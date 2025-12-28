El impactante récord que logró el argentino Faustino Oro en el Mundial de Ajedrez Rápido

Chessi sigue dejando su huella en Asia

Ya no quedan más elogios por escribir. El niño argentino Faustino Oro, de 12 años, se trata del mayor genio que se haya visto en el país, y, sin dudas, de los mejores en el historial de esta milenaria actividad. En el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido, que finalizó hoy en Qatar, cerró su labor de manera excepcional. Preclasificado N° 134 entre los 247 participantes, “El Messi del Ajedrez” se ubicó en el puesto N° 77 de la tabla general, con siete puntos después de 13 ruedas.

A lo largo de las tres jornadas en las que se dividió la competencia, llevada a cabo con ritmo de juego de 15 minutos, más 10 segundos adicionales por movimiento en la categoría abierta (con cinco partidas el viernes, cuatro el sábado y cuatro este domingo), el chico nacido en el barrio San Cristóbal, y que reside desde hace dos años en Badalona (España), cumplió, acaso, su mejor actuación internacional. Fue rival de 11 grandes maestros, un maestro internacional y un maestro FIDE.

De los once grandes maestros, cinco ellos se ubicaban en el Top 15 mundial, y el resto entre los 100 mejores del mundo. En su duelo con los mayores consiguió 5 puntos, producto de dos victorias, seis empates y tres derrotas. A causa de esto, su ranking en la especialidad rápida aumentó 23 puntos, pasando de los 2489 puntos de Elo a 2512. De esta manera, sumó un nuevo récord en su electrizante carrera: se convirtió en el ajedrecista que a más temprana edad superó los 2500 puntos de Elo en las categorías clásica, rápida y blitz. El niño tiene 2503, 2512 y 2503, respectivamente. Descomunal.

En Qatar venció a Evgeniy Najer (Rusia) y Pentala Harikrishna (India), igualó con Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaiyán), Leinier Domínguez (EE.UU.), Vincent Keymer (Alemania), Haik Martirosyam (Armenia), Daniel Dardha (Bélgica) y S. Narayanan (India), y perdió ante Wesley So (EE.UU.), Levon Aronian (Armenia) y Adam Kozak (Hungría).

Un detalle más: en la última derrota frente al maestro húngaro, después de tener el dominio de la partida, una imprecisión lo dejó “perdido”. Se recuperó e igualó la posición, según los análisis exactos de los programas de ajedrez. Y cuando estuvo frente a la posibilidad de sellar el empate a través de jaques perpetuos, el niño (porque Faustino es eso, un niño de 12 años) creyó que valía la pena luchar por ganar y forzó la posición y se equivocó. De la otra forma, con el empate hubiera sumado medio punto más. Tal vez para él lo más importante es jugar, divertirse y ganar. Porque sabe que no tiene nada que perder.

Candela Francisco también tuvo una destacada actuación

Para comprender los progresos de Faustino en los Mundiales de Ajedrez, vale recordar que hace dos años hizo su debut en Samarcanda (Uzbekistán). Allí, en la especialidad rápida, el prodigio, con 10 años, entre 200 participantes y preclasificado N° 189, finalizó en el puesto N° 186 con cuatro puntos en 13 partidas. Al año siguiente, en 2024 en Nueva York, en el Mundial de Rápidas, y con 11 años, fue preclasificado N° 146 entre 206 jugadores y finalizó N° 93, con 6,5 puntos. Ahora, en el Mundial de Doha (capital de Catar) superó ampliamente sus expectativas.

El campeón de la categoría abierta fue el noruego Magnus Carlsen, de 35 años, el máximo ganador de estas competencias. Con su labor en Qatar sumó su sexto Mundial de ajedrez rápido: en 2014-2015-2019-2022-2023 y 2025.

El campeón sumó 10,5 puntos seguido por Vladislav Artemiev (Rusia), Arjun Erigaisi (India), Hans Niemann (EE.UU.) y Leinier Domínguez (EE.UU.), todos con 9,5.

La formidable labor de Fausti -como lo llaman sus amigos y familiares- no debería eclipsar lo realizado por la gran maestra argentina Candela Francisco, vecina de Pilar. La joven ajedrecista, que además cursa la carrera de Derecho en la Universidad Austral, cumplió una notable labor y superó con creces todos los pronósticos. Candela, preclasificada N° 86 entre 141 jugadoras, finalizó en el puesto N° 41, con 6,5 puntos sobre 11 posibles. Ganó seis partidas, empató una y perdió cuatro. Tamaña labor le permitió sumar 36 puntos en su ranking de ajedrez rápido, y pasar de 2175 a 2211. Impresionante.

En la categoría femenina, la ganadora (por mejor sistema de desempate) fue la china Jiner Zhu, quien compartió la vanguardia junto a la rusa Aleksandra Goryachkina y la india Humpy Koneru, todas con 8,5 puntos.

A partir de mañana, en la misma sede, el Complejo Deportivo y de Eventos de la Universidad de Qatar (una construcción de 25 mil metros cuadrados) comenzarán los Mundiales de Ajedrez Blitz (con ritmo de partidas de 3 minutos más dos segundos adicionales por cada movimiento para cada jugador), en las categorías Abierto y Femenino.

El Abierto será a 19 ruedas (trece el 29, y seis el 30). En esa misma jornada, los cuatro mejores accederán a la etapa siguiente, la semifinal y final, en la que se definirán las plazas a través de matches a 4 partidas, con ese ritmo ultra veloz.

El femenino se jugará a 15 ruedas (diez el 29, y cinco el 30). Aquí también, las cuatro mejores mujeres accederán a la etapa semifinal y final, con el mismo sistema de matches que los varones.

Los premios del Blitz serán repartidos de la misma manera que en las categorías del Mundial de Rápidas: el open, 350.000 euros, con 70.000 para el campeón; y el femenino 155.000 euros, con 40.000 para la campeona.

La gran cita del ajedrez sigue en Qatar; otra vez, Faustino Oro y Candela Francisco serán los mejores representantes del país. Dos jóvenes talentos que no paran de soñar.