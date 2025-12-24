La impactante goleada de uno de los rivales de Argentina en el Mundial 2026: el tanto de antología bajo la mirada de Zidane

El rival de la Argentina en el Mundial 2026 tuvo un paso arrollador en su debut en el torneo continental

La selección de Argelia, primer rival de la Argentina en el Mundial de 2026, debutó en la Copa Africana de Naciones con una victoria contundente de 3-0 ante Sudán este miércoles en Rabat, Marruecos. Con este resultado, los Zorros del Desierto se posicionaron como líderes del Grupo E junto con Burkina Faso, que previamente venció 2-1 a Guinea Ecuatorial.

El conjunto del norte de África no tuvo demasiadas dificultades para llevarse los tres puntos en la competencia continental que se disputa en territorio marroquí y tuvo como figura destacada a su capitán, Riyad Mahrez.

El experimentado delantero de 34 años con pasado en Manchester City y actualidad en el Al Ahli de Arabia Saudita fue decisivo en el triunfo de Argelia al marcar un doblete. Su primer festejo se dio a los 2 minutos de juego, anotando el gol más rápido de la actual edición del torneo, luego de una acción rápida que constó de varios toques y terminó con una asistencia de taco.

El segundo gol de Mahrez que amplió la ventaja aconteció a los 61 minutos tras una asistencia de tres dedos de Mohamed Amoura. El tercer tanto llegó a través de Ibrahim Maza en el minuto 85, con otra jugada colectiva de buen calibre ante una defensa sudanesa que no pudo ofrecer demasiada resistencia.

Zinedine Zidane observó el debut de su hijo Luca en la selección de Argelia

El dato de color del encuentro en Rabat estuvo en una de las plateas del estadio, donde se encontraba la estrella del fútbol y campeón del mundo: Zinedine Zidane. El ex volante de la selección de Francia, Real Madrid y Juventus, entre otros, siguió de cerca el debut de su hijo, Luca Zidane, que debutó como arquero del combinado argelino en la Copa de África y además mantuvo la valla invicta.

El jugador de 27 años, nacido en Marsella y con presente en el FC Granada de España, había debutado como profesional en el Real Madrid el 19 de mayo de 2018 de la mano de su padre, que se encontraba como técnico del cuadro blanco.

En el mismo grupo, Burkina Faso se impuso 2-1 a Guinea Ecuatorial en un partido que se resolvió en tiempo de descuento. Los ecuatoguineanos se adelantaron con un tanto de Marvin Anieboh en el minuto 85, pero Georgi Minoungou igualó a los 90+5 minutos y Edmond Tapsoba completó la remontada a los 90+8 minutos.

La acción en la Copa de África del 24 de diciembre tuvo además otros dos partidos en los que Costa de Marfil venció 1-0 a Mozambique con un gol de Amad Diallo. En tanto que Camerún se enfrentaba al momento de esta edición a Gabón. La acción se reanudará tras la Navidad.

El golazo de Marruecos en su debut en la Copa Africana de Naciones (Abdel Majid BZIOUAT / AFP)

LOS GRUPOS DE LA COPA ÁFRICA 2025:

Grupo A: Marruecos, Zambia, Malí y Comoras.

Grupo B: Egipto, Sudáfrica, Angola y Zimbabue.

Grupo C: Nigeria, Túnez, Uganda y Tanzania.

Grupo D: Senegal, República Democrática del Congo, Benín y Botsuana.

Grupo E: Argelia, Burkina Faso, Guinea Ecuatorial y Sudán.

Grupo F: Costa de Marfil, Camerún, Gabón y Mozambique.

Los primeros dos equipos de cada grupo avanzarán a octavos de final junto a los cuatro mejores terceros que se determinarán por tabla de posiciones. El último campeón es Costa de Marfil, que venció a Nigeria 2-1.