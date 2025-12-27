Faustino Oro brilló en el segundo día del Mundial de Ajedrez Rápido en Qatar con una serie de resultados resonantes

La delegación argentina integrada por Faustino Oro, de 12 años, y Candela Francisco, de 19, vivió su tarde de ensueño en la segunda jornada -de las tres previstas- que tiene el campeonato mundial de ajedrez Rápido (con ritmo de juegos de 15 minutos más 10 segundos adicionales por cada movimiento para cada jugador) y que se lleva a cabo en el Complejo Deportivo y de Eventos, en el gigantesco campus de la Universidad de Qatar, en el norte de Doha (la capital de ese país). Ambos jóvenes cumplieron una brillante labor al sumar 3 de los 4 puntos que hubo en disputa a lo largo del día.

Este niño, que tiene el don de convertir en fácil lo difícil y al que se lo llama “el Messi del ajedrez”, se impuso en la 1ª partida ante el kazako Daniyal Sapenov. Luego, en la 2ª acordó tablas con la estrella alemana Vincent Keymer, de 21 años, actual N°4 del mundo en ajedrez pensado y N°56 del ranking en partidas rápidas. En la siguiente, Fausti venció al entrenador y gran maestro ruso Evgeniy Najer, y cerró su actuación con un empate frente al joven armenio Haik Martirosyan, segundo mejor jugador de su país y N°62 en el ranking de rápidas. ¿Qué más se le puede pedir a un niño de sólo 12 años y que hace cinco que aprendió a jugar al ajedrez? ¡Sólo verlo jugar y disfrutarlo!

Un dato más. Su último rival de hoy, Martirosyan, de 25 años, es una de las grandes estrellas del ajedrez armenio; hace dos años, entre noviembre y diciembre de 2023, invitado por Consejo Directivo de UGAB (Unión General Armenia de Beneficencia) estuvo de visita en Argentina, recorrió los principales clubes de la ciudad, se enfrentó a un seleccionado de jóvenes talentos y protagonizó con Faustino Oro, por entonces de 10 años, un duelo a cuatro partidas en plena calle en el barrio de Palermo. En esa ocasión el armenio triunfó en las tres primeras y no fue necesario completar la serie. Pero más tarde se detuvo a charlar con Infobae y señaló las virtudes del niño. “Es increíble lo bien que juega; a mí me demandó más de 10 años de estudios para aprender lo que él sabe hacer con sólo dos años de jugar al ajedrez. Yo, a los 10 años, no jugaba ni parecido a lo que juega este niño”, dijo con asombro el joven Martirosyan.

Hoy, dos años después de ese encuentro, el pequeño Fausti y el armenio volvieron a verse las caras tablero de por medio; con gran maestría el niño dominó el juego y estuvo a un movimiento de ganar la partida. Tan favorable era su posición que pese a una imprecisión no quedó perdido y el juego finalmente terminó en empate.

De esta manera, en la sección Abierta, que reúne a 247 participantes, el niño argentino (preclasificado N°134), se ubica N°79, con 5 puntos. En la vanguardia están el norteamericano Hans Niemann y el ruso Vladislav Artemiev, con 7,5 unidades. Seguidos por un lote de cuatro jugadores: Magnus Carlsen (Noruega), Nodirbek Abdusattorov (Uzbekistán), Yagiz Erdogmus (Turquía) y Alexey Sarana (Serbia), todos con 7. El campeón mundial, el indio Gukesh, tiene 6,5.

Mañana, a partir de las 8 de Argentina, en la 10ª rueda de las 13 que tiene la competencia, Fausti -como lo llaman sus familiares y amigos- irá con piezas blancas ante la estrella del ajedrez belga, el gran maestro Daniel Dardha, de 20 años, que a los 13 marcó el récord de ganar el campeonato nacional de su país a más temprana edad.

Por su parte, la joven pilarense, la gran maestra y ex campeona mundial juvenil, Candela Francisco Guecamburu, de 19 años, no tuvo un buen arranque en la jornada de hoy; en la 5ª partida, en la primera de la segunda serie, perdió con la polaca Katarzyana Dwilewicz. Luego se recuperó en la 6ª y 7ª rueda, donde tuvo dos rivales inferiores a su fuerza, la española Rebeca Jiménez y la uzbeka Guldona Karimova, a las que venció con algunas dificultades. Finalmente, en la 8ª, la fortuna volvió a estar de su lado, y logró una valiosa victoria ante la húngara Davaademberel Nomin-Erdene. Así, la ajedrecista argentina (preclasificada 86), se ubica en el puesto 57°, con 4,5 puntos en la sección femenina que reúne a 141 jugadoras.

Mañana, en la 9ª rueda, Candela Francisco llevará las piezas negras ante la gran maestra polaca, de origen ruso, Aleksandra Maltsevskaya, de 23 años, y que en 2018 conquistó el Mundial Femenino Sub20, en Turquía.

Son líderes la china Jiner Zhu y la india Humpy Koneru, con 6,5 puntos, seguidas por un lote de 10 ajedrecistas entre las que sobresalen: Mariya Muzychuk, Harika Dronavali Kateryna Lagno Aleksandra Goryachkina y Tingjie Lei, todas con 6 unidades.

Esta gran cita anual que organiza la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas) como cierre de sus actividades en cada año, continuará hoy con la tercera jornada en ambas secciones: 4 partidas en el Abierto (se disputa a 13 ruedas) y 2 partidas en el Femenino (se juega a 11 ruedas).

Los premios de los Mundiales de Ajedrez Rápido, se repartirán de la siguiente manera: el Open entregará 350 mil euros, de los cuales 70 mil serán para el vencedor. En tanto, en el Femenino habrá 155 mil euros, y de ellos, 40 mil para la ganadora.