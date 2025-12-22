Corinthians salió campeón de la Copa Brasil y se clasificó a la Libertadores: los bombos confirmados y el cupo que resta definirse

Corinthians ganó la Copa de Brasil (REUTERS/Pilar Olivares)

El Corinthians logró un cierre de temporada sobresaliente al conquistar la Copa de Brasil tras imponerse por 2-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná, lo que le garantizó su clasificación directa a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Este triunfo no solo representa un hito deportivo, sino que también implica un considerable beneficio económico para el club paulista, que embolsó alrededor de USD 13,6 millones solo por la final, cifra que asciende a casi USD 18 millones al sumar los premios de las rondas previas.

Esta consagración marca la cuarta vez que el Corinthians levanta la Copa de Brasil, sumándose a las ediciones ganadas en 1995, 2002 y 2009. El equipo, que inició la temporada bajo la conducción de Ramón Díaz, cierra el año con dos títulos, ya que a este logro se suma el Campeonato Paulista, obtenido a comienzos de año tras vencer a Palmeiras en la final.

El impacto internacional de este título resulta aún más relevante si se considera que el Corinthians finalizó en la 13° posición del torneo local, lo que inicialmente solo le permitía acceder a la Copa Sudamericana. Con la obtención de la Copa de Brasil, el cupo para la Sudamericana será ocupado por Vitória.

De esta manera, el panorama para el máximo torneo continental a nivel clubes se aclaró. La Libertadores 2026 ya cuenta con 46 de los 47 equipos clasificados, tras la reciente incorporación del Timao y la confirmación de que Boca Juniors será el único club grande de Argentina en la competencia. Solo resta saber el equipo que ingresará en representación de Bolivia: San Antonio Bulo Bulo o Nacional de Potosí.

Tras la consagración del Timao, la Copa Libertadores conoce a casi todos sus clasificados (REUTERS/Jorge Adorno/File Photo)

El máximo desafío continental a nivel de clubes en Sudamérica, se prepara para una edición que reunirá a los principales exponentes del fútbol de la región y que ya tiene definido el calendario de sus etapas clave, con la final programada para el 28 de noviembre.

Desde el último tramo del proceso de clasificación, se destaca que Estudiantes se convirtió en el séptimo representante argentino, completando así el cupo nacional en la fase de grupos. Además, el sorteo de las etapas preliminares se realizó este jueves, mientras que el sorteo de la fase de grupos está previsto para la semana del 18 de marzo. En total, serán 47 equipos los que participarán en la edición 2026, de los cuales 32 accederán a la fase de grupos.

Desde la fase de grupos, Argentina estará representada por Lanús, Platense, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Boca Juniors. Por Brasil, los equipos confirmados son Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol y Fluminense.

Otros clubes ya clasificados incluyen a Always Ready y Bolívar por Bolivia; Coquimbo Unido y Universidad Católica por Chile; Independiente Santa Fe y Junior por Colombia; Independiente del Valle y Liga de Quito por Ecuador; Cerro Porteño y Libertad por Paraguay; Universitario y Cusco por Perú; Nacional y Peñarol por Uruguay; y Universidad Central y Deportivo La Guaira por Venezuela.

Por su parte, la Fase Previa contará con la participación de Argentinos, The Strongest, San Antonio Bulo Bulo o Nacional de Potosí, O’Higgins, Huachipato, Botafogo, Bahía, Universidad Católica de Ecuador, 2 de Mayo, Guaraní, Liverpool, Juventud de las Piedras, Deportes Tolima, Independiente Medellín, Sporting Cristal, Alianza Lima, Deportivo Táchira y Carabobo.

El equipo boliviano The Strongest, que finalizó tercero en la Primera División 2025, ocupará la plaza de Bolivia 4, aunque podría ascender a Bolivia 3 si Bolívar se consagra campeón de la Copa local ante Nacional. Además, el último cupo boliviano en la Fase Previa se definirá entre San Antonio Bulo Bulo y el propio elenco de Potosí, dependiendo del resultado de la Copa Bolivia que se definirá este lunes por la noche.

BOMBO 1

Flamengo (campeón)

Palmeiras (1)

Boca (4)

Peñarol (5)

Nacional (8)

Liga de Quito (10)

Fluminense (11)

Independiente del Valle (16)

BOMBO 2

Libertad (17)

Estutudiantes (18)

Cerro Porteño (20)

Lanús (21)

Corinthians (22)

Bolívar (23)

Cruzeiro (29)

Universitario (32)

BOMBO 3

Junior (34)

U. Católica de Chile (35)

Rosario Central (48)

Independiente Santa Fe (53)

Always Ready (64)

Coquimbo (82)

D. La Guaira (114)

Cusco (142)

BOMBO 4

Universidad Central (179)

Platense (223)

Independiente Rivadavia (sin ranking)

Mirassol (sin ranking)

Equipo fases preliminares

Equipo fases preliminares

Equipo fases preliminares

Equipo fases preliminares

Lanús fue el último campeón de la Copa Sudamericana (REUTERS/Cesar Olmedo)

En tanto, la Copa Sudamericana 2026 ya tiene definidos a 41 de sus participantes, mientras que tres plazas aún esperan resolución.

Argentina tendrá fuerte presencia en el segundo certamen en importancia de la Conmebol: Racing, River Plate, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Tigre y Barracas Central. En el caso de Brasil, los equipos clasificados son San Pablo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos y Vasco da Gama. Tanto los clubes argentinos como los brasileños comenzarán su participación desde la fase de grupos, ya que, a diferencia de los representantes de otros países, no disputan la primera fase eliminatoria.

El formato del torneo establece que la primera fase la disputarán 32 equipos, cuatro de cada uno de los ocho países sudamericanos restantes, excluyendo a Argentina y Brasil.

Entre los clubes que iniciarán en esta instancia se encuentran Guabirá, Atlético Nacional, Bucaramanga, Millonarios, América de Cali, Macará, Deportivo Cuenca, Libertad (Ecuador), Orense, Sportivo Trinidense, Nacional (Paraguay), Recoleta FC, Olimpia, Alianza Atlético de Sullana, Melgar, Deportivo Garcilaso, Cienciano, Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino, Cobresal, Defensor Sporting, Boston River, Racing de Montevideo, Montevideo City Torque, Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas y Metropolitanos.

En cuanto a la definición de los últimos cupos, aún resta conocer los clasificados de la liga boliviana y de la Copa correspondiente.