocarle un catéter se extendió durante casi tres horas, cuando inicialmente los médicos habían previsto que el procedimiento tardaría apenas cuarenta minutos. El periódico madrileño detalló que la intervención se alargó por complicaciones surgidas durante la cirugía, aunque el desenlace fue favorable y el paciente salió del quirófano fuera de riesgo. El periódico El Mundo aseguró que “el susto ha sido grande” para el histórico lateral brasileño, aunque subrayaron que está “fuera de peligro”.

Roberto Carlos participó del último sorteo del Mundial FIFA 2026 (Reuters)

La decisión de los médicos responde a la necesidad de monitorizar de cerca su evolución tras la operación, con el objetivo de prevenir cualquier complicación.

El ex defensor, de 52 años, se hallaba en Brasil disfrutando de unas vacaciones junto a su esposa y uno de sus hijos cuando ocurrió el incidente. Aunque reside habitualmente en España por sus funciones institucionales en el club blanco, aprovechó el receso para regresar a su país natal y someterse a una revisión rutinaria por un trombo pequeño en la pierna.

La noticia generó preocupación entre los seguidores del Real Madrid y del fútbol internacional, dada la relevancia histórica de Roberto Carlos en el deporte. El ex jugador es considerado una de las grandes leyendas del club madrileño, donde jugó entre 1996 y 2007 tras su llegada desde el Inter de Milán. En esos once años, acumuló más de 500 partidos oficiales y se consolidó como una figura clave en la era conocida como la de los Galácticos.

Durante su etapa en el conjunto blanco, Roberto Carlos sumó tres Copas de Europa (1998, 2000 y 2002), cuatro Ligas, dos Copas Intercontinentales y varias Supercopas nacionales. Además, fue incluido en numerosas ocasiones en el once ideal de la FIFA, lo que lo posicionó como uno de los laterales izquierdos más premiados de la historia del fútbol.

La carrera internacional del exjugador también estuvo marcada por el éxito. Con la selección de Brasil, alcanzó más de 120 partidos y obtuvo la Copa del Mundo en 2002, además de dos Copas América y una Copa Confederaciones. Su potente disparo y su capacidad para ejecutar tiros libres, como el célebre gol ante Francia en 1997, lo convirtieron en un ícono del fútbol mundial.