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Sergio Kun Agüero confirmó que sufrió una grave lesión en el Senior de Independiente ante River Plate y deberá ser operado

El ex futbolista de 37 años se rompió el tendón de Aquiles y tendrá que pasar por el quirófano

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El ex futbolista de 38 años se rompió el tendón y deberá ser operado

Sergio Agüero sufrió en las últimas horas una dura lesión durante un partido con el Senior de Independiente: se rompió el tendón de Aquiles y será operado. El ex futbolista profesional, de 37 años, debió ser retirado en andas por sus propios compañeros y por los representantes de River Plate tras el problema físico.

“Parte médico. Sergio Agüero se realizó estudios tras abandonar el campo de juego y los mismos arrojaron que sufrió la rotura del tendón de Aquiles. ¡Fuerza Kun Agüero! ¡Te esperamos pronto! De parte de todo el equipo Senior", fue el informe que difundió la cuenta oficial del equipo de veteranos del Rojo.

El propio Kun el encargado también de confirmar lo sucedido con un video en sus redes sociales: “Bueno gente me hice una resonancia. Estaba jugando ahí en Independiente para el Senior contra River. Ya todos saben que salí lesionado, me alzaron a upa. Así que primero agradecer a todos los chicos de Independiente, también los de River que estaban preocupados. Así que, nada, me rompí el tendón. Así que mañana empezaré con los estudios y seguramente hay que operar, no queda otra. Bueno gente, les mando un abrazo y gracias por preguntar”.

Según los videos que difundió el programa partidario De La Cuna al Infierno, el ex delantero del Manchester City y Atlético Madrid recibió un pase atrás ante la marca de un rival cuando sintió el dolor y cayó tendido al piso sin haber tenido contacto con nadie.

Sergio Agüero con camiseta roja y número 10, pantalones cortos negros y medias negras, caminando en un campo de fútbol de césped verde
El parte médico del Kun Agüero

El Rojo se impuso 2-0 sobre el Millonario con tantos de Tomás De Vincenti y Fabián Bordagaray, mientras que Josué Ayala le tapó un penal al Burrito Ariel Ortega en un partido que se disputó en una de las canchas del predio que Independiente tiene en Wilde. En el representativo de Núñez también hubo nombres de la talla de Alejandro Chori Domínguez, Jonatan Maidana y Rodrigo Mora.

En la previa al juego, el Kun había hecho una entrevista con la cuenta oficial del Senior del club donde había hablado sobre la temporada con ese equipo: “De acá hasta antes del Mundial voy a estar por acá así que esperemos poder seguir jugando más partidos. Tenemos muy buenos delanteros, que tienen muchas ganas y tienen bastante velocidad arriba, eso es importante. Yo juego un poco más atrás”. Las declaraciones se habían dado luego de la victoria 4-1 sobre Deportivo Riestra por la primera jornada del certamen de veteranos que tuvo un doblete de Bordagaray, un tanto de Marcos Vallejo y la anotación de penal de Agüero.

En la plantilla de Independiente hay algunos nombres con pasado en la entidad de Avellaneda como Juan Sánchez Miño, Leonel Toti Ríos, Ignacio Barcia, Leonardo Pekarnik, Gino Clara, Brian Nieva y Leonel Buter.

Agüero, surgido de Independiente, anunció su retiro forzado el 15 de diciembre del 2021 tras un problema cardíaco que lo obligó a abandonar la práctica profesional deportiva. Su última presentación oficial fue con el Barcelona el 30 de octubre del 2021 ante el Alavés por la Liga de España. Desde entonces, hubo rumores de un posible regreso a Independiente que nunca se concretaron y decidió unirse al plantel Senior del Rojo. En ese contexto, en marzo del 2024, durante un evento denominado La Noche del Rey, se cayó y sufrió una luxación del hombro derecho.

La Liga Senior tiene a equipos que representan a los mencionados Independiente, River y Riestra, pero también a San Lorenzo, Talleres de Remedios de Escalada, Argentinos Juniors, Gimnasia y Esgrima La Plata, Lanús, Huracán, Estudiantes de La Plata, San Miguel, Vélez, Tigre, Racing, Defensa y Justicia, Platense y Banfield.

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