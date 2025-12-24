Deportes

La impactante goleada de uno de los rivales de Argentina en el Mundial 2026: el tanto de antología bajo la mirada de Zidane

Argelia venció 3-0 a Sudán en su debut en la Copa de África con el hijo de la leyenda del fútbol francés como arquero

Guardar
El rival de la Argentina en el Mundial 2026 tuvo un paso arrollador en su debut en el torneo continental

La selección de Argelia, primer rival de la Argentina en el Mundial de 2026, debutó en la Copa Africana de Naciones con una victoria contundente de 3-0 ante Sudán este miércoles en Rabat, Marruecos. Con este resultado, los Zorros del Desierto se posicionaron como líderes del Grupo E junto con Burkina Faso, que previamente venció 2-1 a Guinea Ecuatorial.

El conjunto del norte de África no tuvo demasiadas dificultades para llevarse los tres puntos en la competencia continental que se disputa en territorio marroquí y tuvo como figura destacada a su capitán, Riyad Mahrez.

El experimentado delantero de 34 años con pasado en Manchester City y actualidad en el Al Ahli de Arabia Saudita fue decisivo en el triunfo de Argelia al marcar un doblete. Su primer festejo se dio a los 2 minutos de juego, anotando el gol más rápido de la actual edición del torneo, luego de una acción rápida que constó de varios toques y terminó con una asistencia de taco.

El segundo gol de Mahrez que amplió la ventaja aconteció a los 61 minutos tras una asistencia de tres dedos de Mohamed Amoura. El tercer tanto llegó a través de Ibrahim Maza en el minuto 85, con otra jugada colectiva de buen calibre ante una defensa sudanesa que no pudo ofrecer demasiada resistencia.

Zinedine Zidane observó el debut
Zinedine Zidane observó el debut de su hijo Luca en la selección de Argelia

El dato de color del encuentro en Rabat estuvo en una de las plateas del estadio, donde se encontraba la estrella del fútbol y campeón del mundo: Zinedine Zidane. El ex volante de la selección de Francia, Real Madrid y Juventus, entre otros, siguió de cerca el debut de su hijo, Luca Zidane, que debutó como arquero del combinado argelino en la Copa de África y además mantuvo la valla invicta.

El jugador de 27 años, nacido en Marsella y con presente en el FC Granada de España, había debutado como profesional en el Real Madrid el 19 de mayo de 2018 de la mano de su padre, que se encontraba como técnico del cuadro blanco.

En el mismo grupo, Burkina Faso se impuso 2-1 a Guinea Ecuatorial en un partido que se resolvió en tiempo de descuento. Los ecuatoguineanos se adelantaron con un tanto de Marvin Anieboh en el minuto 85, pero Georgi Minoungou igualó a los 90+5 minutos y Edmond Tapsoba completó la remontada a los 90+8 minutos.

La acción en la Copa de África del 24 de diciembre tuvo además otros dos partidos en los que Costa de Marfil venció 1-0 a Mozambique con un gol de Amad Diallo. En tanto que Camerún se enfrentaba al momento de esta edición a Gabón. La acción se reanudará tras la Navidad.

El golazo de Marruecos en
El golazo de Marruecos en su debut en la Copa Africana de Naciones (Abdel Majid BZIOUAT / AFP)

LOS GRUPOS DE LA COPA ÁFRICA 2025:

Grupo A: Marruecos, Zambia, Malí y Comoras.

Grupo B: Egipto, Sudáfrica, Angola y Zimbabue.

Grupo C: Nigeria, Túnez, Uganda y Tanzania.

Grupo D: Senegal, República Democrática del Congo, Benín y Botsuana.

Grupo E: Argelia, Burkina Faso, Guinea Ecuatorial y Sudán.

Grupo F: Costa de Marfil, Camerún, Gabón y Mozambique.

Los primeros dos equipos de cada grupo avanzarán a octavos de final junto a los cuatro mejores terceros que se determinarán por tabla de posiciones. El último campeón es Costa de Marfil, que venció a Nigeria 2-1.

Temas Relacionados

Selección de ArgeliaZinedine ZidaneCopa de Áfricadeportes-argentina

Últimas Noticias

La publicación de Blondel junto a Morena Beltrán en vísperas de Navidad: las menciones a Boca y una respuesta especial

El lateral derecho publicó una serie de fotos y videos en sus redes sociales en medio de las dudas por su continuidad en el Xeneize

La publicación de Blondel junto

Crece el misterio en Europa tras la muerte de una estrella del deporte a los 27 años: “Fue hallado con una máscara de altitud”

La Federación Noruega de Biatlón se puso a disposición de la Policía de Italia para continuar el curso de la investigación en torno al fallecimiento de Sivert Bakken

Crece el misterio en Europa

¿Se viene un amistoso internacional para Boca Juniors en 2026? La propuesta que recibió de un gigante europeo

La dirigencia xeneize evalúa una invitación procedente del Viejo Continente

¿Se viene un amistoso internacional

Los tres defensores argentinos que se encuentran en el “casting” del Barcelona para el próximo mercado de pases

El equipo que dirige Hansi Flick necesita reforzar la última línea y hay dos campeones del mundo como candidatos, según el informe de un medio catalán

Los tres defensores argentinos que

La llamativa frase de Moretti en medio de la crisis de San Lorenzo: “Si me tienen que devolver la plata que puse, me tienen que dar una parte del estadio”

El ex presidente denunció un golpe de estado que derivó en la acefalía y anticipó que la apelará ante la Cámara Civil

La llamativa frase de Moretti
DEPORTES
La publicación de Blondel junto

La publicación de Blondel junto a Morena Beltrán en vísperas de Navidad: las menciones a Boca y una respuesta especial

Crece el misterio en Europa tras la muerte de una estrella del deporte a los 27 años: “Fue hallado con una máscara de altitud”

¿Se viene un amistoso internacional para Boca Juniors en 2026? La propuesta que recibió de un gigante europeo

Los tres defensores argentinos que se encuentran en el “casting” del Barcelona para el próximo mercado de pases

La llamativa frase de Moretti en medio de la crisis de San Lorenzo: “Si me tienen que devolver la plata que puse, me tienen que dar una parte del estadio”

TELESHOW
Evangelina Anderson realizó una reflexión

Evangelina Anderson realizó una reflexión de fin de año: “Aprendí que en la vida cada persona funciona como un espejo”

Nancy Dupláa habló de sus planes para el futuro: “Me quiero seguir perfeccionando y transformando”

La impactante reacción alérgica que sufrió Catalina Gorostidi: “Miren cómo tengo los ojos”

María Becerra compartió su experiencia en Finlandia: un viaje con amor, nieve y sueños cumplidos

Pampita llegó a Punta del Este con sus hijos para celebrar la Navidad: las fotos del viaje familiar

INFOBAE AMÉRICA

Nasry “Tito” Asfura, el ex

Nasry “Tito” Asfura, el ex alcalde de Tegucigalpa que llega a la presidencia de Honduras con un contundente respaldo de Trump

El Gobierno de Ecuador anunció una inversión de USD 4 millones para la conservación de manglares

Daniel Noboa viajará nuevamente a Estados Unidos por asuntos personales tras meses de una intensa agenda internacional

Al menos siete muertos por una explosión en una mezquita en el noreste de Nigeria

Crece la expectativa en Honduras: el país aguarda la proclamación del ganador presidencial tras la demora en el escrutinio