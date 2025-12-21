Deportes

Los mejores memes de la consagración de Estudiantes ante Platense en el Trofeo de Campeones: Alario, en el foco

El Pincha se impuso por 2-1 ante el Calamar y el Pipa se llevó todas las miradas

Guardar
El doblete de Alario, en
El doblete de Alario, en el foco de los memes

El Trofeo de Campeones quedó en manos de Estudiantes de La Plata tras una victoria agónica por 2-1 sobre Platense en San Nicolás, un resultado que no solo le otorga un nuevo título al equipo dirigido por Eduardo Domínguez, sino que también le abre la puerta a disputar dos finales adicionales: la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia y la Supercopa LPF frente a Rosario Central. El desenlace del encuentro estuvo marcado por el doblete de Lucas Alario, quien hasta este partido solo había convertido un gol en 28 presentaciones con la camiseta del Pincha y desató una ola de memes.

El desarrollo del partido mostró a un Estudiantes que debió sobreponerse a la desventaja inicial. Franco Zapiola, exjugador del León, adelantó a Platense en el marcador, obligando a los de La Plata a buscar la remontada.

El partido también registró momentos de tensión y oportunidades desperdiciadas. Guido Mainero, de Platense, estuvo cerca de ampliar la ventaja, mientras que la estrategia de Eduardo Domínguez inclinó la balanza a favor de Estudiantes en los minutos decisivos. De esta manera, el club de La Plata suma prestigio y acceso a definiciones importantes de cara al nuevo año futbolístico.

La reacción llegó en la recta final del encuentro, cuando el entrenador de Platense, Walter Zunino, demoró una sustitución mientras Ignacio Schor permanecía fuera del campo por molestias físicas, situación que Estudiantes aprovechó para igualar el resultado a través de Alario.

Ya sobre el final, el Pincha volvió a hacer uso de la pelota parada, una especialidad de la casa, y encontró la ventaja definitiva. Nuevamente, el Pipa Alario fue el autor de otra conquista y los usuarios en las redes sociales, especialmente los de River Plate, recordaron sus épocas gloriosas en el Millonario.

Vale recordar que el delantero, surgido de Colón de Santa Fe, fue el autor de uno de los goles que el elenco de Núñez le marcó a Tigres de México en la final de la Copa Libertadores 2015, en el Monumental, y que fue el héroe en la definición de la Copa Argentina 2016 cuando se despachó con un triplete, situación que fue ampliamente mencionada por los internautas.

Además, la simultaneidad del encuentro con el evento Párense de Manos III fue otro de los focos que desataron la creatividad de los usuarios de la red social X (antes Twitter).

La consagración en el Trofeo de Campeones representa el cierre de un año exitoso para Estudiantes, que previamente había superado a Racing en la final del Torneo Clausura mediante una definición por penales. Ese triunfo le permitió asegurar su participación en la Copa Libertadores 2026, ya que no había logrado la clasificación a torneos internacionales por la vía de la Tabla Anual.

LOS MEJORES MEMES DE ESTUDIANTES CAMPEÓN DEL TROFEO DE CAMPEONES FRENTE A PLATENSE

Temas Relacionados

memesEstudiantes de La PlataPlatenseTrofeo de Campeonesdeportes-argentina

Últimas Noticias

Tenía un solo gol en el año y marcó dos tras entrar desde el banco para darle el título a Estudiantes: la redención de Lucas Alario

El experimentado delantero de 33 años fue la gran figura del Trofeo de Campeones, que terminó con la consagración del Pincha ante Platense

Tenía un solo gol en

Estudiantes venció 2-1 a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

El Pincha aprovechó el envión de ser el ganador del Torneo Clausura para cerrar el año con un nuevo título gracias a un doblete de Lucas Alario frente a un Calamar que se había puesto en ventaja por el tanto de Franco Zapiola

Estudiantes venció 2-1 a Platense

Estudiantes sumó su estrella 19 y acecha a San Lorenzo como el quinto más ganador de Argentina: así está la tabla histórica de títulos

El Pincha venció a Platense en el Estadio Único de San Nicolás y conquistó el Trofeo de Campeones, que reúne a los ganadores del Apertura y Clausura de este año

Estudiantes sumó su estrella 19

Las dos finales a las que se clasificó Estudiantes tras vencer a Platense en el Trofeo de Campeones

La obtención del título en el Estadio Único de San Nicolás le brindó la chance de disputar nuevas definiciones en el 2026

Las dos finales a las

Tras sumar a Fausto Vera, River dio otro golpe en el mercado: cerró la llegada de un volante con pasado reciente en la Selección

El Millonario sigue incorporando nombres en el mediocampo

Tras sumar a Fausto Vera,
DEPORTES
Tenía un solo gol en

Tenía un solo gol en el año y marcó dos tras entrar desde el banco para darle el título a Estudiantes: la redención de Lucas Alario

Estudiantes venció 2-1 a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

Estudiantes sumó su estrella 19 y acecha a San Lorenzo como el quinto más ganador de Argentina: así está la tabla histórica de títulos

Las dos finales a las que se clasificó Estudiantes tras vencer a Platense en el Trofeo de Campeones

Tras sumar a Fausto Vera, River dio otro golpe en el mercado: cerró la llegada de un volante con pasado reciente en la Selección

TELESHOW
Flor Vigna se impuso sobre

Flor Vigna se impuso sobre Mica Viciconte y se quedó con el duelo ante su histórica rival en Párense de Manos III

Tras perder en Párense de Manos, Agustín Monzón le pidió ser novios a Julieta Rossi, la ex de Fernando Báez Sosa

La China Suárez mostró el costoso obsequio que le hizo Mauro Icardi: la comparación con uno similar que le regaló a Wanda

El reencuentro de Oriana Sabatini con Leandro Paredes y Camila Galante que alimentó el rumor de la llegada de Dybala a Boca

El posteo de la hija de Martín Demichelis que generó rumores de reconciliación con Evangelina Anderson

INFOBAE AMÉRICA

En qué consiste la biblioteca

En qué consiste la biblioteca digital que revela los fármacos ocultos que hay en el cuerpo

El nuevo streaming del Conicet, Vida en los extremos, reveló una nueva estrella “culona” y otras especies únicas

Cuando confiar se vuelve un problema: qué es la pistanthrofobia y cómo afecta las relaciones

Ucrania y Portugal anunciaron la fabricación conjunta de drones marítimos para hacer frente a la amenaza rusa

Trinidad y Tobago afirmó que su “mejor defensa” es su alianza con Estados Unidos en plena tensión con el régimen de Maduro