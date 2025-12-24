Boca Juniors está a un paso de cerrar su primer refuerzo para 2026

Marino Hinestroza, la figura de Atlético Nacional que llegará a Boca Juniors

A la espera de conocer si Claudio Úbeda seguirá como el entrenador principal, Boca Juniors está a un paso de cerrar su primer refuerzo para el 2026. La inminente llegada de Marino Hinestroza desde Atlético Nacional se produce después de haberse consagrado campeón de la Copa Colombia, cerrando así una etapa relevante en el club de Medellín y abriéndole la puerta a un nuevo desafío en el fútbol argentino.

El fichaje del delantero de 23 años representa una apuesta importante para el Xeneize, que ya había intentado incorporarlo en mercados de pases anteriores. El futbolista disputó 54 partidos en el año con Atlético Nacional, anotó siete goles, aportó ocho asistencias y fue expulsado una vez. Tras sus pasos por clubes del exterior como Palmeiras de Brasil, Pachuca de México y Columbus Crew de Estados Unidos, su rendimiento durante su paso por el equipo cafetero despertó el interés de Juan Román Riquelme. Hay que recordar que a mediados de este año, cuando se produjo el regreso de Miguel Ángel Russo para encarar su tercer ciclo como DT del club, el recordado entrenador tuvo la intención de contratar al extremo colombiano.

La noticia del traspaso la brindó el especialista en novedades del mercado César Luis Merlo. El periodista detalló que el jugador llegaría al Xeneize por una suma cercana a los 5 millones de dólares y firmará un contrato hasta 2030. “Marino Hinestroza a Boca está en los detalles finales de la operación. Entiendo que el trato con Atlético Nacional se cierra en $5M y el extremo firmará un contrato por 4 años”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

La salida de Hinestroza se produjo en un clima de especial emotividad luego de que Atlético Nacional superara a Deportivo Independiente Medellín en la final de la Copa BetPlay. Durante los festejos, Jorman Campuzano, ex jugador de Boca y hoy figura en el equipo paisa, le dedicó un mensaje público: “Ahí les mando, ahí les mando para Argentina. Ahí les mando a los de Boca para Argentina. Cuídenlo, cuídenlo que es bueno. Déjenlo ser, déjenlo ser”. Por su parte, el extremo colombiano utilizó sus redes sociales para compartir imágenes de su despedida, haciendo alusión a los recuerdos que le deja su paso por el club verde.

Claudio Úbeda, de no haber cambios, sería el DT de Boca en el comienzo del 2026

Además, la transferencia no solo implica un salto en el plano deportivo, sino que fortalece sus posibilidades de integrar la selección de Colombia de cara a lo que será la lista final para el Mundial 2026. El cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo destaca a jugadores que actúan en el extranjero, e Hinestroza ya cuenta con una convocatoria reciente. Su llegada a Boca Juniors, el único equipo de los denominados grandes en la Argentina que disputará la Copa Libertadores, será clave para la competencia por un lugar entre los 26 seleccionados.

A la espera de la firma del delantero colombiano, el histórico número 10 que hoy es quien lidera el club de la Ribera continúa planificando la renovación del plantel. Entre los objetivos de figura la contratación del defensor Gastón Hernández, hoy en San Lorenzo, y la búsqueda de un volante derecho y un delantero adicional con experiencia. También está pendiente la situación del cuerpo técnico: se espera la ratificación de Claudio Úbeda o, alternativamente, la designación de un nuevo entrenador si se produce un cambio.

El cronograma ya está definido para el regreso a los entrenamientos: el primer equipo retomará la actividad el 2 de enero en el predio de Ezeiza, donde el plantel pasará los exámenes médicos de rutina antes de dar inicio a la pretemporada. Se prevé disputar uno o dos partidos amistosos antes del inicio del torneo local, cuyo debut está pautado para el fin de semana del 25 de enero, con Deportivo Riestra como rival inicial en el Grupo A. Además, el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores está programado para marzo de 2026, mientras que la competencia iniciará en abril.