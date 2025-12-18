Deportes

El emotivo posteo del fisioterapeuta de Franco Colapinto que fue clave en su preparación en la F1

Miguel Presencia trabaja con el piloto argentino desde las categorías menores y lo acompaña actualmente en Alpine

Franco Colapinto y Miguel Presencia
Franco Colapinto y Miguel Presencia (@miguepresencia)

Franco Colapinto cerró su primera temporada como piloto titular en la Fórmula 1 y su preparador físico, Miguel Presencia, compartió un mensaje de agradecimiento en redes sociales, destacando el aprendizaje constante y la máxima exigencia vividos durante el año.

El posteo de Presencia incluyó imágenes junto a Colapinto en el paddock de Alpine, en viajes y en encuentros con figuras como Bizarrap y Fernando Belasteguín.

El entrenador subrayó la importancia de haber acompañado al piloto argentino en un momento clave de su carrera y expresó: “Gracias por la confianza y por darme la oportunidad de compartir este proceso juntos en un momento tan importante de tu carrera deportiva, donde el reto es enorme. Que esta aventura sea contigo la hace aún más especial, después de haber trabajado y convivido durante años anteriores en categorías inferiores. Vamos a seguir dando el máximo. ¡A por todo!”.

El posteo de Miguel Presencia
El posteo de Miguel Presencia (@miguepresencia)

Entre los comentarios destacados, el padre del piloto, Aníbal Colapinto, agradeció el apoyo de Presencia: “Sos un grande Miguel. Gracias por estar junto a Franco y cuidarlo como lo hacés. A por todo en el 2026”. También Belasteguín elogió el profesionalismo del preparador físico.

La escudería de Colapinto también recibirá de Mercedes la suspensión y la transmisión. Al finalizar último en el Campeonato Mundial de Constructores de 2025, tiene habilitado un mayor porcentaje de horas de desarrollo aerodinámico en el túnel de viento.

Alpine tiene la expectativa de un salto de calidad en 2026 y de hecho el jefe de Mercedes, Toto Wolff ubica al team galo como uno de sus rivales: “No nos vamos a dejar llevar por ningún rumor”, dijo en testimonios consignados por Soy Motor y agregó: “Nunca estamos confiados. Somos gente con el vaso medio vacío, nunca lleno. Empezamos con el enemigo en casa. McLaren ha sido el mejor equipo este año, con una unidad de potencia de Mercedes y si la unidad de potencia acaba siendo superior, algo que no nos sentimos capaces de decir, tienes que vencer a Williams, McLaren y Alpine”.

Las respuestas de Aníbal Colapinto
Las respuestas de Aníbal Colapinto y Fernando Belasteguín (@miguepresencia)

En este contexto, Marcin Budkowski, ex director ejecutivo de Alpine y actual comentarista para la transmisión polaca de F1 en Eleven Sports, puso en duda la preparación de varios equipos, destacando a Mercedes como la escudería mejor posicionada frente a sus rivales para afrontar los desafíos técnicos que se avecinan.

Según Budkowski, “escuché en los boxes del Circuito Internacional de Losail que la situación de los proveedores de motores es dispar". Honda, que será proveedor de Aston Martin, “tiene retrasos, y podría no llegar a los test de Barcelona", dijo el ingeniero. "Audi (que ingresará con la estructura de Sauber) también se encuentra demorado. Ferrari tiene problemas con los materiales, principalmente en los pistones, lo que obligó a rediseñar esa parte fundamental del motor. Red Bull (se suma Racing Bulls), que tiene su desarrollo propio con el departamento Powertrains y que desde 2026 estará asociado a Ford, también presenta inconvenientes. Solo Mercedes parece estar en tiempo y forma para las nuevas regulaciones sin problemas".

La actividad en pista comenzará del 26 al 30 de enero con las pruebas privadas de los once equipos en Barcelona. En febrero se llevarán a cabo los ensayos oficiales en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20.

La próxima temporada de la Fórmula 1 comenzará con el Gran Premio de Australia, programado del 6 al 8 de marzo de 2026 en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

Temas Relacionados

Franco ColapintoMiguel PresenciaAlpine F1 TeamFórmula 1

