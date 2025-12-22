Se sorteó la Primera Nacional 2026: así quedaron conformadas las dos zonas con los 36 equipos que buscarán subir a la Liga Profesional

Gimnasia de Mendoza logró el ascenso a la élite en 2025, junto a Estudiantes de Río Cuarto

El sorteo de la Primera Nacional 2026 definió este lunes la conformación de zonas, el formato de competencia y el calendario para la próxima temporada de la Segunda División del fútbol argentino. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el torneo, que contará con 36 equipos, mantendrá el mismo esquema que la edición anterior y comenzará el primer fin de semana de febrero. El certamen volverá a otorgar dos ascensos a la Liga Profesional.

Durante el sorteo en el predio Lionel Messi de Ezeiza, la AFA estableció que los 36 equipos participantes se dividirán en dos zonas de 18 conjuntos cada una.

Grupo A:

All Boys

Ferro

Dep. Madryn

Chaco For Ever

Dep. Morón

Estudiantes

Racing (CBA)

Los Andes

Mitre (SDE)

Almirante Brown

Ciudad de Bolívar

Colón

Central Norte

Godoy Cruz

San Telmo

San Miguel

Defensores de Belgrano

Acassuso

Grupo B:

Chicago

Chacarita

Atlanta

San Martín (Tucumán)

Gimnasia (Jujuy)

Almagro

San Martín de San Juan

Temperley

Güemes (SDE)

Tristán Suárez

Agropecuario

Patronato

Gimnasia y Tiro (Salta)

Dep. Maipú

Quilmes

Colegiales

Atlético de Rafaela

Midland

Cada equipo disputará 34 fechas, enfrentando a los otros 17 integrantes de su zona en partidos de ida y vuelta, tanto en condición de local como de visitante. El calendario se organizará de manera que ambos semestres mantengan el mismo orden de enfrentamientos.

El mecanismo para definir los ascensos a la máxima categoría también se mantendrá sin cambios. Los dos primeros equipos de cada zona accederán a una final que se disputará en estadio neutral, cuyo ganador obtendrá el primer ascenso directo a la Liga Profesional. El perdedor de esa final tendrá una segunda oportunidad, ya que se sumará al Reducido, un mini-torneo que otorga el segundo ascenso. En el Reducido participarán los equipos ubicados entre el segundo y el octavo puesto de cada zona, quienes se enfrentarán en partidos únicos en la cancha del mejor posicionado. A partir de los cuartos de final, el perdedor de la final inicial se integrará a los siete equipos que hayan avanzado, completando así el cuadro de aspirantes al segundo salto.

En cuanto a los descensos, la Primera Nacional 2026 repetirá el esquema de la temporada anterior. Cuatro equipos perderán la categoría: los dos que finalicen en la última posición de cada zona descenderán a la Primera B Metropolitana o al Federal A, dependiendo de su afiliación a la AFA.

El torneo arrancará el primer fin de semana de febrero y, a diferencia de otras temporadas, se desarrollará en paralelo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Durante la competencia, solo se prevé un receso de dos semanas al término de la primera ronda.

Los interzonales quedaron determinados de esta forma:

All Boys vs. Chicago

Ferro vs. Atlanta

Dep. Madryn vs. San Martín (Tucumán)

Chaco For Ever vs. Gimnasia (Jujuy)

Dep. Morón vs. Almagro

Estudiantes vs. Chacarita

Racing (CBA) vs. San Martín de San Juan

Los Andes vs. Temperley

Mitre (SDE) vs. Atlético Güemes (SDE)

Almirante Brown vs. Tristán Suárez

Ciudad de Bolívar vs. Agropecuario

Colón vs. Patronato

Central Norte vs. Gimnasia y Tiro (Salta)

Godoy Cruz vs. Dep. Maipú

San Telmo vs. Quilmes

San Miguel vs. Colegiales

Defensores de Belgrano vs. Atlético de Rafaela

Acassuso vs. Midland