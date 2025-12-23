Yates, nieve, grandes ciudades y súper héroes: el álbum de vacaciones de los pilotos de Fórmula 1

George Russell prefirió la nieve (@georgerussell63)

Las principales figuras de la Fórmula 1 disfrutan de sus vacaciones en medio de un breve receso de cara a la dura temporada 2026, en la que se estrenará un drástico cambio de reglamento técnico que demandará largas horas de desarrollo. De hecho, en 33 días los autos saldrán a pista.

Cada minuto de descanso cuenta y los pilotos eligieron destinos exóticos, experiencias en la nieve y momentos familiares. Las postales se conocieron por medio de las redes sociales de los propios competidores.

Lewis Hamilton, quien correrá su segunda temporada en Ferrari, se trasladó a Nueva York. El piloto británico fue visto en distintos puntos icónicos de la ciudad, recorriendo galerías de arte y restaurantes. “Es mi ciudad favorita. Es un lugar tan inspirador y perspicaz. Estoy muy agradecido de pasar tiempo aquí cada año, donde es tan fácil reflexionar y aprovechar nuestra creatividad y humanidad compartidas. El mundo avanza rápido y no podemos olvidar lo importante que es moverse con paz e intención y rodearse de personas que lideran con curiosidad y cuidado. Amo esta ciudad”, publicó séptuple campeón mundial en sus redes.

Por su parte, su compatriota George Russell, piloto de Mercedes, optó por pasar unos días en la nieve acompañado de su pareja. En las fotos se lo ve al corredor de Mercedes en un centro invernal europeo practicando esquí y disfrutando de la montaña. “En las laderas”, manifestó el inglés en un entorno alpino.

Lewis Hamilton viajó a Nueva York (@lewishamilton)

El tailandés Alex Albon, representante de Williams, eligió un destino tropical junto a su pareja y viajaron a Costa Rica, donde exploraron playas y selvas, practicaron surf y visitaron reservas naturales. “Cambié el campamento de entrenamiento por el de descanso. Los datos parecen buenos”, comentó Albon en una publicación.

En tanto que el francés Esteban Ocon, quien se integró a Haas en 2025, sorprendió con una aparición pública caracterizado como Iron Man. Esto fue un evento benéfico infantil en París, donde entregó juguetes vestido con una réplica del traje del superhéroe y su gesto generó reacciones positivas en sus seguidores.

En tanto, el neozelandés Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, compartió una actividad doméstica poco habitual entre los corredores de la máxima categoría y publicó una foto en la que agradeció la presencia de un chef mientras se tomó su descanso en Nueva Zelanda.

El español Fernando Alonso, referente de Aston Martin, prefirió no abandonar su país natal y subió un video de una cámara entrenando sobre un autocross en el norte de España. “El autocross me permite mantener la adrenalina y estar en contacto con el automovilismo de base”, expresó el bicampeón mundial 2005/2006.

Fernando Alonso no descansó y despuntó el vicio

Este panorama se complementa con las actividades de Franco Colapinto en Argentina. El piloto de Alpine descansa en la localidad bonaerense de Pilar, de donde es oriundo. Al joven de 22 años se lo vio jugando al pádel con Carlos Tevez, pero también cuida su estado físico y no abandonó el entrenamiento y en este caso eligió el gimnasio de un club local.

Recargar las pilas en estos días resulta vital para los pilotos de F1. Saben que tendrán una ardua labor en 2026 y horas arriba de los autos y el simulador en una temporada que será a puro desarrollo.

Entre el 26 y el 30 de enero se llevarán a cabo los ensayos privados en el Circuito de Cataluña, en Montmeló, mientras que los test oficiales de la Fórmula 1 se desarrollarán en Bahréin del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. El calendario de la máxima categoría comenzará el 8 de marzo en Melbourne, Australia.

VACACIONES DE LOS PILOTOS DE FÓRMULA 1

Alex Albon y su pareja (@alex_albon)

El piloto de Williams descansando en un yate (@alex_albon)

Esteban Ocon con una figura de los Advengers (@estebanocon)

Liam Lawson recibió consejos de un chef (@liamlawson30)

Franco Colapinto jugó al pádel con Carlos Tevez (@worldpadelcenternordelta)