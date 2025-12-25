Los mundiales de ajedrez Rápido y Blitz en Qatar, los nuevos desafíos de Faustino Oro

Faustino Oro se prepara para competir en Qatar

El prodigio argentino Faustino Oro, de 12 años, una de las grandes estrellas mediáticas del mundo del ajedrez, se encuentra por estas horas en la ciudad de Doha -capital del Estado de Qatar- donde librará sus dos últimas aventuras de la temporada 2025. A partir de mañana, viernes 26, y hasta el martes 30 de este mes participará de los campeonatos mundiales Rápido (partidas a 15 minutos) y Blitz (a 3 minutos), dos de las competencias más importantes del calendario de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas), que reunirá a varias de las mejores figuras de esta actividad, entre los que sobresalen el actual campeón mundial, el indio Dommaraju Gukesh y el indiscutido N°1, el noruego Magnus Carlsen.

Las competencias que estarán divididas en dos secciones: Open (para hombres y mujeres) y Femenino (sólo para damas) reunirá a 394 ajedrecistas -251 maestros y 143 maestras- de 70 nacionalidades, y se desarrollarán en el gigantesco Campus de la Universidad de Qatar, ubicado en el distrito Al Dafna, al norte de Doha, y a 20 kilómetros del Aeropuerto Internacional Hamad, de la península árabe bañada por las aguas del Golfo Pérsico.

En esta ocasión, la delegación argentina estará integrada por dos de sus mejores estrellas con proyección internacional: el niño Faustino Oro -plusmarca mundial en precocidad en lograr el título de maestro internacional (en 2024), poseedor de dos normas de gran maestro y el ajedrecista que a más temprana edad superó los 2500 puntos de Elo (sistema de puntaje en el ranking del ajedrez)-, y la joven gran maestra femenina Candela Belén Francisco Guecamburu, de 19 años -que posee los títulos de ex campeona mundial juvenil (en 2023) y el bicampeonato Continental de las Américas (en 2023 y en 2025), respectivamente-. Para Candela, vecina de Pilar, en el conurbano bonaerense, será su debut en esta exigente prueba, de la que será parte la actual campeona mundial femenina, la china Wenjun Ju.

Candela Belén Francisco Guecamburu, la otra figura argentina que participará de las competencias en Qatar

“Quiero llegar bien preparada y por eso me estoy entrenando al máximo”, contó la joven que cursa el primer año de la carrera de Derecho en la Universidad Austral. Sobre el próximo desafío, la 2ª mejor ajedrecista del ranking argentino dijo: “Se trata de una experiencia nueva y si no fuera por la ayuda de Emova (concesionario de la red de subte de Bs.As.) sería imposible participar en este tipo de evento que es muy costoso. Viajaré acompañada de mi mamá (Lorena) así que pasaremos la celebración cristiana juntas”. Y sobre las diferentes competencias en ritmo rápido y blitz, Candela agregó: “Por tratarse de ritmos de juegos diferentes, la toma de decisiones cambia; el blitz es más intenso y se confía mucho en el instinto. En las rápidas, baja la intensidad y se puede pensar mejor las ideas y armar una estrategia”.

En cambio, para Fausti -como lo llaman sus familiares y amigos- vecino del barrio porteño de San Cristóbal y que reside en Badalona (España), será su tercera experiencia mundialista. Horas antes de embarcarse junto a sus padres (Romina y Alejandro) hacia Qatar, el niño habló en las redes sociales de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) sobre su experiencia en Buenos Aires. “Sí, la he pasado muy bien; siempre que regreso a la Argentina me tratan súper bien”. Y agregó: “Creo que jugué bien los torneos de aquí; en el Magistral Szmetan-Giardelli estuve sólido, con dos victorias y siete empates, lo que me dejó contento porque, además, pude lograr la 2ª norma de gran maestro”.

Sobre sus próximos pasos, sostuvo: “Ahora tengo los mundiales en Doha, y después el torneo ‘B’ en Tata Steel (Países Bajos), allí el año pasado no me fue bien, por lo que ahora espero mejorar. Estos torneos no me sirven para la siguiente norma, pero me pueden ayudar a subir mi Elo”.

Faustino Oro con el Olimpia de Plata que obtuvo recientemente. Para el niño prodigio la cita de Qatar será su tercera experiencia mundialista

Sobre el crecimiento exponencial del “Messi del Ajedrez”, vale recordar que hace sólo dos años (el 5 de diciembre de 2023) cuando sus padres tomaron la decisión de trasladarse a España para que el niño pudiera desarrollar su capacidad asombrosa de jugar al ajedrez, Fausti poseía la categoría de Maestro FIDE (dos escalones inferiores a gran maestro), tenía una fuerza de juego de 2357 puntos (en partidas pensadas), de 2150 (en rápidas) y 2105 (en blitz). En el último ranking de 2025, de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas), el niño de 12 años, elevó su potencial a 2503 puntos (en pensadas), 2489 (en rápidas) y 2503 (en Blitz). ¡Impresionante!

Hace dos años, la familia Oro pasó las celebraciones de fin de año en Samarcanda (Uzbekistán); allí Fausti, con tan solo 10 años y siendo uno de los últimos preclasificados entre los casi 200 participantes, hizo su debut mundialista sumando 4 puntos sobre 13 posibles en la prueba Rápida (finalizó 186°), y 8,5 de 21, en el Blitz (ocupó el 174° lugar).

Al año siguiente, en 2024, participó de los Mundiales en Nueva York; con 13 partidas en cada especialidad, el niño sumó 6,5 puntos y 5,5, en Rápidas y Blitz, ubicándose en la tabla general entre 206 jugadores, en los puestos 93° y 144°, respectivamente.

La evidente mejora en el juego de Faustino Oro -sobre todo en el último semestre- alienta la esperanza de verlo subir algunos puestos en la tabla general de ambas competencias, de conseguir ciertas victorias sorprendentes y de sumar puntos con varios de los grandes jugadores de la élite, pero no mucho más. Los mejores ajedrecistas del planeta estarán presentes en la cita de Qatar, y en el ajedrez -como en otros deportes-, la lógica suele mandar; aunque siempre hay lugar para algunas sorpresas, los mejores generalmente triunfan.

La Universidad de Qatar -sitio de excelencia educativa en ese territorio, que recibe a más de 20 mil alumnos al año por su amplia gama de programas académicos: 48 licenciaturas, 32 maestrías y 9 doctorados-, será la anfitriona de la gran fiesta del ajedrez, la cita anual que señala el fin de cada temporada de las actividades de la FIDE. El lugar de juego será el Complejo Deportivos y de Eventos, una construcción de 25 mil metros cuadrados y con más de 5000 butacas, en el que se desarrollarán las competencias.

Los campeonatos mundiales Rápidos (con ritmos de juegos de 15 minutos, más 10 segundos adicionales por cada movimiento para cada jugador), en las categorías Open y Femenino, comenzarán a partir del 26 de diciembre, a las 8:00 de Argentina. El torneo abierto se jugará a 13 ruedas (cinco el día 26, cuatro el 27 y cuatro el 28). El exclusivo de mujeres será a 11 ruedas (cuatro el 26, cuatro el 27 y tres el 28). El Open repartirá 350 mil euros en premios, de los cuales 70 mil serán para el vencedor. En tanto, en el Femenino habrá 155 mil euros, y de ellos, 40 mil para la ganadora.

El número 1 del mundo, el noruego Magnus Carlsen, dirá presente en Qatar (Foto REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Por su parte, los Mundiales Blitz (con partidas a 3 minutos más un adicional de 2 segundos por movimiento para cada jugador), Open y Femenino arrancarán el 29, también a las 8.

El Abierto será a 19 ruedas (trece el 29, y seis el 30). En esa misma jornada, los 4 mejores accederán a la etapa siguiente, la semifinal y final, en la que se definirán las plazas a través de matches a 4 partidas, con ese ritmo ultra veloz.

El femenino se jugará a 15 ruedas (diez el 29, y cinco el 30). Aquí también, las cuatro mejores mujeres accederán a la etapa semifinal y final, con el mismo sistema de matches que los varones.

Los premios del Blitz serán repartidos de la misma manera que en las categorías del mundial de Rápidas; el Open 350.000 euros, con 70 mil para el campeón, y en el femenino 155.000 euros, con 40 mil para la campeona.

La nómina de los participantes incluye a los mejores del mundo; los máximos favoritos que lucharán por la corona mundial de ajedrez Rápido y Blitz. Junto al actual campeón mundial, el indio Gukesh estarán Nepomniachtchi (Rusia), Caruana, So y Aronian (de Estados Unidos), Giri (Países Bajos), Keymer (Alemania), Abdusattorov (Uzbekistán), Erdogmus y Gürel (Turquía) y Erigaisi, Pragg y Nihal (India), Duda (Polonia) y Rapport (Hungría), y muchos más. Sin embargo, la figura excluyente -y al menos lo ha sido en la última década- será la del noruego Magnus Carlsen, de 35 años, el máximo ganador de estas competencias. Se consagró campeón 13 veces; ganó cinco mundiales de Rápidas (2014-2015-2019-2022 y 2023), y ocho mundiales de Blitz (2009-2014-2017-2018-2019-2022-2023 y 2024).

Esta será la segunda ocasión que Doha actuará como ciudad anfitriona de los campeonatos mundiales de Rápidas y Blitz. Hace 9 años, en 2014, estas competencias tuvieron por ganadores al ucranio Vasili Ivanchuk y el ruso Sergei Karjakin, respectivamente.

En 2024, los mundiales se disputaron en Nueva York; un joven maestro ruso Volodar Murzin, de 18 años, se adjudicó el de Rápidas, mientras que Carlsen y Nepomniachtchi compartieron el título del Blitz.

Llega la gran fiesta del ajedrez en Catar. Y las nuevas aventuras de Faustino están a punto de comenzar.