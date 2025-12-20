River Plate comienza la pretemporada: el itinerario de viaje y los objetivos del mercado

(@riverplate)

La pretemporada de River Plate se inicia este sábado con una planificación estructurada en dos etapas, un esquema que marcará el regreso del plantel dirigido por Marcelo Gallardo al trabajo tras el receso, con la clara intención de iniciar una refundación y dejar atrás un magro 2025. Se proyecta que la primera fase del ciclo preparatorio se desarrolle en el River Camp de Ezeiza, mientras que la parte fuerte se llevaría adelante en San Martín de los Andes.

La presencia de Mariano Bernao, colaborador directo de Gallardo, en la localidad patagónica durante la semana permitió al cuerpo técnico analizar el estado de las instalaciones y los campos deportivos. De acuerdo a fuentes consultadas por Infobae, el informe presentado por la mano derecha del DT será evaluado entre este sábado y domingo, cuando se definirán los últimos detalles. Aunque se mantienen evaluaciones y no existe una confirmación absoluta, todo indica que el plantel realizará una parte sustancial de la preparación en San Martín de los Andes, sitio elegido ya en ciclos previos bajo esta gestión.

El cronograma definido establece que el grupo permanecerá en River Camp desde el sábado 20 de diciembre hasta el 2 de enero. No obstante, se prevé que el Muñeco les otorgue días libres en las fechas festivas, incluyendo el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero. Posteriormente, el 3 de enero la delegación volará al sur, donde permanecerá hasta el 18, período enfocado en la preparación física y los ensayos tácticos.

La decisión de regresar a San Martín de los Andes responde a criterios técnicos y logísticos. El cuerpo técnico considera que el clima, las instalaciones exclusivas y el aislamiento de distracciones contribuyen al trabajo físico y mental del plantel. Este método de segmentar la pretemporada entre Buenos Aires y la Patagonia ya fue utilizado en años anteriores, con un saldo considerado positivo por la dirección deportiva.

River Plate planea realizar parte de la puesta a punto en San Martín de los Andes (@RiverPlate)

Los trabajos en Ezeiza pondrán el eje en la puesta a punto física y la evaluación médica de los jugadores, mientras que en el sur argentino se intensificarán los ejercicios en campo y el desarrollo de juego colectivo. La preparación incluirá rutinas dobles y ensayos tácticos específicos.

En este ciclo de entrenamientos, River Plate contará con varios cambios en su nómina. Se registraron salidas de jugadores de referencia como Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez, Milton Casco y Miguel Borja. El club encara la pretemporada con un grupo rejuvenecido y la expectativa de integrar refuerzos en el corto plazo, aunque por el momento no se anunciaron contrataciones oficiales. Por esta razón, varios futbolistas deberán dar un paso adelante para asumir el rol de líderes dentro del vestuario.

La confirmación final de la sede patagónica se definirá tras el análisis del informe elaborado por Bernao, quien recorrió las instalaciones y dialogó con encargados de mantenimiento de campos de juego. La pretemporada 2026 será clave para River Plate, que busca consolidar una base competitiva de cara al debut en el Torneo Apertura previsto para el fin de semana del 25 de enero frente a Barracas Central.

Vale recordar que en septiembre de 2024, durante la tradicional cena anual de la Fundación River, el presidente Jorge Brito anunció que River Plate contará con un predio propio en San Martín de los Andes destinado a la realización de futuras pretemporadas. El por entonces presidente de la institución de Núñez remarcó que la construcción de este espacio representa un avance estratégico para la planificación deportiva y la infraestructura del club en la región patagónica.

“Cerramos un acuerdo en el que veníamos trabajando hace mucho tiempo, en la provincia de Neuquén. Se trata de Estancia Chapelco, donde vamos a tener un predio de pretemporada para el verano. Nos aportaron las tierras y nosotros vamos a hacer los campos de juego. Esto demuestra lo que logramos con el apoyo de todos, de empresarios, personas y socios, es algo que para mí es un gran orgullo”, declaró en su momento.

Fausto Vera, una de las caras nuevas para el plantel de River Plate (Foto REUTERS/Carla Carniel)

En paralelo, en lo que respecta al mercado de pases, el principal movimiento fue acordar la llegada de Fausto Vera, mediocampista central proveniente de Atlético Mineiro. El hombre surgido de Argentinos Juniors se sumará a préstamo por 500.000 dólares con opción de compra, después de quedar fuera de los planes del entrenador Jorge Sampaoli en el conjunto de Belo Horizonte. Su arribo fortalece una zona que fue identificada como prioritaria para el cuerpo técnico del Muñeco Gallardo.

La dirigencia del club mantiene abiertas negociaciones en distintas posiciones. En el lateral izquierdo, tras las trabas para avanzar por Román Vega y Julio Soler, los esfuerzos se centran en Elías Báez de San Lorenzo, mientras que Alexandro Bernabei de Internacional de Porto Alegre aparece como alternativa. En tanto, para el ataque, el principal apuntado es Gianluca Prestianni del Benfica, a quien River Plate busca incorporar mediante un préstamo, aunque la operación depende de la postura del club portugués. Otra posible opción es Leo Fernández de Peñarol.

El mediocampo sigue en observación con una carpeta que incluye a Santiago Ascacibar de Estudiantes de La Plata, quien deberá terminar su participación en el Trofeo de Campeones antes de retomar el diálogo con los dirigentes de River Plate. Además, el cuerpo técnico evalúa otras alternativas para el ataque, como Tadeo Allende, que viene de brillar en Inter Miami pero cuyo pase es del Celta de Vigo, y Santino Andino, joven promesa de Godoy Cruz que podría sumarse tras el descenso de su equipo a la Segunda División.