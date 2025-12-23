La Fórmula 1 realizó el “Papá Noel secreto”: el particular regalo que hizo Colapinto y la sorpresa al recibir el suyo

Los pilotos participaron del tradicional juego navideño

La Fórmula 1 realizó el tradicional “Papá Noel secreto” entre los pilotos que corrieron en la temporada 2025 y compartió el video en el que se observan a todos los corredores abriendo sus regalos e intentando adivinar quién había sido su “amigo invisible”. En el divertido compilado aparece Franco Colapinto con su obsequio navideño y se develó cuál fue el presente que le tocó entregar.

El argentino de 22 años se mostró con la remera rosada de Alpine y un gorro navideño de color azul. “Debo adivinar. Creo que no es lo suficientemente justo porque algunas personas que conozco saben quiénes son. Es alguien de Red Bull”, dijo Colapinto mientras abría el paquete que contenía un muñeco Pop, que se caracterizan por tener una cabeza más grande que el cuerpo.

“Oh, Dios mío, es muy lindo. Me encantaría tener uno de estos míos. Lo voy a poner en mi auto a ver si me trae algo de suerte. Tiene una bonita gran cabeza y creo que el casco no entraría ahí. Pero mira, tiene un poco de flexibilidad en el cuello. ¡Gracias Yuki!“, cerró Franco con su agradecimiento para el japonés Tsunoda, de Red Bull, quien fue su ”Papá Noel secreto".

Franco Colapinto con su regalo sorpresa del Papá Noel "invisible" de la F1 (captura video)

Por su parte, a Colapinto le tocó hacerle un regalo a Oliver Bearman. El británico de 20 años, que pertenece a la escudería Haas, abrió su paquete y descubrió una remera negra con una estampa particular. “Esto es muy liviano. Tiene muy buen envoltorio. No sé quién es el piloto que envolvió este regalo. Me pregunto quién me habrá dado esto. Es un oso argentino enojado. Me pregunto quién me regaló el oso argentino. ¿Podría haber sido el piloto argentino de F1, por casualidad? Es un gran regalo, Franco. Gracias", respondió el londinense mostrando su camiseta que tenía al oso (bear en inglés) con una gorra y una remera de Argentina con el número 87 de Bearman.

Entre otros regalos, Alex Albon de Williams recibió un libro de recetas con las comidas típicas de España que le obsequió Fernando Alonso. “Mi comida preferida es la paella”, respondió el británico, que luego se quejó porque su recetario contenía pocas fotos. El piloto de Aston Martin, en cambio, tuvo como presente un bastón que le dio Nico Hülkenberg. “Creo que lo voy a usar para pegarle cuando nos veamos en Mónaco. Gracias, creo me será útil dentro de un tiempo, pero no ahora”, expresó el español de 44 años. Al piloto de Sauber, por su parte, le tocó una camiseta de la selección de Alemania con su apellido atrás, cortesía de George Russell.

A Fernando Alonso le regalaron un bastón (captura video)

En cuanto a Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, tuvo como regalo un kit de accesorios (pelotas, medias y una vincha) para jugar al pádel. El francés adivinó que su amigo invisible era Kimi Antonelli, ya que el obsequio fue entregado en una bolsa con los colores de la selección italiana.

LOS OTROS REGALOS DEL PAPÁ NOEL SORPRESA DE LA F1:

- George Russell recibió de parte de Charles Leclerc un cuadro de una carrera en la que el piloto monegasco lo pasa en una curva.

- Charles Leclerc recibió de parte de Pierre Gasly un libro en francés titulado “¿Cómo ser un buen esposo? La guía aprobada por un millón de mujeres".

- Kimi Antonelli recibió de parte de Lando Norris un almohadón con su cara y la camiseta 23 de Michael Jordan junto a un Lego del Mc Laren de Ayrton Senna.

- Lando Norris recibió un póster de Alex Albon cuando se inició como piloto y una guía turística de Tailandia.

- Carlos Sainz recibió un par de muñequeras y una vincha con los colores de la bandera de España y un peine. Su amigo invisible fue Isaak Hadjar.

Oliver Bearman recibió una remera de un oso con la camiseta de Argentina de parte de Franco Colapinto (captura video)

- Isaak Hadjar recibió un reloj despertador de parte de su compañero de equipo Liam Lawson. El piloto neozelandés obtuvo como regalo un trípode para sacarse selfies y un libro titulado “Cómo hacer un Tik Tok cada día”, de parte de Oliver Bearman.

- Yuki Tsunoda recibió de parte de Gabriel Bortoleto un kit de ping pong que incluía una red y paletas. El brasileño fue obsequiado con un libro de recetas de la cocina francesa, cortesía de Esteban Ocon.

- Esteban Ocon tuvo como presente el juego de cartas “Uno”, edición especial con dibujos de Spiderman. Además, recibió un juguete del Hombre Araña de parte de Oscar Piastri.

- Oscar Piastri recibió una tableta de chocolate y un par de medias de parte de Lance Stroll. El canadiense, en tanto, tuvo como presentes un bronceador, paletas de playa y un sombrero para el sol de parte de Carlos Sainz.