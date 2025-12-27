La tajante postura de José Mourinho ante el interés de Barcelona por Nicolás Otamendi

José Mourinho pidió por la continuidad de Nicolás Otamendi (@slbenfica)

El futuro de Nicolás Otamendi en el Benfica ha cobrado especial relevancia tras conocerse el interés del Barcelona en fichar al defensor argentino. Según informó el diario portugués A Bola, José Mourinho, entrenador del conjunto lisboeta, ha manifestado de forma expresa su deseo de que el capitán continúe en el club más allá del final de la temporada, solicitando personalmente la renovación de su contrato.

La noticia sobre el posible traspaso de Otamendi a La Liga de España surgió después de que el periódico catalán Mundo Deportivo señalara al futbolista de 37 años como uno de los tres nombres que el Barcelona considera prioritarios para reforzar la defensa central en enero. Junto a Otamendi, la lista incluye a Stefan de Vrij (Inter) y Marcos Senesi (Bournemouth), otro futbolista albiceleste. De acuerdo con este medio, la operación para sacar al argentino del Benfica se percibe como compleja, ya que el club portugués lo considera una figura institucional y no planea facilitar su salida.

En este contexto, la postura de José Mourinho y del presidente Rui Costa resulta determinante. Ambos coinciden en la importancia de Nicolás Otamendi para la estructura del equipo y han abordado el tema de la renovación antes de que se conociera el interés del Barcelona, según detalló el periódico portugués. El contrato del defensor vence al finalizar la temporada y, hasta ahora, el jugador no ha hecho pública su decisión sobre el futuro inmediato.

“José Mourinho y Rui Costa coinciden en la decisión de proponer la renovación del contrato de Nicolás Otamendi, cuyo contrato vence al final de la temporada. El entrenador ha destacado repetidamente la importancia del capitán del Benfica esta temporada y ha solicitado al presidente del club la ampliación de su contrato“, sostuvo el rotativo.

A lo largo de la presente campaña, Mourinho ha elogiado de manera reiterada el liderazgo y el nivel competitivo del defensor argentino. El 22 de septiembre, previo a un encuentro ante Rio Ave, el entrenador destacó la jerarquía de Otamendi: “Es un campeón del mundo y tiene muchísima experiencia”, expresó el experimentado entrenador, remarcando además que el brazalete de capitán se encuentra en manos de alguien que asume plenamente ese rol dentro del vestuario.

Nicolás Otamendi es una de las opciones del Barcelona para reforzar su defensa (REUTERS/Pedro Nunes)

Durante la preparación de un partido por la Copa de la Liga frente a Tondela, Mou volvió a referirse al profesionalismo del futbolista, resaltando su dedicación al cuidado físico y su mentalidad competitiva. El técnico afirmó: “Una cosa es la edad real y otra es lo que vemos en el campo. En mi caso, incluso en los entrenamientos. Hay jugadores de 20 años que son veteranos. Y jugadores veteranos de 38 o 40 años que son jóvenes. Nico es joven”. Esta visión ha sido compartida por el club, que recientemente homenajeó a Otamendi por haber alcanzado los 250 partidos con la camiseta del Benfica.

La influencia del defensor dentro y fuera del campo ha quedado evidenciada en varias ocasiones. A Bola remarcó que, tras un reciente partido, Mourinho puso como ejemplo la entrega de Otamendi frente a sus compañeros, señalando que en el minuto 95 recorrió 75 metros para defender una jugada, gesto que el entrenador utilizó como modelo de compromiso y esfuerzo.

El respaldo institucional a la continuidad del argentino se reflejó también en declaraciones públicas de Rui Costa. Durante una actividad en Estados Unidos, el presidente del Benfica expresó su voluntad de “mantener a Otamendi al menos un año más”. Antes de las elecciones del club, Costa definió al capitán como “un profesional de excelencia. Prefiere morir en el campo que perder un partido”, subrayando el peso simbólico y deportivo que representa para la institución.

El entorno personal del jugador también influye en el panorama, según develó el medio luso. Otamendi y su familia se encuentran plenamente adaptados a la vida en Portugal, situación que ha favorecido su permanencia hasta ahora y que sería uno de los factores a considerar en una posible renovación hasta 2026. El defensor mantiene como objetivo competir al máximo nivel, con la mirada puesta en el próximo Mundial, aunque aún no ha definido qué hará tras ese torneo. Las alternativas abiertas incluyen la continuidad en Benfica, sin que se descarte la opción de valorar otras ofertas relevantes.

La atención sobre el futuro de Nicolás Otamendi aumenta a medida que se aproxima el final de su contrato y mientras el Barcelona busca refuerzos para la segunda parte de la temporada. De acuerdo con A Bola, la directiva y el entrenador de Benfica mantienen una posición clara: la prioridad es renovar al capitán y evitar su salida, considerando su influencia en el vestuario y su rendimiento en la cancha.