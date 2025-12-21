Deportes

La atajada imposible de Jan Oblak en el triunfo del Atlético de Madrid ante Girona que recorre el mundo

El equipo colchonero venció 3-0 y se afirmó en el tercer puesto. Julián Álvarez, Nico González y Giuliano Simeone fueron titulares en el equipo del Cholo

El Atlético de Madrid goleó 3-0 al Girona por la fecha 17 de La Liga. El triunfo del equipo dirigido por Diego Pablo Simeone logró su undécima victoria en la temporada y se ubica tercero en el campeonato. En triunfo de este domingo hubo una reacción clave del arquero Jan Oblak que salvó al elenco colchonero.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la superioridad del conjunto colchonero desde los primeros minutos. El Atlético, bien plantado en defensa y efectivo en las transiciones, generó peligro de forma constante. La apertura del marcador llegó gracias a una acción individual de Koke, quien anotó con un potente disparo desde fuera del área, estableciendo el 0-1. Este gol reforzó la estrategia de Simeone, permitiendo a su equipo explotar el contragolpe con jugadores como Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

El Girona, que afrontó el encuentro con numerosas bajas y la ausencia de Ounahi -convocado con Marruecos para la Copa África-, alineó como novedades a Alejandro Francés y Joel Roca. Pese a la entrega y el esfuerzo, el equipo catalán no logró encontrar fluidez en el juego y recurrió a las jugadas a balón parado para inquietar al Atlético.

Fue a los 22 minutos cuando tras un tiro libre, Axel Witsel obligó a Oblak a lucirse con una intervención antológica, seguramente una de las mejores paradas de la temporada en el campeonato liguero. El guardameta checo respondió con su mano izquierda que evitó con una providencial reacción para evitar el empate del elenco local. En Montilivi, nadie podía creer que aquel remate no acabara en gol.

El partido se complicó para el Atlético con la lesión de Nico González, quien fue reemplazado por Gallagher. El centrocampista inglés se convirtió en protagonista al ampliar la ventaja poco antes del descanso. Gallagher disparó desde la frontal y, tras un desvío de Vitor Reis, la pelota terminó dentro del arco defendido por Gazzaniga, estableciendo el 0-2. La fortuna tampoco acompañó al Girona, que pudo haber recibido un tercer gol antes del entretiempo, pero Pubill no logró superar al guardameta local con un cabezazo a quemarropa.

En el tramo final del encuentro, el Atlético mantuvo el control absoluto del juego, administrando la ventaja sin sobresaltos y mostrando solidez defensiva. A pesar de que el Girona intentó reaccionar tras el descanso, los cambios introducidos por Míchel no lograron alterar el dominio visitante.

El Atlético, lejos de buscar con desesperación el tercer gol, optó por manejar el ritmo del partido mediante largas posesiones y una defensa impenetrable. La única ocasión clara para los locales llegó en un mano a mano de Álex Moreno, que fue neutralizado por una nueva intervención decisiva de Jan Oblak.

El Girona, que venía de vencer a la Real Sociedad en la jornada anterior, afrontaba este partido como una oportunidad para salir del descenso tras varias semanas en la parte baja de la tabla. Sin embargo, la falta de precisión en la creación y la escasa generación de peligro en el área rival limitaron sus opciones.

El Atlético, por su parte, supo gestionar la ventaja y cerró el partido con una actuación colectiva sólida, destacando la figura de Oblak, quien fue clave en momentos determinantes del encuentro. Con este triunfo el equipo colchonero llegó a 37 puntos y quedó a 5 del Real Madrid y a 9 del Barcelona.

