Deportes

Los tres defensores argentinos que se encuentran en el “casting” del Barcelona para el próximo mercado de pases

El equipo que dirige Hansi Flick necesita reforzar la última línea y hay dos campeones del mundo como candidatos, según el informe de un medio catalán

Guardar
Los jugadores del Barcelona festejan
Los jugadores del Barcelona festejan la victoria ante Villarreal en la fecha 17 de La Liga (REUTERS/Albert Gea)

En medio del receso por las fiestas de fin de año en La Liga de España, el FC Barcelona está atento a posibles movimientos en el mercado de pases invernal y el entrenador Hansi Flick, junto con el director deportivo, Deco, analizan alguna probable incorporación, con el foco puesto en la defensa central, algo debilitada por algunas bajas.

De acuerdo a un informe publicado por el diario catalán Mundo Deportivo, el cuadro culé, actual líder del campeonato español con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, estaría contemplando la chance de sumar a algún marcador central, preferentemente zurdo, para hacer frente a las ausencias de Andreas Christensen y el uruguayo Ronald Araujo, licenciado por problemas de salud mental.

De la lista del posible “casting” del Barcelona para llenar tal vacío en la zaga aparecieron los nombres de tres futbolistas argentinos que cumplen con una serie de requisitos que buscaría el club de la ciudad condal, como la experiencia, la capacidad de liderazgo y de habla hispana, para poder adaptarse mejor al grupo.

Uno de los mencionados en el informe periodístico es el campeón del mundo Nicolás Otamendi. El defensor argentino, de 37 años, está en el tope de la lista por todas las cualidades mencionadas anteriormente, pese a tener un perfil diestro. El General es una pieza clave en el equipo de José Mourinho y es titular indiscutido, además de portar la cinta de capitán. Su contrato vence en junio de 2026.

Nicolás Otamendi festeja un gol
Nicolás Otamendi festeja un gol con la camiseta del Benfica, donde es referente absoluto del plantel (REUTERS/Pedro Nunes)

Según Mundo Deportivo, Joao Amaral, nuevo jefe de scouting del Barcelona, viene siguiendo los pasos del zaguero argentino Marcos Senesi, quien se encuentra en el Bournemouth de Inglaterra, con un contrato que vence a finales de junio de 2026. El defensor zurdo de 28 años, surgido de San Lorenzo y convocado por Lionel Scaloni para la Finalíssima ante Italia en 2022, lleva 170 partidos en la Premier League y es “intocable” en su club.

Además, otro de los inconvenientes que le podrían surgir al Culé en caso de querer avanzar por Senesi, a quien ya tuvo en carpeta desde su paso por el Feyenoord de Países Bajos, es que el Atlético de Madrid de Diego Simeone también está interesado en sus servicios. Esto elevaría la cotización del jugador nacido en Entre Ríos.

Marcos Senesi durante un partido
Marcos Senesi durante un partido de Premier League en el Bournemouth (REUTERS/David Klein)

Otro de los pretendientes que tendría el Barcelona de Flick para reforzar la defensa es Juan Foyth. El defensor del Villarreal de España, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 también está en el radar desde hace un tiempo. La versatilidad del platense de 27 años, que puede jugar tanto de marcador central como de lateral por la derecha, es seductora para un sector del campo que el Barsa necesita reforzar.

Además del tridente argentino, el informe cuenta que el Barcelona también estaría interesado en otros candidatos como el neerlandés Stefan de Vrij, jugador de 33 años del Inter de Milán. “Encaja perfecto”, indicaron. Como alternativas figuran el portugués Diogo Leite, marcador central izquierdo del Unión Berlin, formado en el Porto que posee un gran potencial con 26 años. Los últimos que se mencionaron son Diego Llorente, del Betis, y el itlalo-brasileño Luiz Felipe, del Rayo Vallecano.

Juan Foyth, jugador del Villarreal
Juan Foyth, jugador del Villarreal de España, figura en el radar del Barcelona (REUTERS/Leon Kuegeler)

Temas Relacionados

BarcelonaNicolás OtamendiMarcos SenesiJuan FoythSelección Argentinadeportes-argentina

Últimas Noticias

La llamativa frase de Moretti en medio de la crisis de San Lorenzo: “Si me tienen que devolver la plata que puse, me tienen que dar una parte del estadio”

El ex presidente denunció un golpe de estado que derivó en la acefalía y anticipó que la apelará ante la Cámara Civil

La llamativa frase de Moretti

Los 10 mejores triunfos del tenis argentino en 2025

Entre títulos de Grand Slam, batacazos y golpes en torneos importantes, la temporada arrojó victorias que dejaron una huella en todos los niveles del circuito

Los 10 mejores triunfos del

La AFA confirmó al reemplazante de Bernardo Romeo tras su salida de la selección argentina

Enrique Cesana asumirá el cargo en reemplazo de Bernie y fijará una continuidad en el proceso porque integra la estructura de la Albiceleste desde 2017

La AFA confirmó al reemplazante

El millonario resarcimiento que deberá pagarle Corinthians al ex River Plate Matías Rojas

El Timão utilizará parte del premio obtenido por haber ganado la Copa de Brasil para cancelar una deuda con el futbolista paraguayo

El millonario resarcimiento que deberá

El gesto desconocido de Riquelme con un niño que conmovió a una eminencia del Hospital Garrahan: “Una alegría inmensa”

Horacio Vogelfang, quien dedicó más de 30 años a transformar vidas a través de los trasplantes cardíacos en hospitales públicos de Argentina, reveló un destacable acto del ídolo y presidente de Boca

El gesto desconocido de Riquelme
DEPORTES
La llamativa frase de Moretti

La llamativa frase de Moretti en medio de la crisis de San Lorenzo: “Si me tienen que devolver la plata que puse, me tienen que dar una parte del estadio”

Los 10 mejores triunfos del tenis argentino en 2025

La AFA confirmó al reemplazante de Bernardo Romeo tras su salida de la selección argentina

El millonario resarcimiento que deberá pagarle Corinthians al ex River Plate Matías Rojas

El gesto desconocido de Riquelme con un niño que conmovió a una eminencia del Hospital Garrahan: “Una alegría inmensa”

TELESHOW
María Becerra compartió su experiencia

María Becerra compartió su experiencia en Finlandia: un viaje con amor, nieve y sueños cumplidos

Pampita llegó a Punta del Este con sus hijos para celebrar la Navidad: las fotos del viaje familiar

Marta Fort se suma a la tendencia del verano y apostó por un rotundo cambio de look

Georgina Barbarossa celebró su cumpleaños con humor en la víspera de Navidad: “Siempre un solo regalo”

La Navidad a distancia de Wanda Nara y Mauro Icardi: fotos, gestos y una guerra silenciosa en redes

INFOBAE AMÉRICA

Al menos siete muertos por

Al menos siete muertos por una explosión en una mezquita en el noreste de Nigeria

Crece la expectativa en Honduras: el país aguarda la proclamación del ganador presidencial tras la demora en el escrutinio

Netanyahu anunció una inversión de USD 108.000 millones para fortalecer la industria armamentística de Israel

Bolivia autorizó el uso de Starlink y otras redes satelitales tras años de restricciones impuestas por el MAS

María Corina Machado confirmó su regreso a Venezuela y anunció la “fase definitiva” contra el régimen de Nicolás Maduro