“Fin de año en casa y en familia”: la emotiva iniciativa de River Plate con un grupo de hinchas en el Monumental

La institución organizó una cena especial para acompañar a socios que atraviesan las fiestas sin compañía cercana, con la participación de referentes históricos y autoridades

River Plate celebró el año junto a un grupo de hinchas en el Monumental

El estadio de River Plate se transformó en el cierre de 2025 en el escenario de un encuentro especial destinado a socios y socias que enfrentaron un año difícil y atravesarán las fiestas lejos de sus seres queridos. El club abrió las puertas del Mâs Monumental para ofrecer una cena íntima, guiada por el propósito de acompañar y abrazar a quienes representan el espíritu de la familia riverplatense.

La convocatoria reunió a un grupo diverso. Entre los asistentes se encontraban socios vitalicios, integrantes de River Sin Barreras y representantes de diferentes áreas y disciplinas de la institución. Las trayectorias y edades de los presentes contrastaban, pero los unía el mismo lazo: el sentido de pertenencia al club. La invitación se dirigió especialmente a quienes, por motivos personales, transitarán las fiestas con ausencias significativas. Se priorizó a personas mayores, viudos y viudas, así como a socios que atraviesan circunstancias de soledad.

Socios y socias de distintas
Socios y socias de distintas generaciones compartieron la cena en el Mâs Monumental, acompañados por referentes del club

La presencia de Norberto “Beto” Alonso, referencia histórica del club, aportó un valor simbólico. El ex futbolista compartió la noche con los asistentes y evocó junto a ellos recuerdos de diferentes épocas. El vicepresidente de River Plate, Andrés Ballotta, participó activamente y destacó la relevancia de estos espacios de cercanía:

La iniciativa surgió ante la identificación de casos particulares dentro de la masa societaria. Entre los invitados figuraban personas mayores que han dedicado décadas a la institución, muchas de ellas con historias marcadas por la viudez o pérdidas recientes. También se sumaron socios a quienes la vida los puso frente a la soledad en estas fechas, como quienes han perdido a familiares directos o cuidadores.

En el grupo se encontraban, por ejemplo, integrantes de familias históricas del club, personas que participaron en actividades deportivas y culturales a lo largo de los años, y miembros de River Sin Barreras, organización que trabaja por la inclusión dentro del club. La selección buscó reflejar la diversidad de experiencias y trayectorias que conviven en la comunidad riverplatense.

El caso de Walter Paz, hincha fallecido hace años en el estadio de Vélez, tuvo una representación simbólica a través de su familia, presente en el evento. Hubo también socios que superaron situaciones de salud complejas durante el año y que hoy enfrentan las fiestas en soledad, aunque acompañados por la red que se genera en torno al club.

Norberto “Beto” Alonso y Andrés
Norberto “Beto” Alonso y Andrés Ballotta participaron del encuentro junto a representantes de la comunidad riverplatense

Durante la cena, los invitados compartieron historias personales y rememoraron momentos significativos vividos en el club. La atmósfera, marcada por la cercanía y el intercambio, permitió reconstruir lazos y fortalecer el sentido de pertenencia, uno de los pilares de la identidad de River Plate.

Desde la dirigencia, se remarcó que este tipo de acciones buscan visibilizar la función social del club más allá de la competición deportiva. El evento cerró luego de varias horas de anécdotas, recuerdos y agradecimientos. La presencia de referentes históricos y dirigentes, sumada al apoyo entre los propios socios, reforzó la convicción de que la comunidad riverplatense trasciende lo deportivo y se sostiene como un espacio de contención y acompañamiento.

