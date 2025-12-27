El posible destino de Marcelo Weigandt y el resto de los futbolistas de Boca Juniors que no serán tenidos en cuenta

Marcelo Weigandt se consagró campeón de la MLS en el Inter de Miami capitaneado por Lionel Messi y así coronó su 2025 antes de retornar a Boca Juniors. El préstamo del lateral derecho expiró tras la conclusión del campeonato norteamericano y, aunque su pase todavía pertenece a la entidad de la Ribera, no será tenido en cuenta y seguramente emigrará a otro equipo en este mercado de pases.
Un club de Primera ya posó sus ojos en el Chelo: se trata de Belgrano de Córdoba, quien podría llevárselo a préstamo para afrontar el 2026. Paradójicamente, hace un tiempo la entidad de Barrio Alberdi le vendió al Xeneize a otro lateral derecho que terminó como titular en el conjunto dirigido por Claudio Úbeda, como lo es Juan Barinaga. Ahora Juan Román Riquelme y Luis Artime podrían estrecharse la mano por otro jugador.
Aunque la del Pirata cordobés asoma como la propuesta más firme dentro del mercado local, todavía no está cerrado y podría aparecer alguna opción más para Weigandt, que estuvo un año y medio a préstamo en Inter Miami y que en 2025 disputó 39 encuentros (convirtió dos goles y aportó cuatro asistencias), incluidos los minutos finales del encuentro definitorio por el título contra Vanvouver Whitecaps. El Chelo es uno de los 26 futbolistas que regresaron a Boca y volverán a ser cedidos en este mercado.
LOS JUGADORES DE BOCA JUNIORS QUE SERÁN CEDIDOS A PRÉSTAMO
Agustín Lastra: arquero de 24 años que estuvo por segunda temporada consecutiva a préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza. Fue campeón de Copa Argentina. Atajó un partido en todo 2025. La Lepra mendocina no solicitará retenerlo (no puede renovar un nuevo préstamo).
Agustín Heredia: defensor central de 28 años, a préstamo en Cobreloa de Chile. En Boca nunca fue tenido en cuenta, por eso militó en calidad de cedido en Godoy Cruz, Cerro Largo y Plaza Colonia de Uruguay, y San Martín de San Juan.
Oscar Salomón: campeón en Platense, donde se afirmó como titular en el último año tras renovar su préstamo (militó desde inicios de 2024 en el Marrón). El Calamar deberá definir la compra de su 50% porque no puede apelar a una nueva cesión. El zaguero de 26 años ya fue sondeado por Newell’s y Colo Colo.
Renzo Giampaoli: uno de los de mayor nivel en el último año. Terminó como titular en Gimnasia La Plata, donde ya pidieron condiciones para retenerlo. Posiblemente renueve su préstamo, que hasta ahora no tenía opción de compra. Al zaguero central de 25 años también lo quiere Nacional de Montevideo.
Gabriel Aranda: defensor central de 24 años. Jugó casi toda la temporada como titular en Quilmes, que tuvo una floja campaña en la Primera Nacional. En el Cervecero no buscarían retenerlo. Antes estuvo a préstamo en Banfield. Ahora firmaría en Racing de Córdoba (Primera Nacional).
Nahuel Genez: lateral izquierdo de 22 años, a préstamo en Temperley. Ya había jugado cedido en Tigre. En el Gasolero alternó titularidades y suplencias.
Pedro Velurtas: lateral derecho de 24 años, terminó como suplente en el Deportivo Madryn que casi asciende a Primera (perdió la final con Estudiantes de Río Cuarto). Ya había estado a préstamo en Barracas Central.
Giovanni Ferraina: central o lateral zurdo de 21 años que militó el último tiempo a préstamo en el segundo equipo de Inter Miami. No fue considerado en el plantel profesional de las Garzas, que tienen una opción de compra de 1,5 millones de dólares.
Román Rodríguez: mediocampista central de 22 años de buena campaña con Estudiantes de Caseros, que peleó por el ascenso a Primera. Tuvo protagonismo en el Pincha, pero se perdió buena parte del año por una lesión de peroné. Renovó su préstamo en el mismo club.
Jabes Saralegui: volante derecho de 22 años. Tigre no hizo uso de su opción de compra, tasada en 3 millones de dólares por la mitad de su ficha. El Matador busca renovar el préstamo para tenerlo en la Sudamericana. De buenos rendimientos en el elenco de Diego Dabove.
Agustín Obando: extremo izquierdo de 25 años. Disputó apenas cinco encuentros en Banfield el último año (jugó por última vez en julio pasado). Ya había sido prestado a Tigre anteriormente.
Juan Ramírez: campeón con Lanús de la Copa Sudamericana (entró en el tiempo suplementario ante Atlético Mineiro). El volante zurdo de 32 años fue casi siempre suplente en el Granate, que no hizo uso de su opción de compra.
Gonzalo Maroni: volante ofensivo de 26 años que estuvo a préstamo en Newell’s, donde jugó bastante y no terminó de convencer con su nivel. La Lepra no lo retuvo, pero volverá a ser negociado por Boca. Su destino sería Grecia,
Julián Ceballos: registró buena cantidad de partidos en All Boys, en la Primera Nacional. Es un mediocampista ofensivo de 21 años que será renegociado. Firmaría en Instituto de Córdoba.
Gastón Gerzel: volante ofensivo de 25 años. Ascendió con Los Andes en 2024, pero perdió protagonismo con el correr de la última temporada. El Milrayitas no ejecutó la opción de compra de un millón de dólares por la mitad de su ficha y ya no podía renovar su cesión.
Julián Carrasco: mediocampista ofensivo de 23 años que estuvo a préstamo en Temperley, donde tuvo esporádicas apariciones a lo largo de esta temporada en la Primera Nacional. Renovó su cesión en el Gasolero.
Gabriel Vega: mediocampista ofensivo de 23 años que no tuvo demasiados minutos en Banfield. Su último partido fue en octubre, contra Huracán, donde entró y fue expulsado por roja directa a los dos minutos. El Taladro no hizo uso de su opción de compra valuada en 1,5 millones de dólares por la mitad de su ficha. Suena en Nueva Chicago.
Federico Aguirre: delantero de 23 años que militó a préstamo en Sportivo Italiano, donde terminó como titular pero le costó hallar continuidad. Ya había sido cedido anteriormente a Barracas Central. Su préstamo no tuvo cargo ni opción de compra.
Brandon Cortés: mediapunta o delantero de 24 años que jugó buena cantidad de partidos en Nueva Chicago. Tiene nacionalidad chilena, por eso había sido cedido anteriormente a la Universidad de Chile. No seguirá en el Torito.
Lucas Brochero: extremo derecho de 26 años, que se rompió los ligamentos cruzados en el inicio de su temporada con Chacarita. El Funebrero ya avisó que no lo tendrá en cuenta para la próxima temporada.
Norberto Briasco: delantero de 29 años, a préstamo en Gimnasia La Plata, donde disputó 21 partidos a lo largo de todo el año. El armenio militó en el Lobo el último año y medio, pero no hicieron uso de su opción de compra.
Gonzalo Morales: estuvo a préstamo un año en Barracas Central, donde anotó tres goles pero no se acomodó como titular indiscutido. No logró terminar el año jugando por una lesión de rodilla. El Toro ya había sido cedido antes a Unión de Santa Fe.
Nicolás Orsini: delantero de 31 años que fue campeón con Platense, donde igualmente no terminó como titular indiscutido. Boca tiene el 50% de su ficha, pero no lo tendrá en cuenta. El cordobés recalaría en Estudiantes de Río Cuarto, que ascendió a Primera.
Ignacio Rodríguez: delantero de 21 años que convirtió 7 goles en la última temporada con la camiseta de Nueva Chicago en la Primera Nacional. Supo destacarse pese a la discreta campaña de su equipo.