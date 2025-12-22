El gesto de Franco Colapinto con su preparador físico: por qué es clave en su trabajo en la Fórmula 1

Franco Colapinto y Miguel Presencia (@miguepresencia)

Franco Colapinto cerró su segunda temporada parcial como piloto titular en la Fórmula 1 y la semana pasada su preparador físico, Miguel Presencia, compartió un mensaje de agradecimiento en redes sociales, destacando el aprendizaje constante y la máxima exigencia vivida durante el año. Este lunes, el corredor argentino le correspondió su gesto con un emotivo posteo en sus redes sociales.

“¡Grande, Migue. Vamos por el 2026, papá!”, respondió el pilarense a su fisioterapeuta, que la semana pasada hizo una emotiva publicación. Ambos se conocen desde hace años y la relación se fortaleció cuando el bonaerense aún competía en las categorías promocionales.

No se trata solo de la preparación física o el estado antes y después de un fin de semana de Gran Premio. Se nota que Presencia es un gran compañero de Colapinto en cuanto a la contención y su acompañamiento es permanente.

En su posteo, el preparador físico incluyó imágenes junto a Colapinto en el paddock de Alpine, en viajes y en encuentros con figuras como Bizarrap y Fernando Belasteguín.

La respuesta de Colapinto a Presencia (@francolapinto)

El entrenador subrayó la importancia de haber acompañado al piloto argentino en un momento clave de su carrera y expresó: “Gracias por la confianza y por darme la oportunidad de compartir este proceso juntos en un momento tan importante de tu carrera deportiva, donde el reto es enorme. Que esta aventura sea contigo la hace aún más especial, después de haber trabajado y convivido durante años anteriores en categorías inferiores. Vamos a seguir dando el máximo. ¡A por todo!”.

Entre los comentarios destacados, el padre del piloto, Aníbal Colapinto, agradeció el apoyo de Presencia: “Sos un grande Miguel. Gracias por estar junto a Franco y cuidarlo como lo hacés. A por todo en el 2026”. También Belasteguín elogió el profesionalismo del preparador físico.

Otro punto destacable de Miguel es su humildad. Infobae lo abordó en el Gran Premio de San Pablo para poder efectuarle una entrevista, pero con mucho respeto y cortesía respondió que prefería no hacerla debido a que el verdadero protagonista es Franco.

Miguel Presencia; los managers de Colapinto, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, el coach del piloto, Lucas Benamo; y Franco

La escudería de Colapinto también recibirá de Mercedes la suspensión y la transmisión. Al finalizar último en el Campeonato Mundial de Constructores de 2025, tiene habilitado un mayor porcentaje de horas de desarrollo aerodinámico en el túnel de viento.

El calendario de la máxima categoría comenzará el 8 de marzo en Melbourne, Australia, donde el piloto argentino buscará consolidar su desempeño y acercarse al podio, tras un año en el que Alpine finalizó último en el Campeonato Mundial de Constructores. El equipo francés, junto a Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly, confía en que la inversión prevista permitirá optimizar los vehículos y competir en igualdad de condiciones.

La actividad en pista comenzará del 26 al 30 de enero con las pruebas privadas de los once equipos en Barcelona. En tanto, los ensayos oficiales en Bahréin se llevarán a cabo del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

La próxima temporada de la Fórmula 1 comenzará con el Gran Premio de Australia, programado del 6 al 8 de marzo de 2026 en el circuito de Albert Park, en Melbourne.