¿“It’s time” hasta 2031? Bruce Buffer, la voz del octógono, pone fecha a su legado en la UFC

El legendario presentador confirma su permanencia con una meta clara: llegar al evento número 400 de la organización. Cómo será la despedida que marcará a fanáticos y luchadores

La icónica frase de Bruce Buffer "It´s time) (Cashy vía YouTube)

Bruce Buffer, la voz más reconocible de las artes marciales mixtas, confirmó que seguirá anunciando en la UFC hasta el evento UFC 400, programado para el año 2031.

Esta decisión lo consolida como una de las figuras más influyentes en la historia del espectáculo deportivo, proyectando su presencia por casi una década más.

Un recorrido de más de dos décadas

Buffer debutó en UFC 10 en 1998 y, desde entonces, ha sido una constante en la organización.

Bruce Buffer confirma que seguirá
Bruce Buffer confirma que seguirá anunciando en la UFC hasta alcanzar el histórico evento UFC 400 en el año 2031 (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Su participación abarca momentos emblemáticos como UFC 100 en 2009, UFC 200 en 2016 y UFC 300 en 2024. Durante este extenso recorrido, se ha convertido en un referente indiscutido para competidores y aficionados, que reconocen el papel esencial de su presencia en la atmósfera única de cada velada, según AS.com.

La relevancia de Buffer se refleja no solo en la continuidad de su trabajo, sino en la forma en que ha enriquecido el espectáculo.

Su característica frase “It’s time” y su energía sobre el octágono han dotado a los eventos de la UFC de un sello inconfundible. El estilo de Buffer aporta emoción y eleva la experiencia de los espectadores en cada combate.

El impacto de su estilo inconfundible

La emblemática voz de Bruce
La emblemática voz de Bruce Buffer debutó en UFC 10 en 1998 y se ha mantenido desde entonces como referente indiscutible de la organización (Mandatory Credit: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports)

Más allá de anunciar los encuentros, Buffer ha sabido transformar la ceremonia previa a cada pelea en un momento cargado de simbolismo.

Un ejemplo reciente se dio cuando Ilia Topuria y Charles Oliveira intercambiaron un gesto de respeto durante una de sus presentaciones, un instante que subraya el valor añadido que aporta su presencia, como resalta la publicación.

Buffer ha sido reconocido por luchadores y público por su capacidad para crear un ambiente de anticipación y adrenalina. Su voz y su presencia generan un impacto emocional que distingue cada evento de la UFC frente a otras disciplinas deportivas.

Una meta histórica: UFC 400 en el horizonte

El compromiso de Bruce Buffer
El compromiso de Bruce Buffer para anunciar hasta UFC 400 destaca la importancia de su legado e impacto en las artes marciales mixtas (Mandatory Credit: Ed Mulholland-USA TODAY Sports)

En una entrevista con el canal de Youtube Clocked N’ Loaded, Buffer explicó que su objetivo es mantenerse activo hasta UFC 400, un desafío que, según sus cálculos, le tomará alrededor de ocho años.

Alcanzar esa cifra significaría llegar a los 74 años, reforzando la dimensión de su compromiso y la importancia de su trayectoria en la promotora.

La frecuencia de los eventos centenarios en la UFC sitúa UFC 400 cerca del año 2031. Este hito no solo marcaría el cierre de una etapa significativa en la organización, sino que también ofrecería a Buffer la oportunidad de despedirse en una velada histórica ante millones de espectadores.

El legado de una voz irrepetible

La frase 'It's time' de
La frase 'It's time' de Bruce Buffer se ha convertido en sello distintivo y factor de identidad para los fanáticos de la UFC (Mandatory Credit: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

A lo largo de más de 30 años, Buffer ha acompañado la evolución de la UFC, consolidando una reputación que trasciende el ámbito deportivo.

Su permanencia hasta UFC 400 representaría la culminación de una carrera excepcional, un ciclo que ha dejado huella tanto en los luchadores como en el público.

Buffer subraya que su legado continuará vivo mientras su voz resuene en los eventos de la promotora, manteniendo la expectativa y la emoción que caracterizan a la UFC. La meta de alcanzar UFC 400 no solo implica un récord personal, sino que también simboliza la influencia duradera de su figura en las artes marciales mixtas.

Proyección para el futuro

La permanencia de Bruce Buffer
La permanencia de Bruce Buffer hasta 2031 representa un ciclo histórico que refuerza el atractivo global y la tradición de la UFC ante nuevos públicos (Images via Reuters/Andrew Boyers)

El compromiso de Buffer con la organización y su determinación por seguir hasta UFC 400 reafirman su papel central en el desarrollo del espectáculo. Su presencia es señalada como insustituible para la experiencia de la audiencia, un factor que contribuye al atractivo global de la UFC.

A medida que la organización continúa expandiéndose y atrayendo nuevos públicos, la figura de Buffer permanece asociada a los momentos más memorables. Su decisión de continuar hasta 2031 promete añadir nuevos capítulos a su historia y mantener la tradición que ha construido durante más de tres décadas.

