El jefe de Alpine aclaró el rol de Flavio Briatore y qué deben mejorar para el próximo año en la F1

Steve Nielsen analizó el momento de Alpine

Steve Nielsen, director del equipo Alpine de Fórmula 1, detalló durante un encuentro con la prensa internacional la estructura interna y las diferencias de roles en la escudería tras los cambios directivos que marcaron la última temporada. Según informó Motorsport.com, Nielsen subrayó que mientras Flavio Briatore se encarga de la parte comercial del negocio, él asume la responsabilidad de las operaciones deportivas y técnicas del equipo. Esta delimitación busca dotar de claridad y estabilidad a Alpine F1 Team, una organización que atravesó una serie de movimientos en su cúpula durante el último año.

El regreso de Flavio Briatore al equipo de Enstone en junio de 2024 reconfiguró el mapa directivo de Alpine. El empresario italiano, vinculado históricamente a la formación en sus etapas como Benetton y Renault, fue designado como asesor ejecutivo para la Fórmula 1. Un mes después, la salida de Bruno Famin y el nombramiento de Oliver Oakes como director del equipo prolongaron la sensación de inestabilidad. La situación se complicó aún más en mayo de 2025 con la repentina marcha de Oakes, motivada por la detención de su hermano William por presuntas transferencias ilícitas de activos. Briatore asumió de forma interina la dirección operativa hasta la llegada de Nielsen en septiembre.

En palabras recogidas por el portal especializado, Steve Nielsen explicó: “Flavio y yo nos conocemos desde hace muchos años, está bastante claro qué hace cada uno. Él se encarga de la parte comercial del negocio y del resto me ocupo yo”. El directivo británico remarcó que la comunicación entre ambos es diaria y fluida, lo que facilita la toma de decisiones y la organización interna. “Aunque no esté en Enstone todos los días, hablamos a diario. Eso está muy claro entre nosotros y también dentro de la organización”, añadió.

La temporada 2025 no resultó favorable para Alpine F1 Team en el plano deportivo. El monoplaza mostró notorias dificultades de rendimiento, situación que dejó a los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly relegados a la parte baja de la parrilla, especialmente en las últimas pruebas del año. La escudería optó por centrar anticipadamente sus esfuerzos en el desarrollo del monoplaza para 2026, lo que impactó negativamente en las prestaciones durante el campeonato en curso.

Pese a los resultados, Nielsen identificó áreas de mejora dentro de la estructura. En sus declaraciones, el director del equipo señaló: “Sí, hay algunas cosas que se pueden medir, por ejemplo nuestro rendimiento en las paradas en boxes, y no ha sido bueno. Tenemos áreas en las que trabajar y lo estamos haciendo”. También destacó que el progreso no siempre se mide en resultados inmediatos en pista. “La eficiencia en la producción, la velocidad para llevar ideas del túnel de viento a la realidad… tenemos mucho trabajo por delante. Ese trabajo ya está en marcha y, con suerte, mejoraremos en todas esas áreas y llevaremos algo mucho mejor al circuito”, puntualizó Nielsen.

La reorganización de Alpine F1 Team coincide con el regreso de un nombre histórico y la incorporación de un experimentado director deportivo. Nielsen ya había formado parte de la estructura en sus etapas previas como Benetton y Renault, participando en los títulos mundiales de 2005 y 2006. Su regreso representa un intento por recuperar la solidez organizativa que caracterizó a la escudería en épocas anteriores.

La delimitación de funciones entre Flavio Briatore y Steve Nielsen resulta un factor clave para intentar estabilizar el futuro inmediato del equipo. Mientras Briatore se enfoca en la proyección comercial y el posicionamiento de la marca, Nielsen asume el desafío de reconstruir la competitividad en pista y optimizar los procesos internos. “Se trata de tener objetivos claros y trabajar juntos para alcanzarlos”, enfatizó el directivo británico.

El equipo de Enstone afronta el desarrollo del monoplaza de 2026 con una estructura renovada y una clara distribución de responsabilidades. Se espera que los cambios recientes, sumado a que en la próxima temporada pasarán a utilizar un motor Mercedes, contribuyan a una mejoría en los resultados deportivos.