Deportes

El jefe de Alpine aclaró el rol de Flavio Briatore y qué deben mejorar para el próximo año en la F1

El director del equipo de la escudería francesa analizó la evolución del equipo a lo largo del 2025

Guardar
Steve Nielsen analizó el momento
Steve Nielsen analizó el momento de Alpine

Steve Nielsen, director del equipo Alpine de Fórmula 1, detalló durante un encuentro con la prensa internacional la estructura interna y las diferencias de roles en la escudería tras los cambios directivos que marcaron la última temporada. Según informó Motorsport.com, Nielsen subrayó que mientras Flavio Briatore se encarga de la parte comercial del negocio, él asume la responsabilidad de las operaciones deportivas y técnicas del equipo. Esta delimitación busca dotar de claridad y estabilidad a Alpine F1 Team, una organización que atravesó una serie de movimientos en su cúpula durante el último año.

El regreso de Flavio Briatore al equipo de Enstone en junio de 2024 reconfiguró el mapa directivo de Alpine. El empresario italiano, vinculado históricamente a la formación en sus etapas como Benetton y Renault, fue designado como asesor ejecutivo para la Fórmula 1. Un mes después, la salida de Bruno Famin y el nombramiento de Oliver Oakes como director del equipo prolongaron la sensación de inestabilidad. La situación se complicó aún más en mayo de 2025 con la repentina marcha de Oakes, motivada por la detención de su hermano William por presuntas transferencias ilícitas de activos. Briatore asumió de forma interina la dirección operativa hasta la llegada de Nielsen en septiembre.

En palabras recogidas por el portal especializado, Steve Nielsen explicó: “Flavio y yo nos conocemos desde hace muchos años, está bastante claro qué hace cada uno. Él se encarga de la parte comercial del negocio y del resto me ocupo yo”. El directivo británico remarcó que la comunicación entre ambos es diaria y fluida, lo que facilita la toma de decisiones y la organización interna. “Aunque no esté en Enstone todos los días, hablamos a diario. Eso está muy claro entre nosotros y también dentro de la organización”, añadió.

La temporada 2025 no resultó favorable para Alpine F1 Team en el plano deportivo. El monoplaza mostró notorias dificultades de rendimiento, situación que dejó a los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly relegados a la parte baja de la parrilla, especialmente en las últimas pruebas del año. La escudería optó por centrar anticipadamente sus esfuerzos en el desarrollo del monoplaza para 2026, lo que impactó negativamente en las prestaciones durante el campeonato en curso.

Pese a los resultados, Nielsen identificó áreas de mejora dentro de la estructura. En sus declaraciones, el director del equipo señaló: “Sí, hay algunas cosas que se pueden medir, por ejemplo nuestro rendimiento en las paradas en boxes, y no ha sido bueno. Tenemos áreas en las que trabajar y lo estamos haciendo”. También destacó que el progreso no siempre se mide en resultados inmediatos en pista. “La eficiencia en la producción, la velocidad para llevar ideas del túnel de viento a la realidad… tenemos mucho trabajo por delante. Ese trabajo ya está en marcha y, con suerte, mejoraremos en todas esas áreas y llevaremos algo mucho mejor al circuito”, puntualizó Nielsen.

La reorganización de Alpine F1 Team coincide con el regreso de un nombre histórico y la incorporación de un experimentado director deportivo. Nielsen ya había formado parte de la estructura en sus etapas previas como Benetton y Renault, participando en los títulos mundiales de 2005 y 2006. Su regreso representa un intento por recuperar la solidez organizativa que caracterizó a la escudería en épocas anteriores.

La delimitación de funciones entre Flavio Briatore y Steve Nielsen resulta un factor clave para intentar estabilizar el futuro inmediato del equipo. Mientras Briatore se enfoca en la proyección comercial y el posicionamiento de la marca, Nielsen asume el desafío de reconstruir la competitividad en pista y optimizar los procesos internos. “Se trata de tener objetivos claros y trabajar juntos para alcanzarlos”, enfatizó el directivo británico.

El equipo de Enstone afronta el desarrollo del monoplaza de 2026 con una estructura renovada y una clara distribución de responsabilidades. Se espera que los cambios recientes, sumado a que en la próxima temporada pasarán a utilizar un motor Mercedes, contribuyan a una mejoría en los resultados deportivos.

Temas Relacionados

Steve NielsenFlavio BriatoreAlpineFórmula 1F1Franco ColapintoPierre Gasly

Últimas Noticias

Jugaron a más de 1400 kilómetros de su estadio, sólo viajó un fanático a acompañarlos y tuvieron un emotivo gesto

El episodio se produjo tras el empate a cero entre el CD Santa Clara y el FC Arouca de la primera división de Portugal

Jugaron a más de 1400

El motivo por el que Boca Juniors desistió de la contratación de Miguel Borja

El Xeneize lo tuvo en carpeta y hasta generó un contacto, pero el fichaje se terminó cayendo y el colombiano firmaría en Cruz Azul de México

El motivo por el que

Se convirtió en el fichaje más caro en la historia de la Premier League y una grave lesión lo podría dejar sin Mundial

El sueco Alexander Isak tuvo que ser operado tras recibir una dura entrada en el triunfo del Liverpool ante Tottenham

Se convirtió en el fichaje

Roger Federer cuestionó cómo el tenis trata a sus ídolos: “Olvidamos a las leyendas de nuestro deporte”

El suizo analizó en el podcast de Andy Roddick la transformación del circuito, la evolución física del juego, uniformidad de estilos y la influencia de su salud en la decisión de dejar la competencia

Roger Federer cuestionó cómo el

Una salvaje pelea se desató durante un partido juvenil en Comodoro Rivadavia

Debido a un encuentro decisivo, la euforia por el campeonato se desvaneció tras disturbios generalizados y graves incidentes dentro y fuera del campo

Una salvaje pelea se desató
DEPORTES
Jugaron a más de 1400

Jugaron a más de 1400 kilómetros de su estadio, sólo viajó un fanático a acompañarlos y tuvieron un emotivo gesto

El motivo por el que Boca Juniors desistió de la contratación de Miguel Borja

Se convirtió en el fichaje más caro en la historia de la Premier League y una grave lesión lo podría dejar sin Mundial

Roger Federer cuestionó cómo el tenis trata a sus ídolos: “Olvidamos a las leyendas de nuestro deporte”

Una salvaje pelea se desató durante un partido juvenil en Comodoro Rivadavia

TELESHOW
El viaje soñado de María

El viaje soñado de María Becerra y J Rei por el cielo mágico de Finlandia: “Qué afortunados somos”

La irrupción de Wanda Nara en un show en Vélez y la pregunta directa a Ian Lucas: “¿Qué pasa con Evangelina?”

Guido Kaczka recibió en su programa a la visita más esperada: “Por primera vez entra este personaje”

La tremenda anécdota de Christian Sancho y la mamá de Celeste Muriega cuando la conoció en Sex: “Me desfiguré”

Edith Hermida regresó a Bendita luego de la salida de Beto Casella: “Hubiese trabajado con él hasta el resto de mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia: alcaldías y choferes definen

Bolivia: alcaldías y choferes definen tarifas transitorias del transporte en medio de reclamos por el precio del combustible

Las acciones de Novo Nordisk lideran las ganancias en las bolsas tras la aprobación de su píldora para adelgazar en EEUU

Michael Douglas reveló que habló varias veces con Rob Reiner sobre la paternidad y las adicciones de sus hijos

Dónde se celebran las Navidades más extravagantes del mundo

Justicia uruguaya condenó a nueve militares retirados por torturas ocurridas durante la dictadura