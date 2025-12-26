Deportes

El tenso cruce entre Mourinho y un periodista luego del triunfo del Benfica en la liga de Portugal

El entrenador de las Águilas se enojó en la sala de prensa por la información que brindó un cronista

El técnico del Benfica se enojó ante la pregunta de un cronista en la sala de prensa

José Mouinho es un entrenador con un carácter fuerte y explosivo, más allá de su experiencia y éxito al frente de los planteles que integró a lo largo de su carrera. El portugués de 62 años, líder táctico del Benfica volvió a quedar en el foco luego de una reacción que tuvo lugar en la sala de prensa posterior a la victoria por 1-0 ante Famalicão por la liga local el pasado 22 de diciembre.

El director técnico de las Águilas se sentó para responder las preguntas tras el partido correspondiente a la fecha 15 de la Primeira Liga y se enojó con un periodista que, supuestamente, habría publicado información falsa, que distorsionaron algunos hechos sobre su persona.

Ante la intervención del trabajador de prensa, Mourinho se mostró tenso y respondió: “Pensaba que me ibas a comentar la noticia falsa que escribiste sobre mí”, dejando clara su desagrado respecto al contenido divulgado. La intervención del técnico de Benfica culminó con una explicación de su proceder, en la que anunció al reportero: “Como yo soy, digamos, el protagonista de esa noticia, te digo con toda honestidad que esa noticia es falsa. Estás castigado y no te contesto, quizás para la próxima”, completando la frase con una sonrisa socarrona.

Este episodio que involucró al veterano entrenador de dilatada trayectoria en el fútbol captó la atención de los medios europeos y la contestación se volvió viral. No es la primera vez que Mourinho se rehúsa a contestar preguntas de determinados periodistas.

Mourinho se enojó con un periodista (Captura de video)

En el marco del encuentro, Benfica logró imponerse por la mínima diferencia como local ante Famalicão gracias al gol del griego Vangelis Pavlidis, de penal, a los 34 minutos de juego. El conjunto de la capital, que tiene en sus filas a los argentinos Nicolás Otamendi, Gianluca Prestianni y Enzo Barrenechea, se encuentra en la tercera posición de la liga portuguesa con 35 puntos (10 triunfos y 5 empates). Por delante están Sporting Lisboa (38) y el líder Porto (43).

El próximo sábado 28 de diciembre, Benfica visitará al Braga (5°) y el 3 de enero será local frente al Estoril (9°). El calendario en 2026 continuará con la semifinal de la Copa de la Liga de Portugal nuevamente ante Braga el miércoles 7 de enero y los cuartos de final de la Copa de Portugal contra Porto el 14 del mismo mes.

En lo que respecta a la Champions League, el conjunto rojo volverá a jugar recién el 21 de enero como visitante frente Juventus de Italia por la penúltima fecha y cerrará una semana después como local ante Real Madrid.

