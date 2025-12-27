Deportes

El tierno momento de Van Dijk con los hijos de Diogo Jota: el emotivo homenaje de los hinchas del Liverpool y Wolverhampton

Los dos últimos clubes donde jugó el portugués, fallecido en julio, le rindieron honores. La conmovedora escena del defensor neerlandés

El defensor del Liverpool fue protagonista de una escena emotiva

La jornada de este sábado en la Premier League quedó marcada por un homenaje emotivo a Diogo Jota en el estadio Anfield, donde el recuerdo al delantero portugués trascendió el resultado deportivo y unió a las hinchadas de Liverpool y Wolverhampton en una demostración de solidaridad y respeto. El tributo se amplificó al ritmo del himno You’ll Never Walk Alone, interpretado con fuerza desde las tribunas, en una atmósfera que fusionó el dolor por la pérdida con el reconocimiento a la huella humana y profesional del futbolista.

El gesto de mayor carga simbólica se vivió instantes antes del inicio del partido, cuando Virgil van Dijk, capitán de Liverpool, ingresó al campo acompañado de dos de los hijos de Diogo Jota, Dinis y Duarte, y otros jóvenes familiares del jugador. Las cámaras captaron la emoción de Rute Cardoso, viuda del futbolista, mientras miles de aficionados permanecían en silencio y observaban la escena. Este momento dejó una imagen imborrable cuando el defensor central neerlandés comenzó a pelotear con los pequeños ante la mirada atenta de todo Anfield.

Virgil van Dijk junto a
Virgil van Dijk junto a los hijos de Diogo Jota (REUTERS/Phil Noble)

Durante el encuentro, en el minuto 20, coincidiendo con el número que Jota lució en sus últimas temporadas en Liverpool, el estadio completo se levantó en una ovación conjunta. Las hinchadas de Liverpool y Wolverhampton aplaudieron de pie, uniéndose en homenaje a quien supo ganarse el cariño de ambas instituciones.

Vale recordar que el elenco inglés de retirar el dorsal número 20 de los planteles de Liverpool, asegurando así que sea Jota el último en vestir ese número con los Reds.

La trayectoria de Diogo Jota en el fútbol inglés arrancó en Wolverhampton en 2017, equipo con el que consiguió el ascenso desde la Championship y aportó 44 goles en 131 partidos. En 2020, Liverpool lo incorporó a sus filas, donde el delantero sumó 65 tantos en 182 apariciones, consolidándose como pieza clave en la obtención de títulos y como uno de los favoritos de la afición local. Su vida personal experimentó una dura tragedia cuando, el pasado 3 de julio, perdió la vida en un accidente automovilístico junto a su hermano, poco tiempo después de haberse casado con Rute Cardoso, con quien tenía tres hijos pequeños.

La victoria sufrida del Liverpool por 2-1 ante el Wolverhampton Wanderers permitió al equipo sumar su tercer triunfo consecutivo en la Premier League y consolidó la importancia de mantener el temple competitivo incluso en medio de bajas por lesiones.

Uno de los puntos clave del triunfo fue la rápida sucesión de goles de Ryan Gravenberch y Florian Wirtz justo antes del descanso, lo que otorgó al equipo local una ventaja determinante.

“Fue un honor absoluto tener a los niños juntos junto a Ali (Becker) y a mí. Creo que era algo que tenía muchas ganas de ver. Obviamente, después de hablar con Rute (la esposa de Diogo) y la familia, era algo que realmente esperaba con ansias”, indicó Van Dijk luego del encuentro.

“Iba a ser emotivo, pero creo que es algo que los niños recordarán para siempre. Espero que haya más en el futuro para ellos y que puedan seguir disfrutando de Liverpool, porque Liverpool es el lugar que más les importa y Diogo siempre estará con nosotros para siempre. Estoy muy orgulloso de tenerlos con nosotros y creo que la afición también lo ha apreciado”, concluyó el defensor central neerlandés.

*El resumen del partido

