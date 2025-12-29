Deportes

Los jefes de equipo de la Fórmula 1 eligieron a los mejores 10 pilotos del año: las dos sorpresas y una llamativa ausencia

La Máxima publicó el ranking de los más destacados del 2025 en base a un análisis de las escuderías

Los 20 pilotos de la grilla de la F1 durante 2025 (REUTERS/Amr Alfiky)

La selección anual de los 10 mejores pilotos por parte de los jefes de equipo de la Fórmula 1 vuelve a poner el foco en el rendimiento real en pista más allá de la clasificación oficial. A través de su sitio oficial, la Máxima difundió el ranking que utiliza el mismo sistema de puntuación empleado en los Grandes Premios de la categoría, que otorga 25 puntos para el ganador de la prueba y uno al décimo.

Al igual que sucedió durante el 2024, los primeros dos puestos del ranking no sufrió cambios. En la cima de la lista figura Max Verstappen, quien mantuvo la preferencia de los directores a pesar de perder el título mundial de F1 luego de ser el monarca tras sus consagraciones en cuatro temporadas consecutivas del 2021 a 2024. El piloto neerlandés logró seis victorias en los últimos nueve GP del año y consolidó su reputación entre sus colegas como el piloto más sólido de la temporada. Llegó a la definición en Abu Dhabi con chances de coronarse, pero perdió el número por dos puntos en manos de Lando Norris (423 a 421).

Justamente, el piloto británico de McLaren terminó en el segundo lugar en lo que fue la elección de los jefes de escuderías a pesar de conseguir su primer mundial tras sumar siete triunfos en el calendario (igual que el tetracampeón con Red Bull), pero no logró desplazar a Super Max del lugar de privilegio en la encuesta.

El tercer lugar de la votación fue para Oscar Piastri, que al inicio del campeonato marcó un ritmo destacado y al llegar a la mitad de la temporada era el candidato máximo para quedarse con el campeonato de pilotos. El australiano mejoró un lugar respecto al año anterior. Por su parte, George Russell ascendió al cuarto lugar tras una campaña consistente, sumando dos victorias y siete podios con su Mercedes, lo que le permitió escalar dos posiciones en comparación con la edición previa.

Verstappen volvió a terminar en el 1° puesto del ranking de los jefes de equipo

El dos veces campeón de la F1 Fernando Alonso protagonizó el mayor salto del top 10 al pasar del 9° al 5° puesto: aunque no protagonizó su temporada más fuerte, los jefes de equipo valoraron su manejo al volante de un monoplaza de Aston Martin especialmente exigente y que tuvo complicaciones a lo largo del 2025.

El sexto lugar del ranking fue para Carlos Sainz, favorecido por una segunda mitad de año sólida que le aportó dos podios al equipo Williams. Por su parte, Charles Leclerc descendió hasta la séptima plaza tras un periodo complicado sin victorias con Ferrari, retrocediendo respecto a sus actuaciones años anteriores.

El listado de la temporada 2025 marcó la ausencia de Lewis Hamilton tras su mal primer año a bordo de la Scudería y también mostró la incorporación al top 10 de dos representantes de la nueva generación: Oliver Bearman, de Haas, junto a Isack Hadjar, de Racing Bulls, que el año próximo año fue ascendido como compañero de equipo de Verstappen en el equipo principal. El joven del Reino Unido fue reconocido como la entrada más destacada y el debutante mejor posicionado, situándose octavo. El francés completó un buen año de estreno y ocupó la novena posición.

La décima plaza quedó en manos de Nico Hülkenberg, quien descendió dos posiciones respecto al año anterior, pero cerró los primeros 10 lugaeres de la lista luego de alcanzar un podio por primera vez en su trayectoria (en el Gran Premio de Silverstone), un momento que marcó un giro importante tras una extensa carrera en la máxima categoría del motor.

Para este ejercicio participaron los jefes de equipo Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Ayao Komatsu (Haas), Alan Permane (Racing Bulls), Jonathan Wheatley (Sauber), Steve Nielsen (Alpine) y el equipo de liderazgo de Aston Martin. No enviaron sus votos Red Bull ni Ferrari, una ausencia que influye en la representatividad del ranking. Cada participante confeccionó su propio ranking de manera confidencial y la suma puntos definió el listado final, considerado una evaluación interna y técnica, ajena a las presiones del campeonato.

Así quedó el ranking de los mejores pilotos de la F1 en 2025:

Los 10 mejores pilotos de la F1 en 2025 según los jefes de equipo (F1)

