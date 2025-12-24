Estupor en Europa por la muerte de una periodista de 27 años tras caer de un séptimo piso

Tenía 27 años, según informaron diferentes medios rumanos (Crédito: malina__guler/Instagram)

El mundo del fotoperiodismo está consternado por la muerte de Malina Maria Guler a los 27 años en el distrito de Bihor, Rumanía, tras caer este sábado por la mañana desde el séptimo piso del edificio donde vivía. Los mensajes de la influencer en redes sociales aumentaron la conmoción por lo sucedido.

El FC Bihor, conjunto de la Segunda División de ese país, confirmó la noticia a través de sus redes sociales con una sentida publicación acompañada de una imagen de ella en blanco y negro. “El FC Bihor Oradea Club expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Malina Maria Guler”, inició la cuenta seguida por más de 5.000 seguidores y el posteo se llenó con mensajes de dolor dedicados a su círculo íntimo.

Trabajó en la institución durante la temporada 2023/24, un momento clave para la entidad porque selló el ascenso a la segunda categoría, y con su trabajo inmortalizó las postales más emocionantes de una campaña que quedará en la memoria de los hinchas. “Enviamos nuestras sinceras condolencias a la familia en duelo, familiares y a todos aquellos que la conocieron”, manifestó el club que está peleando el boleto a la Primera del fútbol rumano.

El fallecimiento de Guler generó que una parte de los 30.000 followers de su cuenta de Instagram dejaran múltiples comentarios en sus publicaciones más recientes y la última imagen difundida en su perfil la muestra junto al cantante The Urs en una imagen tomada por Paul Patlagica y, a un costado, la mujer tenía la fiel compañía de la cámara fotográfica.

Distintos medios locales se hicieron eco de algunos mensajes publicados por Malina Maria Guler en sus redes personales. Uno de ellos está localizado en la biografía de la red social mencionada: “Tu zona de confort te matará”. Otra de las frases se dio pocas horas antes de su muerte a través de un video suyo en un recital del viernes pasado. Las imágenes estaban acompañadas de una misiva que tomó otro valor por el desenlace fatal: “Dame tiempo, Dios, al menos una temporada…”.

De hecho, esta cita fue utilizada por la cantante Lidia Bublé para expresar su estupor por lo sucedido, según publicó el diario rumano Adevarul: “Amigos, ¡estoy en shock! No puedo recuperarme. Han pasado 15 minutos desde que me enteré de Malina Guler, la chica que se cayó del séptimo piso en Oradea, así que no, no, estoy en shock. Hace dos o tres días nos tomamos fotos, hablamos y nos abrazamos, y hace 10 o 15 minutos me enteré de lo que pasó. No puedo creerlo, les digo. También vi la última historia donde cantaba y grababa la canción. ¡Es impactante! Que Dios la tenga en su gloria. No sé qué es esta vida...“.

La influencer era originaria de la comuna rumana de Draganesti, pero residía en Oradea, una ciudad con más de 200.000 habitantes. Fue encontrada sin vida y las circunstancias del deceso todavía no están esclarecidas, aunque la Policía indicó que “por el momento, no existe sospecha de que la mujer haya sido víctima de algún delito”. La autopsia podría esclarecer el panorama y la investigación permanece bajo la coordinación de un fiscal.

El portal web Gandul aseguró que Guler trabajaba en el call center de Digi, proveedor de Internet, televisión y telefonía en Rumania, pero la joven estudió periodismo. “Había invertido su propio dinero en el equipo fotográfico, del cual se sentía muy orgullosa”, aseguró la fuente citada. Lograba imágenes de gran calidad, las cuales eran proporcionadas a diferentes medios debido a su función de colaboradora.

Luego de su alejamiento del FC Bihor, dejó de ir con tanta frecuencia al Estadio Municipal de Oradea, donde esa escuadra hace de local, y publicaba con más frecuencia fotos de jugadores de la Primera División, entre ellos de UTA y del Rapid Bucarest, con el que parecía tener una relación más allá de lo periodístico, ya que incluso posó con la camiseta de ese equipo en sus redes sociales.

Las personas cercanas a su entorno se mostraron “impactadas” por su muerte, pero Gandul deslizó una inquietante información sobre los meses previos a su muerte: “Los colegas que la vieron después de su prolongada ausencia en el estadio de Oradea notaron que la joven había adelgazado, y a algunos les confesó, sin dar detalles, que había luchado contra una enfermedad grave que logró superar”.