Deportes

Dani Alves podría volver a jugar al fútbol profesional tras ser absuelto por un delito de agresión sexual

El ex jugador de 42 años volvería a las canchas en un club de Portugal

Guardar
Dani Alves podría volver a
Dani Alves podría volver a jugar al fútbol

El ex futbolista brasileño Dani Alves prepara su regreso al fútbol profesional, cerrando una negociación para convertirse en máximo accionista del Sao Joao de Ver, un club de la tercera división de Portugal, según reportó ESPN Brasil. A sus 42 años, Alves busca cumplir un objetivo inesperado: firmar un contrato como jugador y disputar el tramo final de la temporada con el equipo luso.

La posibilidad de ver nuevamente al defensor sobre un terreno de juego surge después de más de dos años lejos de la actividad deportiva. Alves se ausentó desde enero de 2023, cuando comenzó un proceso judicial en España que derivó en su encarcelamiento tras ser acusado de agresión sexual. El ex jugador permaneció 14 meses en prisión y recuperó la libertad luego de ser absuelto en marzo pasado por el Tribunal de Justicia de Cataluña.

El proyecto de Alves está respaldado por un grupo de inversores brasileños, que lo acompañan en la adquisición del club portugués y en su intención de despedirse del fútbol profesional en activo. La operación para comprar el Sao Joao de Ver está próxima a concretarse y se prevé que el ex lateral derecho se sume como jugador al plantel durante seis meses, de enero a junio, para culminar su carrera en el campo de juego.

El exjugador Dani Alves estaría
El exjugador Dani Alves estaría cerca de comprar un club de Portugal (Reuters)

Según lo difundido por ESPN Brasil, el Sao Joao de Ver figura actualmente en la novena posición de la Serie A de la tercera división portuguesa. El medio deportivo remarcó que la intención de Alves es poner punto final a su carrera deportiva sobre el césped, y no desde su casa, ni tampoco mientras atraviesa procesos judiciales.

Desde su salida de prisión, el brasileño adoptó un perfil alejado de la exposición mediática. En semanas recientes, se convirtió en noticia tras difundirse unas imágenes que lo mostraban predicando en una iglesia evangélica de Girona. En ese contexto, Alves pronunció declaraciones sobre su nueva manera de encarar la vida: “Hay que tener fe, yo soy prueba de ello”, sostuvo el ex futbolista ante los asistentes.

Durante su tiempo apartado del fútbol, Alves mantuvo una relación cercana con el entorno deportivo europeo y comenzó a desempeñar funciones similares a las de un agente, siempre orientado a buscar su reencuentro con la actividad en el campo de juego. “Desde que salió de prisión, el jugador ha estado trabajando detrás de escena en el fútbol, ​​especialmente en Europa, casi como agente, pero siempre con la idea de volver al verde y, con eso, iniciar el curso para convertirse en entrenador”, detalló ESPN Brasil.

Alves planea aprovechar su experiencia de alto nivel para iniciar una carrera como técnico después de finalizar su etapa como futbolista, paso que contempla dar una vez que cumpla el sueño de volver a vestir los colores de un equipo.

Dani Alves podría continuar su
Dani Alves podría continuar su carrera en el fútbol como entrenador

La operación de compra, que lo convertiría en principal accionista del club portugués, también significaría una oportunidad para cerrar el capítulo final como futbolista profesional, una etapa marcada por títulos, reconocimientos y recientes episodios judiciales. El ex defensor, que acumuló trofeos con clubes como FC Barcelona, Juventus y París Saint-Germain (PSG), encara la posibilidad de volver al fútbol en un club propio, con el respaldo de un grupo inversor de su país y la aprobación de las autoridades lusas.

“Hablamos de una decisión que quiere tomar Dani Alves para volver a sentir las botas y el césped”, expuso ESPN Brasil, medio al que el propio jugador ha manifestado su voluntad de retirarse en condiciones dignas. No trascendieron detalles exactos sobre el monto de la operación, aunque fuentes cercanas al club confirman que las negociaciones se encuentran en su fase final.

Temas Relacionados

deportes-internacionalDani AlvesPortugal

Últimas Noticias

Prohibieron el ingreso a las canchas de todo el país a tres hinchas de Santa Fe por amenazas y disturbios en la liga local

Un hombre fue identificado como el autor de pintadas intimidantes en el estadio del clásico rival, mientras que dos familiares fueron sancionados por protagonizar disturbios en un partido

Prohibieron el ingreso a las

Se complica el armado del equipo argentino para viajar a Corea por Copa Davis: los tenistas que se bajaron y los nombres que suenan

La Federación coreana la puso difícil. Los problemas que enfrenta Javier Frana

Se complica el armado del

Una brillante actuación que amargó nada menos que a River Plate: a 35 años del último partido oficial del Pato Fillol

Vistiendo los colores de Vélez, el arquero campeón del mundo tuvo una última función destacada en el Monumental, dejando a los “millonarios” sin chances de alcanzar el título

Una brillante actuación que amargó

La historia de amor de María Sol, la hermana de Messi, y un técnico del Inter Miami que los llevará al altar: “Juntos siempre es mejor”

La pareja se casará el 3 de enero, en Rosario, con la presencia del capitán de la selección argentina

La historia de amor de

Los 7 jugadores más valiosos del fútbol argentino no pertenecen a Boca Juniors ni a River Plate: el sorprendente ranking

El reconocido sitio Transfermarkt arrojó resultados llamativos en su última actualización. Los detalles

Los 7 jugadores más valiosos
DEPORTES
Una figura del fútbol jugó

Una figura del fútbol jugó un partido con una icónica camiseta de Boca Juniors y causó furor

Prohibieron el ingreso a las canchas de todo el país a tres hinchas de Santa Fe por amenazas y disturbios en la liga local

Se complica el armado del equipo argentino para viajar a Corea por Copa Davis: los tenistas que se bajaron y los nombres que suenan

Una brillante actuación que amargó nada menos que a River Plate: a 35 años del último partido oficial del Pato Fillol

La historia de amor de María Sol, la hermana de Messi, y un técnico del Inter Miami que los llevará al altar: “Juntos siempre es mejor”

TELESHOW
Dos celebraciones y reclamos legales:

Dos celebraciones y reclamos legales: se reavivó la puja entre Fabián Cubero y Nicole Neumann por la fiesta de Allegra

El festejo de Flor Vigna después de vencer a Mica Viciconte en Párense de Manos: “Bicampeones”

La confesión hot de Nancy Dupláa sobre sus encuentros con Pablo Echarri en hoteles alojamiento: “Algunos son comunachos”

La tremenda frase de Wanda Nara a Maxi López sobre el comienzo de su romance con Mauro Icardi: “Es tan generoso”

Marina Calabró y Rolando Barbano recordaron su incómodo momento en los Martín Fierro: “Estábamos peleados”

INFOBAE AMÉRICA

La Policía de Australia trasladó

La Policía de Australia trasladó a un penal a Naveed Akram, uno de los autores del ataque en Bondi Beach

Imputaron a Luis Fernández Albín en Uruguay tras el hallazgo de 2.200 kilos de cocaína en una chacra

La liberación de Venezuela, Cuba y Nicaragua es seguridad nacional de Estados Unidos

El lado oscuro de la Navidad: historias reales de delitos cometidos bajo la figura de Papá Noel

Aprender jugando: un estudio afirma que el entorno es clave en el desarrollo cognitivo infantil