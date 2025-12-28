El video del Diablito Echeverri jugando descalzo con amigos que generó controversia antes de cambiar de club

Claudio "Diablito" Echeverri jugó en un picado con amigos en Resistencia (@canchaseven7)

Mientras se definen los últimos detalles de su traspaso al fútbol español, un video de Claudio Echeverri jugando descalzo con sus amigos en Chaco, Argentina, desató un intenso debate en redes sociales por el riesgo que implica para un profesional en vísperas de asumir un nuevo desafío con el Girona.

La grabación, capturada durante su visita a Resistencia para pasar las Fiestas, fue difundida por un complejo de canchas de fútbol en Resistencia, muestra la habilidad del ex River Plate e inmediatamente se transformó en tendencia, en medio de la expectativa que genera su inminente incorporación al Girona, que actualmente necesita refuerzos para revertir su delicado presente en La Liga.

El posteo del completo de canchas donde fue difundido el video (@canchaseven7)

Apenas difundidas las imágenes en redes sociales, numerosos usuarios señalaron la exposición de Echeverri a posibles lesiones, donde primero se lo ve jugando con botines y luego descalzo. Entre los comentarios destacados se leen frases como: “Es un irresponsable” y “van a estar muy contentos los del Manchester City con estas imágenes”. Algunos internautas hicieron hincapié en que una acción fortuita podría ocasionar un daño grave al Diablito, considerando su condición de futura figura del fútbol europeo. Otros resaltaron el talento del fantasista con o sin calzado.

El acuerdo entre el Manchester City, propietario de su pase, y el Girona está prácticamente cerrado y el traspaso se oficializará en el próximo mercado de pases. “Claudio Echeverri al Girona, allá vamos. El talento argentino se ha cedido procedente del Manchester City. La cesión del Bayer Leverkusen se ha interrumpido, ya que Echeverri pasará a formar parte del Girona del City Group. Préstamo directo hasta junio”, informó el periodista Fabrizio Romano, quien es el gurú de las transferencias en el fútbol internacional.

Echeverri primero jugó con calzado (@canchaseven7)

La decisión del City obedece a la necesidad de brindarle al futbolista continuidad competitiva, algo que no logró en su reciente cesión al Bayer Leverkusen, donde apenas sumó 281 minutos, equivalentes a alrededor de tres partidos completos. El club inglés ejecutó la cláusula de interrupción y buscó un destino donde Echeverri pueda desarrollarse. El chaqueño, surgido de las divisiones inferiores de River Plate, fue vendido al Manchester City en enero de 2025 tras disputar apenas 48 partidos (4 goles y 8 asistencias) en el Millonario.

El Girona, inmerso en una temporada difícil, aparece como el nuevo destino para el enganche argentino. Tras diecisiete fechas disputadas, el equipo ocupa el puesto 18° en la tabla de posiciones, con 15 puntos y solo tres victorias en la actual campaña, situación que lo sitúa en zona de descenso directo.

El Diablito se divirtió con sus amigos (@canchaseven7)

La expectativa en la directiva del club español y su afición es que la llegada de Echeverri aporte la creatividad y el talento necesarios para modificar el rumbo del club y evitar el descenso a mediados de 2026. El próximo compromiso será el domingo 4 de enero como visitante frente al Mallorca. El Diablito, además, tendrá como compañero al arquero argentino Paulo Gazzaniga.

A lo largo de su visita a Chaco, Claudio Echeverri mostró elogiada destreza con la pelota, generando nostalgia entre quienes recordaron su etapa en las inferiores. Sin embargo, la controversia generada por el video se sostiene en la alta exposición que afronta una promesa internacional en un entorno informal y sin la protección adecuada, algo poco habitual para futbolistas de esa proyección.