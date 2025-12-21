Los mejores memes de la consagración de Estudiantes ante Platense en el Trofeo de Campeones: Alario, en el foco

El doblete de Alario, en el foco de los memes

El Trofeo de Campeones quedó en manos de Estudiantes de La Plata tras una victoria agónica por 2-1 sobre Platense en San Nicolás, un resultado que no solo le otorga un nuevo título al equipo dirigido por Eduardo Domínguez, sino que también le abre la puerta a disputar dos finales adicionales: la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia y la Supercopa LPF frente a Rosario Central. El desenlace del encuentro estuvo marcado por el doblete de Lucas Alario, quien hasta este partido solo había convertido un gol en 28 presentaciones con la camiseta del Pincha y desató una ola de memes.

El desarrollo del partido mostró a un Estudiantes que debió sobreponerse a la desventaja inicial. Franco Zapiola, exjugador del León, adelantó a Platense en el marcador, obligando a los de La Plata a buscar la remontada.

El partido también registró momentos de tensión y oportunidades desperdiciadas. Guido Mainero, de Platense, estuvo cerca de ampliar la ventaja, mientras que la estrategia de Eduardo Domínguez inclinó la balanza a favor de Estudiantes en los minutos decisivos. De esta manera, el club de La Plata suma prestigio y acceso a definiciones importantes de cara al nuevo año futbolístico.

La reacción llegó en la recta final del encuentro, cuando el entrenador de Platense, Walter Zunino, demoró una sustitución mientras Ignacio Schor permanecía fuera del campo por molestias físicas, situación que Estudiantes aprovechó para igualar el resultado a través de Alario.

Ya sobre el final, el Pincha volvió a hacer uso de la pelota parada, una especialidad de la casa, y encontró la ventaja definitiva. Nuevamente, el Pipa Alario fue el autor de otra conquista y los usuarios en las redes sociales, especialmente los de River Plate, recordaron sus épocas gloriosas en el Millonario.

Vale recordar que el delantero, surgido de Colón de Santa Fe, fue el autor de uno de los goles que el elenco de Núñez le marcó a Tigres de México en la final de la Copa Libertadores 2015, en el Monumental, y que fue el héroe en la definición de la Copa Argentina 2016 cuando se despachó con un triplete, situación que fue ampliamente mencionada por los internautas.

Además, la simultaneidad del encuentro con el evento Párense de Manos III fue otro de los focos que desataron la creatividad de los usuarios de la red social X (antes Twitter).

La consagración en el Trofeo de Campeones representa el cierre de un año exitoso para Estudiantes, que previamente había superado a Racing en la final del Torneo Clausura mediante una definición por penales. Ese triunfo le permitió asegurar su participación en la Copa Libertadores 2026, ya que no había logrado la clasificación a torneos internacionales por la vía de la Tabla Anual.

LOS MEJORES MEMES DE ESTUDIANTES CAMPEÓN DEL TROFEO DE CAMPEONES FRENTE A PLATENSE