Se sorteó la Primera Nacional 2026: así quedaron conformadas las dos zonas con los 36 equipos que buscarán subir a la Liga Profesional

El certamen de ascenso argentino repetirá el sistema de competencia y definición

Gimnasia de Mendoza logró el ascenso a la élite en 2025, junto a Estudiantes de Río Cuarto

El sorteo de la Primera Nacional 2026 definió este lunes la conformación de zonas, el formato de competencia y el calendario para la próxima temporada de la Segunda División del fútbol argentino. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el torneo, que contará con 36 equipos, mantendrá el mismo esquema que la edición anterior y comenzará el primer fin de semana de febrero. El certamen volverá a otorgar dos ascensos a la Liga Profesional.

Durante el sorteo en el predio Lionel Messi de Ezeiza, la AFA estableció que los 36 equipos participantes se dividirán en dos zonas de 18 conjuntos cada una.

Grupo A:

  • All Boys
  • Ferro
  • Dep. Madryn
  • Chaco For Ever
  • Dep. Morón
  • Estudiantes 
  • Racing (CBA)
  • Los Andes
  • Mitre (SDE)
  • Almirante Brown
  • Ciudad de Bolívar
  • Colón
  • Central Norte
  • Godoy Cruz 
  • San Telmo
  • San Miguel
  • Defensores de Belgrano
  • Acassuso

Grupo B:

  • Chicago
  • Chacarita
  • Atlanta
  • San Martín (Tucumán)
  • Gimnasia (Jujuy)
  • Almagro
  • San Martín de San Juan
  • Temperley
  • Güemes (SDE)
  • Tristán Suárez
  • Agropecuario
  • Patronato
  • Gimnasia y Tiro (Salta)
  • Dep. Maipú
  • Quilmes
  • Colegiales
  • Atlético de Rafaela
  • Midland

Cada equipo disputará 34 fechas, enfrentando a los otros 17 integrantes de su zona en partidos de ida y vuelta, tanto en condición de local como de visitante. El calendario se organizará de manera que ambos semestres mantengan el mismo orden de enfrentamientos.

El mecanismo para definir los ascensos a la máxima categoría también se mantendrá sin cambios. Los dos primeros equipos de cada zona accederán a una final que se disputará en estadio neutral, cuyo ganador obtendrá el primer ascenso directo a la Liga Profesional. El perdedor de esa final tendrá una segunda oportunidad, ya que se sumará al Reducido, un mini-torneo que otorga el segundo ascenso. En el Reducido participarán los equipos ubicados entre el segundo y el octavo puesto de cada zona, quienes se enfrentarán en partidos únicos en la cancha del mejor posicionado. A partir de los cuartos de final, el perdedor de la final inicial se integrará a los siete equipos que hayan avanzado, completando así el cuadro de aspirantes al segundo salto.

En cuanto a los descensos, la Primera Nacional 2026 repetirá el esquema de la temporada anterior. Cuatro equipos perderán la categoría: los dos que finalicen en la última posición de cada zona descenderán a la Primera B Metropolitana o al Federal A, dependiendo de su afiliación a la AFA.

El torneo arrancará el primer fin de semana de febrero y, a diferencia de otras temporadas, se desarrollará en paralelo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Durante la competencia, solo se prevé un receso de dos semanas al término de la primera ronda.

Los interzonales quedaron determinados de esta forma:

  • All Boys vs. Chicago
  • Ferro vs. Atlanta
  • Dep. Madryn vs. San Martín (Tucumán)
  • Chaco For Ever vs. Gimnasia (Jujuy)
  • Dep. Morón vs. Almagro
  • Estudiantes vs. Chacarita
  • Racing (CBA) vs. San Martín de San Juan
  • Los Andes vs. Temperley
  • Mitre (SDE) vs. Atlético Güemes (SDE)
  • Almirante Brown vs. Tristán Suárez
  • Ciudad de Bolívar vs. Agropecuario
  • Colón vs. Patronato
  • Central Norte vs. Gimnasia y Tiro (Salta)
  • Godoy Cruz vs. Dep. Maipú
  • San Telmo vs. Quilmes
  • San Miguel vs. Colegiales
  • Defensores de Belgrano vs. Atlético de Rafaela
  • Acassuso vs. Midland

