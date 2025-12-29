Deportes

La inesperada confesión del profesor que amargó a Boca Juniors en el Mundial de Clubes

Christian Gray fue el autor del gol del empate del Auckland City frente al Xeneize en la cita ecuménica

Guardar
El jugador del Auckland City se decantó por uno de los grandes del fútbol argentino

El defensor neozelandés Christian Gray, docente y futbolista de Auckland City, sorprendió al admitir su cercanía con River Plate tras haberle marcado un histórico gol a Boca Juniors en el reciente Mundial de Clubes.

La inesperada confesión de Gray, quien debió solicitar licencia en la Escuela Intermedia Mount Roskill y la Primaria de Auckland para poder disputar el torneo en Estados Unidos, trascendió rápidamente entre los aficionados argentinos, reflejando el impacto de su actuación tanto en la comunidad futbolística como en su vida cotidiana fuera del campo.

Este vínculo emocional quedó evidenciado al repasar las consecuencias inmediatas de su tanto, ya que según relató el propio Gray en diálogo con Gianfranco Vella, tras el empate por 1-1 no solo recibió innumerables muestras de afecto por parte de simpatizantes del Millonario, sino que terminó definiendo: “Recibí mucho apoyo de la gente de River, obviamente. Pude conocer a muchos hinchas de Boca después del partido y fueron buena gente, pero me quedo con River”.

Christian Gray el autor
Christian Gray el autor del histórico tanto frente a Boca (Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La declaración del zaguero, mate en mano y en diálogo con Gianfranco Vella, consolidó su inesperada identificación con el club de Núñez y generó eco en toda la escena futbolística argentina.

Su gol de cabeza, que resultó imparable para Agustín Marchesín, impidió la victoria de Boca y permitió que el Auckland City, equipo semiprofesional, sumara su único punto en el certamen tras sufrir derrotas por 10-0 ante Bayern Múnich y 6-0 contra Benfica.

En el caso de Gray, su ingreso al Auckland City se produjo a comienzos de 2022, tras su paso por el Eastern Suburbs de la Primera División neozelandesa, y su último gol previo había sido el 24 de mayo de 2024 en la final de la AFC Champions League frente al Pirae de Tahití (4-0). El defensor, de 28 años y natural de Gisborne, apenas había jugado en el certamen mundialista: su anterior aparición fue de 11 minutos como suplente contra Benfica en Orlando, hasta esta oportunidad en la que fue titular.

En una entrevista concedida en 2019, poco después de asentarse en el Eastern Suburbs, Gray expresó: “Solo me centro en desarrollarme personalmente. No tengo ningún objetivo claro en mente, pero voy a esforzarme al máximo para ver hasta dónde puedo llegar”. Más adelante, amplió su filosofía ante el fútbol y la vida: “Creo que tienes que disfrutarlo, es una gran cantidad de cosas. Si lo disfrutas, entonces eso te motiva y todo lo demás viene solo”.

La dimensión amateur del Auckland City impregna cada aspecto de su campaña. El plantel no recibe salario alguno; la legislación de Nueva Zelanda establece un límite de 150 dólares neozelandeses semanales (aproximadamente 90 dólares estadounidenses) únicamente para cubrir gastos esenciales, como la membresía de gimnasio. Entre los títulos profesionales y ocupaciones ajenas al deporte en el equipo se encuentran conductores de carretillas elevadoras, vendedores de bebidas, agentes inmobiliarios, estudiantes universitarios, un gerente de almacén y varios profesores, incluida la figura central de Gray.

Los otros titulares del equipo también poseen profesiones tan disímiles como estudiante universitario (Nathan Garrow), empleado en empresa de logística (Regont Murati), agentes inmobiliarios (Adam Mitchell), agente de seguros (Nikko Boxall), peluquero (Jerson Lagos), profesores (David Yoo y Gerard Garriga), jugador de futsal (Dylan Manickum) y entrenador profesional (Myer Bevan).

Temas Relacionados

Christian GrayAuckland CityRiver PlateBoca Juniorsdeportes-argentina

Últimas Noticias

Control excepcional y definición por encima del arquero: el golazo de Pablo Aimar en un partido benéfico que cautivó al público

El Payasito dijo presente en la cancha de Estudiantes de Río Cuarto para el evento “El deporte nos une” y demostró que tiene intacta la calidad a sus 46 años

Control excepcional y definición por

Valentín Barco dio detalles de su conflictiva salida de Boca Juniors: los dardos a Juan Román Riquelme

El ex defensor xeneize reveló cómo se dio su convulsionada venta vía cláusula de rescisión al Brighton de la Premier League

Valentín Barco dio detalles de

La furiosa reacción de Pep Guardiola con un camarógrafo que lo estorbó cuando iba a saludar a los hinchas del Manchester City

Luego del triunfo por 2-1 sobre el Nottingham Forest en condición de visitante, el entrenador español tuvo una llamativa reacción con un organizador que se entrometió en su encuentro con la afición

La furiosa reacción de Pep

Las confesiones de Sabatini con Agustín Creevy: su temor por hablar en público, el torneo que la marcó y la rivalidad con Steffi Graf

La ex tenista reveló intimidades de su carrera deportiva en una charla con el ex capitán de Los Pumas

Las confesiones de Sabatini con

Las imágenes del robo que sufrió Maravilla Martínez en su complejo deportivo: el llamativo comunicado que se volvió viral

La decisión del delantero de Racing, basada en su propio pasado, marcó el modo en que enfrentaron el delito

Las imágenes del robo que
DEPORTES
Control excepcional y definición por

Control excepcional y definición por encima del arquero: el golazo de Pablo Aimar en un partido benéfico que cautivó al público

Valentín Barco dio detalles de su conflictiva salida de Boca Juniors: los dardos a Juan Román Riquelme

La furiosa reacción de Pep Guardiola con un camarógrafo que lo estorbó cuando iba a saludar a los hinchas del Manchester City

Las confesiones de Sabatini con Agustín Creevy: su temor por hablar en público, el torneo que la marcó y la rivalidad con Steffi Graf

Las imágenes del robo que sufrió Maravilla Martínez en su complejo deportivo: el llamativo comunicado que se volvió viral

TELESHOW
Quién era Charlie Menditéguy, el

Quién era Charlie Menditéguy, el millonario argentino que conquistó a Brigitte Bardot y renunció a la Fórmula 1 por ella

El pedido de disculpas de Mirtha Legrand a Alejandro Fantino: “Hice un comentario fuera de lugar”

Marley celebró el primer año de Milenka con emotivas imágenes de su hija: “Gracias por elegirme como tu papá”

Graciela Alfano homenajeó a Brigitte Bardot por su muerte y mostró su parecido con el ícono del cine francés

La publicación y la foto de Julieta Poggio que enfureció a sus seguidores: “Empezando el año acompañada”

INFOBAE AMÉRICA

2025, el año en que

2025, el año en que la democracia y los pueblos de las Américas dejaron de ser indefensos

China intensifica su acoso a Taiwán: el régimen de Xi Jinping anunció maniobras militares alrededor de la isla

Jair Bolsonaro permanece estable tras ser sometido a una nueva cirugía para tratar su crisis de hipo

Psiquiatras alertan sobre un posible vínculo entre el uso intensivo de chatbots de IA y episodios de psicosis

El desplome récord de la moneda iraní desató huelgas y protestas contra el régimen: “El momento de estar juntos es ahora”