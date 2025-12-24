Los tres defensores argentinos que se encuentran en el “casting” del Barcelona para el próximo mercado de pases

Los jugadores del Barcelona festejan la victoria ante Villarreal en la fecha 17 de La Liga (REUTERS/Albert Gea)

En medio del receso por las fiestas de fin de año en La Liga de España, el FC Barcelona está atento a posibles movimientos en el mercado de pases invernal y el entrenador Hansi Flick, junto con el director deportivo, Deco, analizan alguna probable incorporación, con el foco puesto en la defensa central, algo debilitada por algunas bajas.

De acuerdo a un informe publicado por el diario catalán Mundo Deportivo, el cuadro culé, actual líder del campeonato español con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, estaría contemplando la chance de sumar a algún marcador central, preferentemente zurdo, para hacer frente a las ausencias de Andreas Christensen y el uruguayo Ronald Araujo, licenciado por problemas de salud mental.

De la lista del posible “casting” del Barcelona para llenar tal vacío en la zaga aparecieron los nombres de tres futbolistas argentinos que cumplen con una serie de requisitos que buscaría el club de la ciudad condal, como la experiencia, la capacidad de liderazgo y de habla hispana, para poder adaptarse mejor al grupo.

Uno de los mencionados en el informe periodístico es el campeón del mundo Nicolás Otamendi. El defensor argentino, de 37 años, está en el tope de la lista por todas las cualidades mencionadas anteriormente, pese a tener un perfil diestro. El General es una pieza clave en el equipo de José Mourinho y es titular indiscutido, además de portar la cinta de capitán. Su contrato vence en junio de 2026.

Nicolás Otamendi festeja un gol con la camiseta del Benfica, donde es referente absoluto del plantel (REUTERS/Pedro Nunes)

Según Mundo Deportivo, Joao Amaral, nuevo jefe de scouting del Barcelona, viene siguiendo los pasos del zaguero argentino Marcos Senesi, quien se encuentra en el Bournemouth de Inglaterra, con un contrato que vence a finales de junio de 2026. El defensor zurdo de 28 años, surgido de San Lorenzo y convocado por Lionel Scaloni para la Finalíssima ante Italia en 2022, lleva 170 partidos en la Premier League y es “intocable” en su club.

Además, otro de los inconvenientes que le podrían surgir al Culé en caso de querer avanzar por Senesi, a quien ya tuvo en carpeta desde su paso por el Feyenoord de Países Bajos, es que el Atlético de Madrid de Diego Simeone también está interesado en sus servicios. Esto elevaría la cotización del jugador nacido en Entre Ríos.

Marcos Senesi durante un partido de Premier League en el Bournemouth (REUTERS/David Klein)

Otro de los pretendientes que tendría el Barcelona de Flick para reforzar la defensa es Juan Foyth. El defensor del Villarreal de España, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 también está en el radar desde hace un tiempo. La versatilidad del platense de 27 años, que puede jugar tanto de marcador central como de lateral por la derecha, es seductora para un sector del campo que el Barsa necesita reforzar.

Además del tridente argentino, el informe cuenta que el Barcelona también estaría interesado en otros candidatos como el neerlandés Stefan de Vrij, jugador de 33 años del Inter de Milán. “Encaja perfecto”, indicaron. Como alternativas figuran el portugués Diogo Leite, marcador central izquierdo del Unión Berlin, formado en el Porto que posee un gran potencial con 26 años. Los últimos que se mencionaron son Diego Llorente, del Betis, y el itlalo-brasileño Luiz Felipe, del Rayo Vallecano.

Juan Foyth, jugador del Villarreal de España, figura en el radar del Barcelona (REUTERS/Leon Kuegeler)