El mensaje de Franco Colapinto y Pierre Gasly por la Navidad: el deseo que pidieron para Alpine en 2026

El piloto de Alpine grabó un video junto a su compañero, Pierre Gasly

Franco Colapinto y Pierre Gasly, compañeros en el equipo Alpine de Fórmula 1, le enviaron un mensaje a todos sus seguidores en un día festivo por la Navidad y le agradecieron el cariño mostrado a ambos de cara a un año clave para levantar la floja cosecha, que condenó a la escudería al último lugar del campeonato de constructores en la temporada 2025.

En un saludo conjunto, Colapinto apeló a la cercanía de los aficionados y valoró la importancia de los seres queridos en estas fechas: “Hola, fanáticos. Queríamos desearles unas muy felices fiestas y un feliz Año Nuevo. Espero que celebren con sus familias, que pasen un momento muy especial y que regresen con fuerza para apoyarnos el próximo año”.

Gasly, por su parte, reforzó el mensaje y agradeció el apoyo recibido: “Ya lo has dicho todo. Solo quiero desearles lo mejor en estas fechas. Felices fiestas, feliz Año Nuevo. Espero que pasen lindos momentos con sus seres queridos”.

El piloto francés de 29 años añadió palabras de gratitud hacia los seguidores del equipo, destacando. “Muchas gracias por el apoyo durante todo el año. No ha sido fácil, pero ustedes han sido increíbles y estoy muy entusiasmado de que todos avancemos hacia el 2026 para un nuevo capítulo y, ojalá, un año mucho más exitoso para todos nosotros. Que lo disfruten y nos vemos pronto”, se esperanzó en un evidente deseo para ilusionarse con victorias, podios o mejores posiciones en el próximo calendario.

En el marco de las celebraciones de fin de año, la Fórmula 1 organizó el tradicional “Papá Noel secreto”, una dinámica en la que cada piloto intercambió regalos de manera anónima. El video oficial mostró cómo los corredores abrían sus obsequios y trataban de adivinar quién había sido su “amigo invisible”. Entre las escenas más comentadas, apareció Franco Colapinto luciendo la camiseta rosada de Alpine y un gorro navideño azul. Al abrir su paquete, el argentino comentó con humor: “Debo adivinar. Creo que no es lo suficientemente justo porque algunas personas que conozco saben quiénes son. Es alguien de Red Bull”.

Los pilotos participaron del tradicional juego navideño

El contenido resultó ser un muñeco Pop, típico por su gran cabeza en proporción al cuerpo. “Oh, Dios mío, es muy lindo. Me encantaría tener uno de estos míos. Lo voy a poner en mi auto a ver si me trae algo de suerte. Tiene una bonita gran cabeza y creo que el casco no entraría ahí. Pero mira, tiene un poco de flexibilidad en el cuello. ¡Gracias Yuki!”, expresó Colapinto agradeciendo así a Yuki Tsunoda, su “Papá Noel secreto”.

La reciprocidad también formó parte del evento. Colapinto tuvo la misión de hacerle un regalo a Oliver Bearman, piloto británico de Haas. Bearman desveló su paquete y encontró una camiseta negra con una estampa singular. Entre risas comentó: “Esto es muy liviano. Tiene muy buen envoltorio. No sé quién es el piloto que envolvió este regalo. Me pregunto quién me habrá dado esto. Es un oso argentino enojado. Me pregunto quién me regaló el oso argentino. ¿Podría haber sido el piloto argentino de F1, por casualidad? Es un gran regalo, Franco. Gracias”. Lo dijo mientras mostraba la prenda que llevaba un oso con la camiseta de Argentina y el número 87 de Bearman.

En cuanto a Pierre Gasly, el francés recibió un kit de accesorios para jugar al pádel, compuesto por pelotas, medias y una vincha. Gasly dedujo que su “amigo invisible” había sido Kimi Antonelli, ya que el obsequio fue entregado en una bolsa con los colores de la selección italiana.

El saldo del año resultó especialmente emotivo en el entorno personal de Franco Colapinto. El preparador físico del piloto, Miguel Presencia, publicó un mensaje de agradecimiento en redes sociales, subrayando la exigencia y el aprendizaje que caracterizaron la temporada en Fórmula 1. El pilarense de 22 años respondió: “¡Grande, Migue. Vamos por el 2026, papá!”.

Así reflejó su aprecio por un vínculo forjado desde sus primeras experiencias en categorías de formación y consolidado en la máxima categoría del automovilismo mundial. Miguel Presencia compartió imágenes junto a Colapinto en el paddock de Alpine, durante viajes y en encuentros con personalidades como Bizarrap y Fernando Belasteguín, mostrando una relación que trasciende lo estrictamente profesional.

La respuesta de Colapinto a Presencia (Crédito: @francolapinto/Instagram)

En el plano directivo, Alpine F1 Team experimentó una serie de cambios relevantes en la última temporada. Según publicó Motorsport.com, Steve Nielsen, director del equipo, detalló ante la prensa que, tras el regreso de Flavio Briatore como asesor ejecutivo en junio de 2024, la estructura interna se recondujo para separar con claridad las funciones comerciales y deportivas. Briatore se mantiene vinculado a la gestión comercial, mientras Nielsen asume el control de las operaciones deportivas y técnicas. El directivo británico aclaró: “Flavio y yo nos conocemos desde hace muchos años, está bastante claro qué hace cada uno. Él se encarga de la parte comercial del negocio y del resto me ocupo yo”.

En palabras divulgadas por el portal especializado, Nielsen explicó que la comunicación diaria entre ambos ha permitido mantener la coordinación y el rumbo en medio de una etapa marcada por la salida de Bruno Famin, el breve paso de Oliver Oakes -su partida estuvo motivada por la detención de su hermano William por presuntas transferencias ilícitas de activos- y la propia asunción temporal de Briatore en la dirección ejecutiva. “Aunque no esté en Enstone todos los días, hablamos a diario. Eso está muy claro entre nosotros y también dentro de la organización”, concluyó el director de Alpine, reafirmando el proceso de reorganización que el equipo encara rumbo a una nueva etapa deportiva.