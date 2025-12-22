Deportes

El gesto de Franco Colapinto con su preparador físico: por qué es clave en su trabajo en la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine trabaja con Miguel Presencia desde las categorías promocionales. Lo acompaña en todos los Grandes Premios

Guardar
Franco Colapinto y Miguel Presencia
Franco Colapinto y Miguel Presencia (@miguepresencia)

Franco Colapinto cerró su segunda temporada parcial como piloto titular en la Fórmula 1 y la semana pasada su preparador físico, Miguel Presencia, compartió un mensaje de agradecimiento en redes sociales, destacando el aprendizaje constante y la máxima exigencia vivida durante el año. Este lunes, el corredor argentino le correspondió su gesto con un emotivo posteo en sus redes sociales.

¡Grande, Migue. Vamos por el 2026, papá!”, respondió el pilarense a su fisioterapeuta, que la semana pasada hizo una emotiva publicación. Ambos se conocen desde hace años y la relación se fortaleció cuando el bonaerense aún competía en las categorías promocionales.

No se trata solo de la preparación física o el estado antes y después de un fin de semana de Gran Premio. Se nota que Presencia es un gran compañero de Colapinto en cuanto a la contención y su acompañamiento es permanente.

En su posteo, el preparador físico incluyó imágenes junto a Colapinto en el paddock de Alpine, en viajes y en encuentros con figuras como Bizarrap y Fernando Belasteguín.

La respuesta de Colapinto a
La respuesta de Colapinto a Presencia (@francolapinto)

El entrenador subrayó la importancia de haber acompañado al piloto argentino en un momento clave de su carrera y expresó: “Gracias por la confianza y por darme la oportunidad de compartir este proceso juntos en un momento tan importante de tu carrera deportiva, donde el reto es enorme. Que esta aventura sea contigo la hace aún más especial, después de haber trabajado y convivido durante años anteriores en categorías inferiores. Vamos a seguir dando el máximo. ¡A por todo!”.

Entre los comentarios destacados, el padre del piloto, Aníbal Colapinto, agradeció el apoyo de Presencia: “Sos un grande Miguel. Gracias por estar junto a Franco y cuidarlo como lo hacés. A por todo en el 2026”. También Belasteguín elogió el profesionalismo del preparador físico.

Otro punto destacable de Miguel es su humildad. Infobae lo abordó en el Gran Premio de San Pablo para poder efectuarle una entrevista, pero con mucho respeto y cortesía respondió que prefería no hacerla debido a que el verdadero protagonista es Franco.

Miguel Presencia; los managers de
Miguel Presencia; los managers de Colapinto, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, el coach del piloto, Lucas Benamo; y Franco

La escudería de Colapinto también recibirá de Mercedes la suspensión y la transmisión. Al finalizar último en el Campeonato Mundial de Constructores de 2025, tiene habilitado un mayor porcentaje de horas de desarrollo aerodinámico en el túnel de viento.

El calendario de la máxima categoría comenzará el 8 de marzo en Melbourne, Australia, donde el piloto argentino buscará consolidar su desempeño y acercarse al podio, tras un año en el que Alpine finalizó último en el Campeonato Mundial de Constructores. El equipo francés, junto a Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly, confía en que la inversión prevista permitirá optimizar los vehículos y competir en igualdad de condiciones.

La actividad en pista comenzará del 26 al 30 de enero con las pruebas privadas de los once equipos en Barcelona. En tanto, los ensayos oficiales en Bahréin se llevarán a cabo del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

La próxima temporada de la Fórmula 1 comenzará con el Gran Premio de Australia, programado del 6 al 8 de marzo de 2026 en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

Temas Relacionados

deportes-internacionalFranco ColapintoMiguel PresenciaAlpine F1 TeamFórmula 1

Últimas Noticias

Las confesiones de Traverso: increíble anécdota con Maradona, por qué no habla con Riquelme y el día que Jagger se llevó su camiseta de Boca

El histórico futbolista contó que se peleó con Pelusa en Dubai, habló de los picados en la villa con Román y cómo una discusión fuerte con Bianchi casi lo deja sin final Intercontinental con el Real Madrid en Japón

Las confesiones de Traverso: increíble

El Santos de Neymar quiere llevarse a una figura del fútbol argentino: la importante oferta que realizó

El Peixe busca reforzarse y posó sus ojos en un volante que se desempeña en la Liga Profesional

El Santos de Neymar quiere

El mercado de River Plate: la verdad sobre los rumores sobre Mauro Icardi y las dos operaciones encaminadas

El Millonario ya incorporó dos caras nuevas en el mediocampo, pero va por más

El mercado de River Plate:

Uno por uno: cuándo y dónde arrancarán la temporada 2026 los tenistas argentinos

Los jugadores albicelestes se preparan para un calendario intenso en el circuito ATP. Aunque el Abierto de Australia es la primera gran cita, habrá estaciones anteriores en Oceanía y Asia

Uno por uno: cuándo y

El tenista del año: Horacio Zeballos supo reinventarse y alcanzó la gloria a los 40

Con dos Grand Slams ganados junto al español Marcel Granollers en 2025, el marplatense llegó a la cima de su carrera a una edad en la que la mayoría baja el telón

El tenista del año: Horacio
DEPORTES
Las confesiones de Traverso: increíble

Las confesiones de Traverso: increíble anécdota con Maradona, por qué no habla con Riquelme y el día que Jagger se llevó su camiseta de Boca

El Santos de Neymar quiere llevarse a una figura del fútbol argentino: la importante oferta que realizó

El mercado de River Plate: la verdad sobre los rumores sobre Mauro Icardi y las dos operaciones encaminadas

Uno por uno: cuándo y dónde arrancarán la temporada 2026 los tenistas argentinos

El tenista del año: Horacio Zeballos supo reinventarse y alcanzó la gloria a los 40

TELESHOW
Evangelina Anderson lució su talento

Evangelina Anderson lució su talento para el patinaje sobre hielo, ¿con una indirecta para Ian Lucas y Martín Demichelis?

La foto subida de tono de Wanda Nara y Martín Migueles tras la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina

La emotiva reflexión de Eva Bargiela en su primer cumpleaños con su bebé: “Y un día volví a tener un cumpleaños feliz”

El cruce navideño de Maxi López con Wanda Nara en Masterchef Celebrity: “Si querés diamantes se los vas a tener que pedir a Migueles”

Chano contó cómo enfrentó su internación por adicciones: “Entendí que tenía una enfermedad”

INFOBAE AMÉRICA

Con la visión de Elaine

Con la visión de Elaine Wynn y el sello de Francis Kéré, Las Vegas se prepara para su primer museo de arte en 2029

El petróleo sigue al alza debido a la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela

Francia aprobó una ley de urgencia para prorrogar el gasto público ante el bloqueo del presupuesto de 2026

Japón autorizó el reinicio de la mayor central nuclear del mundo tras casi 15 años del desastre de Fukushima

“Todos nuestros planes de estudio están desarrollados con alternancia en las empresas”: formación dual eleva empleabilidad de jóvenes peruanos