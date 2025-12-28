La lupa sobre la última gran gala del fútbol en 2025: quién ganó el “premio Maradona” y la polémica a nivel selecciones

Ousmane Dembélé fue elegido el mejor jugador del año 2025 por los Globe Soccer Awards (REUTERS/Satish Kumar)

La última ceremonia de premiación en el mundo del fútbol tuvo lugar en un lujoso evento en el Atlantis The Royal de Dubai, donde se entregaron los Globe Soccer Awards 2025. En la 16ª gala desde su creación, futbolistas de todo el mundo fueron galardonados por su desempeño a lo largo del año. Con la presencia de grandes figuras como Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, y la participación de estrellas del deporte de la talla de Khabib Nurmagomedov, peleador de UFC, y Novak Djokovic, histórico tenista que recibió una distinción, se eligieron diferentes rubros como el mejor futbolista, equipo y entrenador.

Al igual que en la gala del Balón de Oro, Ousmane Dembélé fue premiado como el mejor futbolista del año 2025 por la organización. El extremo francés fue trascendental en una histórica temporada del París Saint Germain y alzó otro de los premios más importantes del fútbol. La terna estuvo integrada por Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Vitinha y Raphinha.

Una de las curiosidades del evento es que ningún argentino estuvo nominado para participar en alguna terna. En 2015, Lionel Messi fue premiado como el mejor jugador del año por única vez en el evento. Por su parte, en la pasada edición de 2024, La Pulga y Lautaro Martínez compitieron por el máximo galardón, el cual quedó en las manos de Vinícius Júnior. Lionel Scaloni fue elegido como el mejor entrenador en 2023.

El equipo que fue el gran protagonista de la gala fue el París Saint Germain, que se consagró campeón en prácticamente todos los torneos que disputó, en los que se destaca la UEFA Champions League. Además de ganar el premio a mejor club y el ya mencionado por Dembélé, se impuso en múltiples ternas: Mejor entrenador (Luis Enrique), Jugador revelación (Désiré Doue), Mejor mediocampista (Vitinha), Mejor presidente (Nasser Al-Khelaifi).

Lamine Yamal ganó varios premios en los Globe Soccer Awards (REUTERS/Satish Kumar)

Otro jugador destacado en reiteradas oportunidades fue Lamine Yamal, la estrella del Barcelona y de la selección de España. Además de ser elegido como el Mejor jugador Sub 23 de La Liga, y de integrar múltiples ternas, fue reconocido con el “Premio Maradona”, el cual premia a los talentos jóvenes que están forjando su futuro en el fútbol.

Al mismo tiempo, el evento contó con apartados especiales para premiar a jugadores del Medio Oriente y de La Liga de España. Cristiano Ronaldo fue elegido como el mejor futbolista tras destacarse en el Al-Nassr de Arabia Saudita. Por su parte, en el plano del certamen español, Raphinha ganó el premio al mejor jugador, mientras que Hansi Flick hizo lo propio al entrenador. Barcelona fue el mejor club.

Portugal fue elegida como la mejor selección de 2025, más allá de que en el Ranking FIFA aparece en el sexto escalón, detrás de España, Argentina, Francia, Inglaterra y Brasil. La disparidad en la valoración de los procesos eliminatorios para el Mundial quedó en evidencia.

El futbolista portugués fue el encargado de entregarle una distinción a Novak Djokovic, quien recibió el Premio Deporte Global. El año pasado, Cristiano Ronaldo lanzó filosas declaraciones en defensa de los Globe Soccer Awards y disparó contra las otras premiaciones más destacadas en el mundo del fútbol. “Estos premios sí son honestos”, comentó en la gala de 2024.

Vale recordar que los premios Globe Soccer Awards se entregan en conjunto entre la propia organización del evento, el Consejo de Deportes de Dubái, la Asociación de Clubes Europeos (ECA) y la Asociación Europea de Agentes de Jugadores (EFAA). Además, el criterio de selección se reparte entre una participación de los aficionados de todo el mundo, además de periodistas, agentes, entrenadores y exjugadores.

TODOS LOS GANADORES DE LOS GLOBE SOCCER AWARDS

Mejor futbolista: Ousmane Dembélé (París Saint Germain/Francia).

Mejor jugador de Medio Oriente: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr/Portugal)

Mejor jugadora del fútbol femenino: Aitana Bonmatí (Barcelona/España)

Premio Maradona: Lamine Yamal (Barcelona/España)

Mejor entrenador: Luis Enrique (París Saint-Germain)

Mejor delantero: Lamine Yamal (Barcelona/España)

Mejor mediocampista: Vitinha (París Saint-Germain/Portugal)

Mejor equipo masculino: París Saint-Germain (Francia)

Mejor equipo femenino: Barcelona (España)

Mejor selección nacional de 2025: Portugal

Mejor presidente: Nasser Al-Khelaifi (París Saint Germain)

Jugador emergente: Désiré Doue (París Saint Germain/Francia)

Premio especial a la memoria: Diogo Jota (Liverpool/Portugal)

Premio a la carrera deportiva: Andrés Iniesta y Hidetoshi Nakata

Premio al regreso: Paul Pogba (Mónaco/Francia)

Mejor representante: Jorge Mendes (Portugal)

Mejor creación de marca: Los Angeles FC (Estados Unidos)

Mejor jugador del año en La Liga de España: Raphinha (Barcelona)

Mejor jugador Sub 23 del año en La Liga de España: Lamine Yamal (Barcelona)

Mejor entrenador del año en La Liga de España: Hansi Flick (Barcelona)

Mejor atajada en La Liga de España: Jan Oblak (Atlético de Madrid)

Mejor equipo de La Liga de España: Barcelona

Premio Deporte Global: Novak Djokovic (Tenista)