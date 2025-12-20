Deportes

La velocidad de las canchas: el debate que sacude al tenis y promete más polémica en 2026

La tendencia a reducir el ritmo de las pistas encendió una interna en el circuito. Muchos sostienen que favorece a los especialistas en resistencia y contragolpe, y que profundizará brecha entre Alcaraz, Sinner y el resto

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner profundizaron su dominio durante 2026 (Fuente: Reuters)

El cierre de la temporada dejó expuesta una tensión latente que promete profundizarse en 2026: la velocidad de las canchas, un factor clave en el desarrollo del juego y en la identidad del tenis moderno.

La reducción del Court Pace Index (CPI) en varios torneos encendió las alarmas de un sector del circuito, que percibe un intento deliberado por favorecer a tenistas con mayor capacidad de resistencia y contragolpe, como Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Las modificaciones no son aisladas y se suman a una tendencia que condiciona la preparación de los jugadores y modifica estrategias históricas. Ya no se trata sólo de pelotas, calendarios o premios: la superficie volvió al centro del debate.

El cambio se hizo visible tras el último Masters 1000 de París. El certamen mudó su sede y redujo el CPI de 46,6 puntos registrados en 2024 a 35,1 en 2025. La decisión dejó las pistas apenas por encima de Shanghai, catalogado como el torneo más lento sobre superficie dura.

Alexander Zverev fue uno de los primeros en advertirlo públicamente y sugirió que la desaceleración beneficiaba estilos como el de Alcaraz y Sinner. La declaración encontró eco en varios jugadores franceses, que se sumaron a las críticas.

El director del torneo parisino, Cedric Pioline, justificó la decisión: buscaban emparejar la velocidad con las condiciones del ATP Finals para favorecer la transición hacia el torneo que cierra la temporada. París se convirtió así en un “Queen’s funcional” previo al Masters, pero con una desaceleración mayor a la prevista: la superficie quedó un 25% más lenta.

Alexander Zverev, número 3 del
Alexander Zverev, número 3 del mundo, durante el Masters 1000 de París, cuya superficie se volvió más lenta en el último año (Fuente: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Roger Federer advirtió hace años sobre la desaparición de las canchas rápidas. El césped, históricamente el refugio de los jugadores ofensivos, también modificó su comportamiento. Desde 2001, Wimbledon redujo la altura del corte a no más de 8 milímetros y endureció la base, lo que provocó que la pelota pique más sobre la tierra que sobre el pasto.

Algo similar ocurrió en Australia con el Rebound Ace y también en la década del ’90 con el polvo de ladrillo, cuando se redujo espesor para atraer a especialistas de pistas rápidas.

Las transformaciones impactaron en los estilos. Las superficies homogéneas quitaron protagonismo al especialista y potenciaron la versatilidad. Nombres como McEnroe, Sampras o Becker brillaban en césped y superficies duras, pero sus resultados en arcilla eran escasos. Hoy, casi no existen esas diferencias extremas.

¿Qué es el CPI y por qué importa?

El Court Pace Index surge de una relación entre fricción y rebote. Cuanto menor es el índice, más lenta es la pista. Aunque dos canchas utilicen el mismo material, la humedad, la altura, el tipo de pelota o si se juega bajo techo pueden alterar el registro.

Categorías del CPI:

  • +45: muy rápidas
  • 40–44.9: rápidas
  • 35–39.9: semirrápidas
  • 30–34.9: semilentas
  • -29.9: lentas
La superficie del Australian Open
La superficie del Australian Open es una de las más veloces del circuito en la actualidad (Fuente: REUTERS/Edgar Su)

En 2021, el Australian Open llevó su CPI a 50, la superficie más rápida del calendario. Este año, Canadá elevó su índice a 44,6, buscando recuperar velocidad. Pero otros torneos, como Indian Wells, Miami, Cincinnati y el US Open, se mantienen estables.

El polvo de ladrillo también cambió: dejó de ser extremadamente lento y hoy ronda los 30 puntos, cercano a los valores de las canchas duras semi lentas.

Los CPI en la actualidad

  • Australian Open: 48.0
  • Indian Wells: 31.1
  • Miami Open: 40.7
  • Canadá: 44.6
  • Cincinnati: 43.0
  • US Open: 43.0
  • Shanghái: 32.8
  • París: 35.1
  • ATP Finals: 40.1
  • Montecarlo: 29.0
  • Roma: 28.9

