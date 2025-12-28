El sorprendente cambio físico de una gloria de Boca Juniors que causó furor entre los fanáticos

El nuevo look del Cata Díaz

Daniel “Cata” Díaz, reconocido por su implacable trayectoria en Boca Juniors, causó furor en las redes sociales al mostrar una transformación radical: hoy se exhibe con una abundante cabellera y un aire renovado, lo que generó una gran repercusión entre los fanáticos. A sus 46 años, el histórico defensor sorprendió por su cambio físico a diferencia de su etapa como futbolista.

En sus más recientes publicaciones, el ex zaguero surgido en Rosario Central aparece junto a su actual pareja, Juli Bielawski. Ambos disfrutan de unos días en República Dominicana, celebrando el cierre del año. “Tenemos que hablar del upgrade del Cata” y “El curioso caso del Cata Díaz”, fueron algunos de los comentarios en las redes del público en los que hicieron referencias directas a su sorprendente renovación, incluso con alusiones a la reconocida pelícua que tuvo como actor principal a Brad Pitt.

Tras su extensa carrera como futbolista, Díaz ahora tiene el rol como entrenador de las categorías juveniles de Boca Juniors, donde trabaja junto a otros históricos del club como Pablo Ledesma. Justamente, es ayudante de campo del ex volante en la 6ta División, El Cata muestra habitualmente fotos en Boca Predio y también imágenes de su vida persona, notablemente diferente a la postura que mantuvo durante buena parte de su carrera, en la que fue conocido como un defensor feroz, pero a su vez de gran calidad técnica.

La carrera de Daniel Alberto estuvo marcada por una extensa trayectoria como defensor central en clubes de Argentina, México y España. Nacido en Catamarca el 13 de julio de 1979, Díaz comenzó su camino deportivo en el club Juventud de su ciudad natal. En 1997 se incorporó a las juveniles de Central, donde debutó en 2000 tras completar su formación. Antes de su estreno en Primera División, había sumado minutos con el primer equipo durante la Copa Conmebol 1999.

El defensor en su etapa como jugador de Boca Juniors

La primera experiencia internacional de Díaz llegó en julio de 2003, cuando firmó con el Cruz Azul de México. Allí reforzó la defensa durante los torneos Apertura 2003 y Clausura 2004, disputando 21 encuentros y anotando un gol. Su paso por el fútbol mexicano duró una temporada, antes de regresar a la Argentina para sumarse a Colón de Santa Fe bajo la conducción de Alfio Basile.

En el equipo santafesino, Díaz asumió la capitanía y se consolidó como referente. Su rendimiento llamó la atención de Boca y River Plate, y finalmente en 2005, el conjunto de la Ribera concretó su fichaje por una suma cercana a los 3 millones de dólares. Seu debut se produjo en una victoria 4-1 ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en aquel equipo del Coco que logró varios títulos para el Xeneize.

Durante su primer ciclo en Boca, Díaz formó parte de una de las defensas más sólidas del club. En su paso por la institución, el Cata obtuvo seis títulos: el Torneo Apertura 2005, el Torneo Clausura 2006, la Recopa Sudamericana 2005, la Recopa Sudamericana 2006, la Copa Sudamericana 2005 y la Copa Libertadores 2007. Su aporte fue clave en la conquista del máximo trofeo a nivel continental donde compartió la zaga con Claudio Morel Rodríguez.

En 2007, Díaz dio el salto al fútbol europeo tras ser transferido al Getafe de España por 4 millones de euros. Allí se consolidó como uno de los pilares defensivos del club madrileño, disputó la UEFA Europa League y alcanzó la final de la Copa del Rey. La prensa española destacó su regularidad y liderazgo durante seis temporadas en el club.

El siguiente destino del defensor fue el Atlético de Madrid, donde arribó en junio de 2012. Debutó oficialmente en agosto y pronto celebró títulos de relevancia: la Supercopa de Europa 2012 y la Copa del Rey 2013, tras vencer en la final al Real Madrid. En julio de 2013, Díaz regresó a Boca Juniors. En su segundo ciclo, sumó dos trofeos más: el título local y la Copa Argentina, ambos bajo la dirección técnica de Rodolfo Arruabarrena. Su regreso se concretó tras un episodio en el que estuvo cerca de firmar con Rosario Central antes de optar por el club xeneize.

En 2016, Getafe lo repatrió y el defensor se convirtió en uno de los jugadores con más partidos en la historia del club. Integró el plantel que logró el ascenso a Primera División al término de la temporada 2016-17. Posteriormente, Díaz tuvo breves pasos por Nueva Chicago y el Móstoles URJC de España, donde cerró su carrera como futbolista profesional en 2021, tras lograr el ascenso a la Segunda División RFEF.

A nivel internacional, Díaz integró la selección argentina durante la Copa América 2007 y marcó su único gol con la Albiceleste ante Colombia en las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010.

El Cata disfruta de sus vacaciones

El ex jugador con su actual pareja, Juli Bielawski

Díaz tiene 46 años y es uno de los entrenadores de las juveniles de Boca Juniors