Control excepcional y definición por encima del arquero: el golazo de Pablo Aimar en un partido benéfico que cautivó al público

El Payasito se lució en Río Cuarto

La ciudad de Río Cuarto vive un año excepcional: en noviembre, Estudiantes logró el ansiado ascenso a la Primera División tras cuatro décadas y, recientemente, el estadio del club fue testigo de un evento solidario en el que brilló Pablo Aimar, ídolo local y actual ayudante de campo de Lionel Scaloni en la selección argentina.

La presencia de Aimar, de 46 años, aportó un verdadero impulso al evento “El Deporte Nos Une”, enfocado en recaudar fondos para la Fundación ALMA, la Fundación Dignamente y el Hogar No estarán Solos, organizaciones comprometidas con el trabajo social en la región cordobesa.

Durante la jornada benéfica, Aimar no solo aportó su magnetismo, sino que además deleitó a los presentes con un gol que reflejó la calidad que lo distinguió como futbolista en equipos como River Plate, Valencia y el propio Estudiantes. En la acción más celebrada de la jornada, recibió el balón, lo paró con un solo toque y definió con una vaselina sobre el arquero, lo que provocó aplausos entre el público. Esta actuación se enmarcó en un partido donde participaron futbolistas en actividad y retirados, reforzando el sentido de comunidad y reencuentro en la ciudad.

La secuencia del gol del Payasito Aimar

El evento congregó a otras figuras del deporte como Guido Herrera, Julio Buffarini, Siro Rosané, Gonzalo Maffini, Héctor Bracamonte, Iker Zufiaurre, Daniela Pontel, César La Paglia, Julián Malatini y Franco Constanzo, entre otros, que se sumaron a la causa solidaria.

Aimar comenzó su formación futbolística en Estudiantes, donde permaneció hasta su salto a River Plate en la adolescencia, aunque su vínculo con Río Cuarto nunca se rompió.

En la memoria reciente, el 23 de enero de 2018, vistió nuevamente los colores locales durante 50 minutos en un partido de Copa Argentina frente a Sportivo Belgrano de San Francisco, en lo que fue un regreso muy celebrado. Su carrera profesional se expandió con seis títulos en River, dos en Valencia de España, cinco en el Benfica de Portugal y uno más en el Johor Darul Takzim de Malasia, además de integrar el cuerpo técnico campeón mundial junto a Lionel Scaloni, Roberto Fabián Ayala y Walter Samuel en la selección mayor argentina. También conquistó el Mundial Sub 20 en Malasia 1997 y los sudamericanos juveniles en Chile ese mismo año y en Argentina en 1999, éxitos que lo forjaron.

La jornada, más allá de lo deportivo, puso de relieve el compromiso de ex jugadores y referentes locales con causas sociales que trascienden el fútbol y fortalecen los lazos en la comunidad de Río Cuarto.

Al margen de sus logros deportivos, Aimar es reconocido por su humildad y su predilección por el trabajo educativo en el deporte. Su constante énfasis en la formación y los valores lo llevaron a estar a cargo de los seleccionados juveniles, reforzando los méritos que lo convierten en merecedor de uno de los homenajes más sentidos de la ciudad que lo vio nacer y crecer, ya que el León bautizó a la Ciudad Deportiva con el nombre de Pablo César Aimar.

“Ni en el mejor de mis sueños me imaginé que algo iba a llevar mi nombre. Hoy lo lleva un lugar donde miles de niños vienen a divertirse y a hacer amigos. Estoy muy orgulloso y muy emocionado”, afirmó el ex volante, visiblemente emocionado en ese entonces.