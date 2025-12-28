El histórico caso Roy Keane-McCarthy llega al cine: “Saipan” revive el mayor conflicto del fútbol irlandés

El estreno de 'Saipan' coloca en el centro del debate la identidad nacional y la memoria colectiva del fútbol en Irlanda (YouTube/Vertigo Releasing)

El estreno de Saipan, una película centrada en el célebre conflicto entre Roy Keane y Mick McCarthy durante el Mundial 2002, sitúa a Éanna Hardwicke en el centro de la atención al interpretar al excapitán del Manchester United y de la selección de Irlanda.

El filme, que se proyectará en cines de Irlanda desde el 1 de enero y llegará al Reino Unido el 23 de ese mes, revive un episodio crucial del fútbol irlandés y reabre el debate sobre identidad, exigencia y memoria nacional. En declaraciones a The Guardian, Hardwicke explicó el reto de dar vida a un personaje tan intenso y polarizador como Keane.

La huella de “Saipan” en la sociedad irlandesa

La llamada crisis de Saipan tuvo lugar en el pequeño archipiélago del Pacífico y dejó una huella profunda en la sociedad irlandesa.

El filme Saipan, con estreno en Irlanda y el Reino Unido, da voz al contraste entre autocrítica individual y comunidad, reflejando visiones opuestas de excelencia y deber (Prime Video)

El Incidente de Saipán fue una disputa pública en 2002 entre el capitán de la selección irlandesa y el entrenador Mick McCarthy, en dicha isla antes del Mundial de la FIFA 2002, resultando en la expulsión de Keane por criticar las malas condiciones de entrenamiento, lo que dividió a Irlanda y se convirtió en un escándalo mediático y deportivo, y ahora es tema de una película.

“No me acuerdo realmente de Saipan, ni del sitio, ni del evento en sí, pero sí de su impacto. Era apenas un niño en 2002; solo recuerdo colores, camisetas y alguna imagen de Roberto Carlos lanzando tiros libres. En mi memoria, sí flotaba esa frase que le oí a alguien de Cork: ‘¡Es una vergüenza para su país!’, refiriéndose a Roy Keane. Recién ahora, tras hacer la película, todo cobra sentido”, reconoció Hardwicke.

Según The Guardian, la disputa entre Keane y McCarthy conmocionó a Irlanda y dominó la atención de los medios, ocupando telediarios y portadas tanto deportivas como políticas, e incluso llevó al entonces Taoiseach Bertie Ahern a ofrecer un avión privado para intentar una reconciliación de último momento.

Un legado que divide generaciones

El impacto del incidente fue más allá del ámbito mediático y dividió comunidades y generaciones.

El impacto social de la crisis de Saipan en 2002 marcó la memoria colectiva y alimentó un intenso debate sobre autoexigencia e identidad nacional en Irlanda (The grosby group/PA Images)

Hardwicke fue más allá del rodaje y explicó cómo esa figura marcó su historia personal y familiar. “Vengo de una familia donde Keane es un referente absoluto. En Cork, su presencia es enorme, y al ser una ciudad pequeña, personas como él terminan moldeando la identidad colectiva”, relató.

Y agregó: “Siempre fui admirador y seguidor, crecí con la idea de que todo pasa por exigirse, superarse y afirmarse. Y hacer esta película no hizo más que profundizar esa convicción”.

The Guardian indicó que ni Keane ni McCarthy vieron la película, aunque ambos recibieron invitación para hacerlo.

Más allá del parecido físico

Para Hardwicke, el mayor reto no fue lograr un parecido físico, sino captar la esencia del personaje. “Si algo debía transmitir al interpretar a Roy, era esa sensación de que nunca cambias ni te adaptas al entorno o a su energía. Siempre eres Roy. Para cualquiera que lo tenga, esa es una cualidad brillante. Yo, en cambio, me adapto a quien me rodea; no tengo esa firmeza de carácter”, explicó.

Roy Keane se consolida como referente en la cultura de Cork, según Éanna Hardwicke, quien destaca la influencia del ex capitán en su entorno familiar y social (Action Images / Darren Walsh Livepic)

Así, la construcción del personaje se centró en la intensidad y la constancia inalterable como rasgos distintivos.

Una narrativa que rechaza tomar partido

La narrativa de la película, de acuerdo con Hardwicke, evita imponer una postura al espectador.

La narrativa de Saipan renuncia a tomar partido, invitando al espectador a reflexionar sobre el sentido de pertenencia y el significado del triunfo deportivo (The grosby group/PA Images)

“Lo que me fascina de esta historia es que jamás te pregunta: ‘¿De qué lado estás?’ Mick, interpretado por Steve Coogan, demuestra un amor por el fútbol y esa idea de que, cuando juegas, compartes algo con tu país. Eso en el filme, y en la actuación de Steve, transmite un enorme patetismo. Personalmente, ahora conecto más con esa idea, con que no se trata solo de ganar, sino de algo mucho más difícil de definir”, explicó

The Guardian resalta que Saipan prescinde del esquema habitual de las biografías fílmicas y se enfoca en el contraste entre dos visiones de la excelencia y el deber: la autocrítica exigente de Keane frente al sentido comunitario y de pertenencia nacional que defiende McCarthy.

En pantalla, Hardwicke transmite la presión de encarnar a un ícono mostrando sus contradicciones, mientras Coogan aporta al técnico un trasfondo de calidez poco habitual.

El arte y el debate sobre la identidad irlandesa

Durante la conversación, Hardwicke relacionó la controversia de Saipan con otros momentos en los que el arte generó debates sobre la identidad irlandesa.

Éanna Hardwicke asume su mayor reto actoral al interpretar a Roy Keane en la película Saipan, centrada en el Mundial 2002 (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Al referirse a The Playboy of the Western World, actualmente representada en Londres, comentó: “Me pregunto qué haría hoy que la gente salte de sus asientos, como ocurrió con el estreno del Playboy. A veces creo que en Irlanda, por tradición, existe cierta resistencia a que alguien sobresalga demasiado, una inclinación a mirar con recelo a quienes triunfan”.

El actor percibe una transformación reciente: “Ahora hay como una sensación de que los artistas irlandeses se reconocen a sí mismos en el escenario global. Veo músicos como Fontaines DC y novelistas impresionantes; colegas que aprovechan su plataforma para defender aquello en lo que creen con convicción”.

Para Hardwicke, el florecimiento de esta mentalidad está vinculado a una renovada confianza cultural, reflejada tanto en la respuesta de la sociedad irlandesa ante desafíos internacionales como en la labor de artistas y figuras públicas.

Irlanda abandona la autocrítica y exhibe un orgullo cultural renovado, celebrando una identidad afirmada tras décadas de superación y desafíos, afirma el protagonista de Saipan (EPA/MARTIN RICKETT)

Al cierre de la entrevista con The Guardian, Hardwicke afirmó que Irlanda superó la necesidad de justificarse y ahora exhibe un orgullo cultural renovado, resultado de una historia de desafíos superados y de la decisión de afirmar su identidad en el mundo con una convicción cada vez más fuerte.