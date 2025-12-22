Deportes

Conor McGregor se casó en el Vaticano: la lujosa fiesta en un club de Roma con barra de habanos y fuegos artificiales

El histórico luchador de MMA se unión en matrimono con Dee Devlin, la madre de sus cuatro hijos

La boda se realizó dentro del Vaticano

Conor McGregor y Dee Devlin sellaron su relación con una boda discreta dentro de los muros del Vaticano, pero de gran lujo por una celebración exclusiva en un club Roma que reunió a familiares y amigos cercanos de la pareja. El ex luchador de MMA y su compañera de muchos años, padres de cuatro hijos, compartieron con su entorno más íntimo una jornada marcada por la opulencia y elementos cuidadosamente elegidos para el gran día.

Un video difundido en redes sociales ofreció la primera vista del evento. En las imágenes, McGregor y Devlin aparecen relajados, compartiendo momentos distendidos con los invitados y posando para las cámaras junto a mujeres con vestidos de lentejuelas. Posteriormente, se los ve dando inicio a la fiesta en la pista de baile, mientras Dee destaca con su vestido de novia de encaje de manga larga. McGregor, fiel a su estilo, optó por un esmoquin negro tradicional y chaleco y se lo ve bailando y fumando un puro, rodeado de un ambiente seleccionadamente festivo.

Uno de los puntos destacados de la celebración fue el escenario decorado con un letrero de neón que rezaba “Casa de McGregor”, situado sobre una banda en vivo que animó a los presentes hasta bien entrada la noche. Entre los detalles innovadores de la fiesta destacó una barra de puros completamente equipada, donde los asistentes tenían la posibilidad de degustar habanos recién hechos, sumando un toque de exclusividad a la velada. Los fuegos artificiales completaron la atmósfera ostentosa, iluminando la noche romana en honor a los recién casados. El video fue compartido por la cuenta oficial de Revolutionary Cigars, un servicio de fiestas y entretenimiento.

La pareja se casó en
La pareja se casó en Roma (X)

La boda, considerada un evento de máxima privacidad, se realizó en la Chiesa di Santo Stefano degli Abissini, una pequeña iglesia dentro del Vaticano, según destacó el medio británico The Sun. El acceso estuvo limitado a un círculo muy reducido de allegados, bajo estrictas medidas de confidencialidad. El traslado de los novios tras la ceremonia mantuvo la línea de distinción: ambos recorrieron las calles de Roma a bordo de un Rolls-Royce Phantom III de los años 30, captando la atención de quienes fueron testigos del paso del lujoso automóvil.

McGregor y Devlin, quienes comenzaron su relación en 2008 cuando el luchador irlandés tenía 21 años, habían proyectado casarse en la emblemática Capilla Sixtina, aunque las reglas del Vaticano impidieron esa posibilidad. Según las declaraciones de una fuente cercana a la familia que replicó el periódico británico, “Conor y Dee quieren casarse antes de Navidad y están planeando una boda en el Vaticano en Roma. Ambos son católicos convencidos y su sueño es casarse allí. Lo ideal sería casarse en la Capilla Sixtina, pero no está permitido".

En el recorrido personal de la pareja, Devlin se ha mantenido como una figura clave en la vida de McGregor y él no ha dudado en reconocerlo abiertamente: “Dee es un salvavidas para mí. No estaría haciendo esto si no fuera por ella. Hago todo esto por ella. Todos los días, desde que empecé en este deporte, ella me ha apoyado. Me llevaba al gimnasio y escuchaba todos mis sueños”, afirmó tiempo atrás.

La pareja recorrió las calles
La pareja recorrió las calles romanas en un automovil clásico (X)

La boda llega en medio de un delicada presente para McGregor, quien meses atrás perdió un caso civil por violación, por el que debió pagar más de 200.000 libras. Tras la sentencia, Devlin defendió públicamente su vínculo y la forma en que afrontan las dificultades: “Conor y yo tratamos estos asuntos en privado hace muchos años, como debe hacerse en una relación, y hemos salido más fuertes que nunca. Ahora tenemos cuatro hermosos hijos cuyas caras sonrientes y corazones felices son un testimonio de quién es él y quiénes somos nosotros”.

La pareja celebró con amigos
La pareja celebró con amigos tras el casamiento

